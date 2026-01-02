NHL players on rosters for 2026 Winter Olympics

Each of 32 teams has at least 1 representative for Milano Cortina games

puck_on_olympic_ice

© Getty Images

By NHL.com
@NHLMedia

The Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 will be held in February. The men's hockey tournament will run from Feb. 11-22 and include NHL players for the first time since 2014. Here's a look at which of the participating countries NHL players will be suiting up for.

Explore NHL.com's Coverage of the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026

Anaheim Ducks
Leo Carlsson, F (SWE)
Lukas Dostal, D (CZE)
Mikael Granlund, F (FIN)
Radko Gudas, D (CZE)

Boston Bruins
Henri Jokiharju, D (FIN)
Elias Lindholm, F (SWE)
Charlie McAvoy, D (USA)
David Pastrnak, F (CZE)
Jeremy Swayman, G (USA)
Pavel Zacha, F (CZE)

Buffalo Sabres
Rasmus Dahlin, D (SWE)
Ukko-Pekka Luukkonen, G (FIN)
Tage Thompson, F (USA)

Calgary Flames
Rasmus Andersson, D (SWE)
Martin Pospisil, F (SVK)

Carolina Hurricanes
Sebastian Aho, F (FIN)
Frederik Andersen, G (DEN)
Nikolaj Ehlers, F (DEN)
Jaccob Slavin, D (USA)

Chicago Blackhawks
Teuvo Teravainen, F (FIN)

Colorado Avalanche
Joel Kiviranta, F (FIN)
Gabriel Landeskog, F (SWE)
Artturi Lehkonen, F (FIN)
Nathan MacKinnon, F (CAN)
Cale Makar, D (CAN)
Martin Necas, F (CZE)
Brock Nelson, F (USA)
Devon Toews, D (CAN)

Columbus Blue Jackets
Elvis Merzļikins, G (LAT)
Zach Weresnki, D (USA)

Dallas Stars
Thomas Harley, D (CAN)
Miro Heiskanen, D (FIN)
Roope Hintz, F (FIN)
Esa Lindell, D (FIN)
Jake Oettinger, G (USA)
Mikko Rantanen, F (FIN)

Detroit Red Wings
Dylan Larkin, F (USA)
Lucas Raymond, F (SWE)
Moritz Seider, D (GER)

Edmonton Oilers
Leon Draisaitl, F (GER)
Connor McDavid, F (CAN)

Florida Panthers
Uvis Balinskis, D (LAT)
Gustav Forsling, D (SWE)
Seth Jones, D (USA)
Anton Lundell, F, (FIN)
Eetu Luostarinen, F (FIN)
Niko Mikkola, D (FIN)
Brad Marchand, F (CAN)
Sam Reinhart, F (CAN)
Matthew Tkachuk, F (USA)

Los Angeles Kings
Joel Armia, F (FIN)
Drew Doughty, D (CAN)
Kevin Fiala, F (SUI)
Adrian Kempe, F (SWE)
Darcy Kuemper, G (CAN)

Minnesota Wild
Matt Boldy, F (USA)
Jonas Brodin, D (SWE)
Joel Eriksson Ek, F (SWE)
Brock Faber, D (USA)
Filip Gustavsson, G (SWE)
Quinn Hughes, D (USA)
Nico Sturm, F(GER)
Jesper Wallstedt, G (SWE)

Montreal Canadiens
Oliver Kapanen, F (FIN)
Juraj Slafkovsky, F (SVK)
Nick Suzuki, F (CAN)
Alexandre Texier, F (FRA)

Nashville Predators
Filip Forsberg, F (SWE)
Erik Haula, F (FIN)
Roman Josi, D (SUI)
Juuse Saros, G (FIN)

New Jersey Devils
Jesper Bratt, F (SWE)
Nico Hischier, F (SUI)
Jack Hughes, F (USA)
Jacob Markstrom, G (SWE)
Timo Meier, F (SUI)
Simon Nemec, D (SVK)
Ondrej Palat, F (CZE)
Jonas Siegenthaler, D (SUI)

New York Islanders
Bo Horvat, F (CAN)

New York Rangers
J.T. Miller, F (USA)
Vincent Trocheck, F (USA)
Mika Zibanejad, F (SWE)

