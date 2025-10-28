Preview: October 28 vs. Vegas

RALEIGH - The Carolina Hurricanes play their first game at Lenovo Center in 17 days on Tuesday, hosting the Vegas Golden Knights.
---
When: Tuesday, Oct. 28
Puck Drop: 6:30 p.m. ET
Watch: FanDuel Sports Network South, FanDuel Sports Network App | Learn More
Listen: 99.9 The Fan, Hurricanes App
---
Canes Record: 6-2-0 (12 Points, 3rd - Metropolitan Division)
Canes Last Game: 3-2 Loss to the Dallas Stars on Saturday, Oct. 25
---
Golden Knights Record: 5-1-3 (13 Points, 1st - Pacific Division)
Golden Knights Last Game: 2-1 Loss (OT) to the Tampa Bay Lightning on Sunday, Oct. 26