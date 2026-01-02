The Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 will be held in February. The men's hockey tournament will run from Feb. 11-22 and include NHL players for the first time since 2014. Here's a look at which of the participating countries NHL players will be suiting up for.
NHL players on rosters for 2026 Winter Olympics
Each of 32 teams has at least 1 representative for Milano Cortina games
© Getty Images
Anaheim Ducks
Leo Carlsson, F (SWE)
Lukas Dostal, D (CZE)
Mikael Granlund, F (FIN)
Radko Gudas, D (CZE)
Boston Bruins
Henri Jokiharju, D (FIN)
Elias Lindholm, F (SWE)
Charlie McAvoy, D (USA)
David Pastrnak, F (CZE)
Jeremy Swayman, G (USA)
Pavel Zacha, F (CZE)
Buffalo Sabres
Rasmus Dahlin, D (SWE)
Ukko-Pekka Luukkonen, G (FIN)
Tage Thompson, F (USA)
Calgary Flames
Rasmus Andersson, D (SWE)
Martin Pospisil, F (SVK)
Carolina Hurricanes
Sebastian Aho, F (FIN)
Frederik Andersen, G (DEN)
Nikolaj Ehlers, F (DEN)
Jaccob Slavin, D (USA)
Chicago Blackhawks
Teuvo Teravainen, F (FIN)
Colorado Avalanche
Joel Kiviranta, F (FIN)
Gabriel Landeskog, F (SWE)
Artturi Lehkonen, F (FIN)
Nathan MacKinnon, F (CAN)
Cale Makar, D (CAN)
Martin Necas, F (CZE)
Brock Nelson, F (USA)
Devon Toews, D (CAN)
Columbus Blue Jackets
Elvis Merzļikins, G (LAT)
Zach Weresnki, D (USA)
Dallas Stars
Thomas Harley, D (CAN)
Miro Heiskanen, D (FIN)
Roope Hintz, F (FIN)
Esa Lindell, D (FIN)
Jake Oettinger, G (USA)
Mikko Rantanen, F (FIN)
Detroit Red Wings
Dylan Larkin, F (USA)
Lucas Raymond, F (SWE)
Moritz Seider, D (GER)
Edmonton Oilers
Leon Draisaitl, F (GER)
Connor McDavid, F (CAN)
Florida Panthers
Uvis Balinskis, D (LAT)
Gustav Forsling, D (SWE)
Seth Jones, D (USA)
Anton Lundell, F, (FIN)
Eetu Luostarinen, F (FIN)
Niko Mikkola, D (FIN)
Brad Marchand, F (CAN)
Sam Reinhart, F (CAN)
Matthew Tkachuk, F (USA)
Los Angeles Kings
Joel Armia, F (FIN)
Drew Doughty, D (CAN)
Kevin Fiala, F (SUI)
Adrian Kempe, F (SWE)
Darcy Kuemper, G (CAN)
Minnesota Wild
Matt Boldy, F (USA)
Jonas Brodin, D (SWE)
Joel Eriksson Ek, F (SWE)
Brock Faber, D (USA)
Filip Gustavsson, G (SWE)
Quinn Hughes, D (USA)
Nico Sturm, F(GER)
Jesper Wallstedt, G (SWE)
Montreal Canadiens
Oliver Kapanen, F (FIN)
Juraj Slafkovsky, F (SVK)
Nick Suzuki, F (CAN)
Alexandre Texier, F (FRA)
Nashville Predators
Filip Forsberg, F (SWE)
Erik Haula, F (FIN)
Roman Josi, D (SUI)
Juuse Saros, G (FIN)
New Jersey Devils
Jesper Bratt, F (SWE)
Nico Hischier, F (SUI)
Jack Hughes, F (USA)
Jacob Markstrom, G (SWE)
Timo Meier, F (SUI)
Simon Nemec, D (SVK)
Ondrej Palat, F (CZE)
Jonas Siegenthaler, D (SUI)
New York Islanders
Bo Horvat, F (CAN)
New York Rangers
J.T. Miller, F (USA)
Vincent Trocheck, F (USA)
Mika Zibanejad, F (SWE)
Ottawa Senators
Lars Eller, F (DEN)
Nikolas Matinpalo, D (FIN)
Jake Sanderson, D (USA)
Tim Stutzle, F (GER)
Brady Tkachuk, F (USA)
Philadelphia Flyers
Rodrigo Abols, F (LAT)
Rasmus Ristolainen, D (FIN)
Travis Sanheim, D (CAN)
Pittsburgh Penguins
Sidney Crosby, F (CAN)
Erik Karlsson, D (SWE)
Rickard Rakell, F (SWE)
Arturs Silovs, G (LAT)
San Jose Sharks
Macklin Celebrini, F (CAN)
Alexander Wennberg, F (SWE)
Seattle Kraken
Philipp Grubauer, G (GER)
Kaapo Kakko, F (FIN)
Eeli Tolvanen, F (FIN)
St. Louis Blues
Jordan Binnington, G (CAN)
Philip Broberg, D (SWE)
Colton Parayko, D (CAN)
Tampa Bay Lightning
Oliver Bjorkstrand, F (DEN)
Erik Cernak, D (SVK)
Anthony Cirelli, F (CAN)
Zemgus Girgensons, F (LAT)
Jake Guentzel, F (USA)
Brandon Hagel, F (CAN)
Victor Hedman, D (SWE)
Pontus Holmberg, F (SWE)
Brayden Point, F (CAN)
Toronto Maple Leafs
Oliver Ekman-Larsson, D (SWE)
William Nylander, F (SWE)
Auston Matthews, F (USA)
Utah Mammoth
Clayton Keller, F (USA)
Olli Maatta, D (FIN)
Vancouver Canucks
Teddy Blueger, F (LAT)
Kevin Lankinen, G (FIN)
Elias Pettersson, F (SWE)
Lukas Reichel, F (GER)
Vegas Golden Knights
Jack Eichel, F (USA)
Noah Hanifin, D (USA)
Mitch Marner, F (CAN)
Jonas Rondbjerg, F (DEN)
Mark Stone, F (CAN)
Shea Theodore, D (CAN)
Washington Capitals
Martin Fehervary, D (SVK)
Logan Thompson, G (CAN)
Tom Wilson, F (CAN)
Winnipeg Jets
Kyle Connor, F (USA)
Connor Hellebuyck, G (USA)
Josh Morrissey, D (CAN)
Nino Niederreiter, F (SUI)