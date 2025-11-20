Super 16: Wedgewood, Jarvis among Olympic candidates at 1st quarter of season 

15. New York Islanders (11-7-2)
Total points: 39
Last week: Not ranked
"I have to think Bo Horvat is making Canada general manager Doug Armstrong's job more difficult as we get closer to the Olympics. The Islanders' No. 1 center is tied for fourth in the NHL with 13 goals, three of which have been game-winners. Horvat is playing well in all three zones, as evidenced by his plus-12 rating through 20 games. If he wasn't garnering serious consideration to be on Canada's roster before, he certainly is now." -- Brian Compton, managing editor
16. Seattle Kraken (9-5-5)
Total points: 34
Last week: No. 15
"Eeli Tolvanen was not selected to play for Finland at the 4 Nations Face-Off but could be playing his way into Olympic consideration. The Kraken forward is off to a good start with 11 points (three goals, eight assists) in 19 games, playing predominantly in a bottom-six role. Tolvanen is averaging 15:00 minutes of ice time per game and has earned time on the power play, where he has two goals and three assists. Tolvanen is familiar to playing for his national team. He played at the 2018 PyeongChang Olympics prior to coming to North America and has represented his country at the IIHF World Junior Championship three times (2017, 2018, 2019) and the IIHF World Championship twice (2018, 2025). He had nine points (seven goals, two assists) in nine games at Worlds in May, when Finland lost to the eventual champion United States in the quarterfinal." -- Derek Van Diest, staff writer
Dropped out from last week: Ottawa Senators (No. 14), Florida Panthers (No. 16)
Others receiving points: Utah Mammoth 15, Senators 12, Minnesota Wild 7, Philadelphia Flyers 6, Washington Capitals 4, New York Rangers 1, San Jose Sharks 1
AMALIE BENJAMIN
1. Colorado Avalanche; 2. New Jersey Devils; 3. Carolina Hurricanes; 4. Vegas Golden Knights; 5. Dallas Stars; 6. Anaheim Ducks; 7. Montreal Canadiens; 8. Winnipeg Jets; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Detroit Red Wings; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Chicago Blackhawks; 13. Utah Mammoth; 14. Seattle Kraken; 15. Boston Bruins; 16. Florida Panthers
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Winnipeg Jets; 5. New Jersey Devils; 6. Anaheim Ducks; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Montreal Canadiens; 9. Vegas Golden Knights; 10. Boston Bruins; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Florida Panthers; 13. Los Angeles Kings; 14. Detroit Red Wings; 15. New York Islanders; 16. Chicago Blackhawks
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. New Jersey Devils; 4. Dallas Stars; 5. Anaheim Ducks; 6. Chicago Blackhawks; 7. Winnipeg Jets; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Vegas Golden Knights; 10. Detroit Red Wings; 11. Los Angeles Kings; 12. Montreal Canadiens; 13. Seattle Kraken; 14. New York Islanders; 15. Tampa Bay Lightning; 16. Philadelphia Flyers
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. New Jersey Devils; 4. Dallas Stars; 5. Anaheim Ducks; 6. Winnipeg Jets; 7. Vegas Golden Knights; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Chicago Blackhawks; 10. Detroit Red Wings; 11. Montreal Canadiens; 12. Seattle Kraken; 13. Los Angeles Kings; 14. New York Islanders; 15. Philadelphia Flyers; 16. Tampa Bay Lightning
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. New Jersey Devils; 4. Dallas Stars; 5. Anaheim Ducks; 6. Winnipeg Jets; 7. Vegas Golden Knights; 8. Los Angeles Kings; 9. New York Islanders; 10. Montreal Canadiens; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Detroit Red Wings; 14. Seattle Kraken; 15. Chicago Blackhawks; 16. Boston Bruins
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Winnipeg Jets; 5. New Jersey Devils; 6. Vegas Golden Knights; 7. Detroit Red Wings; 8. Montreal Canadiens; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Chicago Blackhawks; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Boston Bruins; 13. Florida Panthers; 14. New York Islanders; 15. Utah Mammoth; 16. Ottawa Senators
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Florida Panthers; 4. Carolina Hurricanes; 5. New Jersey Devils; 6. Anaheim Ducks; 7. Los Angeles Kings; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Vegas Golden Knights; 10. Montreal Canadiens; 11. Winnipeg Jets; 12. Ottawa Senators; 13. Washington Capitals; 14. Utah Mammoth; 15. Minnesota Wild; 16. New York Islanders
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. New Jersey Devils; 4. Dallas Stars; 5. Boston Bruins; 6. Anaheim Ducks; 7. Detroit Red Wings; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Winnipeg Jets; 10. Montreal Canadiens; 11. Los Angeles Kings; 12. New York Islanders; 13. Tampa Bay Lightning; 14. Chicago Blackhawks; 15. Vegas Golden Knights; 16. Ottawa Senators
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Anaheim Ducks; 6. Winnipeg Jets; 7. Montreal Canadiens; 8. Seattle Kraken; 9. Los Angeles Kings; 10. Vegas Golden Knights; 11. Boston Bruins; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Ottawa Senators; 14. Philadelphia Flyers; 15. Chicago Blackhawks; 16. Utah Mammoth
SHAWN P. ROARKE
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Vegas Golden Knights; 6. Winnipeg Jets; 7. Boston Bruins; 8. Los Angeles Kings; 9. Anaheim Ducks; 10. Florida Panthers; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Detroit Red Wings; 13. Montreal Canadiens; 14. Pittsburgh Penguins; 15. Seattle Kraken; 16. Chicago Blackhawks
DAN ROSEN
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Anaheim Ducks; 6. Winnipeg Jets; 7. Vegas Golden Knights; 8. Chicago Blackhawks; 9. Los Angeles Kings; 10. Boston Bruins; 11. Detroit Red Wings; 12. Tampa Bay Lightning; 13. New York Islanders; 14. Minnesota Wild; 15. Pittsburgh Penguins; 16. San Jose Sharks
DAVID SATRIANO
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Winnipeg Jets; 5. New Jersey Devils; 6. Anaheim Ducks; 7. Boston Bruins; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Vegas Golden Knights; 10. Detroit Red Wings; 11. Chicago Blackhawks; 12. Pittsburgh Penguins; 13. New York Islanders; 14. Los Angeles Kings; 15. Minnesota Wild; 16. Florida Panthers
PAUL STRIZHEVSKY
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. New Jersey Devils; 4. Dallas Stars; 5. Anaheim Ducks; 6. Winnipeg Jets; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Detroit Red Wings; 9. Vegas Golden Knights; 10. Chicago Blackhawks; 11. Montreal Canadiens; 12. Los Angeles Kings; 13. New York Islanders; 14. Tampa Bay Lightning; 15. Boston Bruins; 16. Florida Panthers
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. New Jersey Devils; 3. Carolina Hurricanes; 4. Dallas Stars; 5. Anaheim Ducks; 6. Pittsburgh Penguins; 7. Montreal Canadiens; 8. Los Angeles Kings; 9. Seattle Kraken; 10. Boston Bruins; 11. Detroit Red Wings; 12. Winnipeg Jets; 13. Chicago Blackhawks; 14. Utah Mammoth; 15. New York Islanders; 16. New York Rangers
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Vegas Golden Knights; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. New Jersey Devils; 6. Winnipeg Jets; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. Anaheim Ducks; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Chicago Blackhawks; 12. Tampa Bay Lightning; 13. Boston Bruins; 14. Los Angeles Kings; 15. Utah Mammoth; 16. Ottawa Senators