Ottawa Senators
Lars Eller, F (DEN)
Nikolas Matinpalo, D (FIN)
Jake Sanderson, D (USA)
Tim Stutzle, F (GER)
Brady Tkachuk, F (USA)

Philadelphia Flyers
Rodrigo Abols, F (LAT)
Rasmus Ristolainen, D (FIN)
Travis Sanheim, D (CAN)

Pittsburgh Penguins
Sidney Crosby, F (CAN)
Erik Karlsson, D (SWE)
Rickard Rakell, F (SWE)
Arturs Silovs, G (LAT)

San Jose Sharks
Macklin Celebrini, F (CAN)
Alexander Wennberg, F (SWE)

Seattle Kraken
Philipp Grubauer, G (GER)
Kaapo Kakko, F (FIN)
Eeli Tolvanen, F (FIN)

St. Louis Blues
Jordan Binnington, G (CAN)
Philip Broberg, D (SWE)
Colton Parayko, D (CAN)

Tampa Bay Lightning
Oliver Bjorkstrand, F (DEN)
Erik Cernak, D (SVK)
Anthony Cirelli, F (CAN)
Zemgus Girgensons, F (LAT)
Jake Guentzel, F (USA)
Brandon Hagel, F (CAN)
Victor Hedman, D (SWE)
Pontus Holmberg, F (SWE)
Brayden Point, F (CAN)

Toronto Maple Leafs
Oliver Ekman-Larsson, D (SWE)
William Nylander, F (SWE)
Auston Matthews, F (USA)

Utah Mammoth
Clayton Keller, F (USA)
Olli Maatta, D (FIN)

Vancouver Canucks
Teddy Blueger, F (LAT)
Kevin Lankinen, G (FIN)
Elias Pettersson, F (SWE)
Lukas Reichel, F (GER)

Vegas Golden Knights
Jack Eichel, F (USA)
Noah Hanifin, D (USA)
Mitch Marner, F (CAN)
Jonas Rondbjerg, F (DEN)
Mark Stone, F (CAN)
Shea Theodore, D (CAN)

Washington Capitals
Martin Fehervary, D (SVK)
Logan Thompson, G (CAN)
Tom Wilson, F (CAN)

Winnipeg Jets
Kyle Connor, F (USA)
Connor Hellebuyck, G (USA)
Josh Morrissey, D (CAN)
Nino Niederreiter, F (SUI)

Related Content

United States roster for 2026 Winter Olympics includes Keller, Jones

Team Canada roster for 2026 Winter Olympics includes Celebrini, Horvat

Team Sweden roster for 2026 Winter Olympics includes Ekman-Larsson, Wallstedt

Team Finland roster for 2026 Winter Olympics includes Tolvanen, Kiviranta

Team USA hockey team for 2026 Winter Olympics at a glance

Team Canada hockey roster for 2026 Winter Olympics at a glance

Sweden hockey team for 2026 Winter Olympics at a glance

Finland hockey team for 2026 Winter Olympics at a glance

Olympics

Sweden hockey team for 2026 Winter Olympics at a glance

Team Sweden roster for 2026 Winter Olympics includes Ekman-Larsson, Wallstedt

Finland hockey team for 2026 Winter Olympics at a glance

Team Finland roster for 2026 Winter Olympics includes Tolvanen, Kiviranta

Team USA hockey team for 2026 Winter Olympics at a glance

United States roster for 2026 Winter Olympics includes Keller, Jones

Fox says not making U.S. team for Winter Olympics ‘disappointing’

Panthers have mixed emotions on Canada roster for Olympics

Bedard good enough to be on Olympic team: Blashill

Crosby excited for ‘great opportunity’ at Olympics with Canada teammates

Team Canada players react to landing spot on Olympic roster

Celebrini on Olympic honor: 'Can't really put it into words'

Wilson, Thompson headed to Olympics for Canada after thriving with Capitals

Celebrini earned way onto Team Canada for Olympics, GM says

Binnington to ‘dig in’ after Blues goalie is named to Team Canada Olympic roster 

Team Canada players get news on Olympic roster

Team Canada roster for 2026 Winter Olympics includes Celebrini, Horvat

McDavid ramping up game for Olympics while leading Oilers