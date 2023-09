Pittsburgh versus Detroit Lineup (09.26.23)

Below is Pittsburgh’s projected lineup at Little Caesars Arena for its contest against the Detroit Red Wings on September 26, 2023.

Forwards

9 Marc Johnstone

12 Corey Andonovski

13 Vinnie Hinostroza

15 Joona Koppanen

16 Rem Pitlick

18 Andreas Johnsson

22 Sam Poulin

36 Colin White

44 Jonathan Gruden

48 Valtteri Puustinen

62 Brayden Yager

63 Radim Zohorna

85 Avery Hayes

Defensemen

3 Jack St. Ivany

4 Taylor Fedun

5 Ryan Shea

24 Ty Smith

42 Libor Hajek

52 Mark Friedman

73 P.O Joseph

78 Isaac Belliveau

Goaltenders

30 Joel Blomqvist

39 Alex Nedeljkovic