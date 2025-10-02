Super 16: Golden Knights enter season at No. 1 in power rankings

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Dallas Stars; 2. Edmonton Oilers; 3. Vegas Golden Knights; 4. Carolina Hurricanes; 5. Colorado Avalanche; 6. Toronto Maple Leafs; 7. Winnipeg Jets; 8. Montreal Canadiens; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Los Angeles Kings; 11. Florida Panthers; 12. Ottawa Senators; 13. New York Rangers; 14. New Jersey Devils; 15. Utah Mammoth; 16. Vancouver Canucks
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Dallas Stars; 2. Vegas Golden Knights; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Colorado Avalanche; 5. Florida Panthers; 6. Carolina Hurricanes; 7. Edmonton Oilers; 8. Washington Capitals; 9. Winnipeg Jets; 10. New Jersey Devils; 11. Toronto Maple Leafs; 12. Los Angeles Kings; 13. St. Louis Blues; 14. Ottawa Senators; 15. Minnesota Wild; 16. Montreal Canadiens
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Vegas Golden Knights; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Florida Panthers; 6. Dallas Stars; 7. Edmonton Oilers; 8. Washington Capitals; 9. Toronto Maple Leafs; 10. Winnipeg Jets; 11. New Jersey Devils; 12. Los Angeles Kings; 13. Montreal Canadiens; 14. Utah Mammoth; 15. Columbus Blue Jackets; 16. Minnesota Wild
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Vegas Golden Knights; 2. Dallas Stars; 3. Colorado Avalanche; 4. Edmonton Oilers; 5. Carolina Hurricanes; 6. Winnipeg Jets; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Toronto Maple Leafs; 9. Florida Panthers; 10. New Jersey Devils; 11. New York Rangers; 12. Vancouver Canucks; 13. Ottawa Senators; 14. Los Angeles Kings; 15. Washington Capitals; 16. Utah Mammoth
TOM GULITTI
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Dallas Stars; 4. Vegas Golden Knights; 5. Winnipeg Jets; 6. Florida Panthers; 7. Colorado Avalanche; 8. Toronto Maple Leafs; 9. Washington Capitals; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Minnesota Wild; 12. Los Angeles Kings; 13. New Jersey Devils; 14. New York Rangers; 15. Montreal Canadiens; 16. Ottawa Senators
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Vegas Golden Knights; 4. Winnipeg Jets; 5. Carolina Hurricanes; 6. Florida Panthers; 7. Toronto Maple Leafs; 8. Dallas Stars; 9. New Jersey Devils; 10. Edmonton Oilers; 11. Minnesota Wild; 12. Los Angeles Kings; 13. Washington Capitals; 14. Montreal Canadiens; 15. St. Louis Blues; 16. Columbus Blue Jackets
MIKE G. MORREALE
1. Florida Panthers; 2. Vegas Golden Knights; 3. Colorado Avalanche; 4. Dallas Stars; 5. Carolina Hurricanes; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Edmonton Oilers; 8. Toronto Maple Leafs; 9. New Jersey Devils; 10. Winnipeg Jets; 11. Utah Mammoth; 12. Washington Capitals; 13. Montreal Canadiens; 14. New York Rangers; 15. Minnesota Wild; 16. Los Angeles Kings
TRACEY MYERS
1. Winnipeg Jets; 2. Dallas Stars; 3. Vegas Golden Knights; 4. Toronto Maple Leafs; 5. Edmonton Oilers; 6. New Jersey Devils; 7. Carolina Hurricanes; 8. Florida Panthers; 9. Colorado Avalanche; 10. Ottawa Senators; 11. Los Angeles Kings; 12. Montreal Canadiens; 13. New York Rangers; 14. Utah Mammoth; 15. Minnesota Wild; 16. Columbus Blue Jackets
BILL PRICE
1. Dallas Stars; 2. Edmonton Oilers; 3. Carolina Hurricanes; 4. Vegas Golden Knights; 5. Winnipeg Jets; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Ottawa Senators; 8. Florida Panthers; 9. Colorado Avalanche; 10. Los Angeles Kings; 11. Montreal Canadiens; 12. Toronto Maple Leafs; 13. Minnesota Wild; 14. New Jersey Devils; 15. Washington Capitals; 16. Vancouver Canucks
SHAWN P. ROARKE
1. Vegas Golden Knights; 2. Dallas Stars; 3. Winnipeg Jets; 4. Carolina Hurricanes; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Toronto Maple Leafs; 7. Colorado Avalanche; 8. Edmonton Oilers; 9. Los Angeles Kings; 10. Florida Panthers; 11. New Jersey Devils; 12. Washington Capitals; 13. Calgary Flames; 14. Montreal Canadiens; 15. Minnesota Wild; 16. Utah Mammoth
DAN ROSEN
1. Vegas Golden Knights; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Edmonton Oilers; 6. Florida Panthers; 7. New Jersey Devils; 8. Winnipeg Jets; 9. Colorado Avalanche; 10. Toronto Maple Leafs; 11. Washington Capitals; 12. Utah Mammoth; 13. New York Rangers; 14. Ottawa Senators; 15. Calgary Flames; 16. St. Louis Blues
DAVID SATRIANO
1. Vegas Golden Knights; 2. Dallas Stars; 3. Winnipeg Jets; 4. Edmonton Oilers; 5. Carolina Hurricanes; 6. Toronto Maple Leafs; 7. Colorado Avalanche; 8. Florida Panthers; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Washington Capitals; 11. Los Angeles Kings; 12. New Jersey Devils; 13. Ottawa Senators; 14. Minnesota Wild; 15. Montreal Canadiens; 16. Utah Mammoth
PAUL STRIZHEVSKY
1. Vegas Golden Knights; 2. Dallas Stars; 3. Florida Panthers; 4. Colorado Avalanche; 5. Carolina Hurricanes; 6. Edmonton Oilers; 7. Los Angeles Kings; 8. Toronto Maple Leafs; 9. Washington Capitals; 10. Tampa Bay Lightning; 11. New Jersey Devils; 12. Minnesota Wild; 13. Ottawa Senators; 14. St. Louis Blues; 15. New York Rangers; 16. Columbus Blue Jackets
DEREK VAN DIEST
1. Florida Panthers; 2. Edmonton Oilers; 3. Winnipeg Jets; 4. Vegas Golden Knights; 5. Washington Capitals; 6. Carolina Hurricanes; 7. Dallas Stars; 8. Toronto Maple Leafs; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Los Angeles Kings; 11. Montreal Canadiens; 12. Ottawa Senators; 13. New Jersey Devils; 14. Colorado Avalanche; 15. Minnesota Wild; 16. St. Louis Blues
MIKE ZEISBERGER
1. Vegas Golden Knights; 2. Florida Panthers; 3. Edmonton Oilers; 4. Colorado Avalanche; 5. Dallas Stars; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Carolina Hurricanes; 8. Toronto Maple Leafs; 9. Winnipeg Jets; 10. New Jersey Devils; 11. Washington Capitals; 12. Minnesota Wild; 13. Los Angeles Kings; 14. Ottawa Senators; 15. Montreal Canadiens; 16. New York Rangers