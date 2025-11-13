Super 16: Landeskog of Avalanche, Devils captain Hischier among stars from Europe 

15. Seattle Kraken (7-4-5)
Total points: 36
Last week: No. 12
"The Kraken have four skaters on the roster from Europe and three have been regulars in the lineup this season: defenseman Adam Larsson (Sweden), and forwards Kaapo Kakko and Eeli Tolvanen (each from Finland). Larsson is a stay-at-home defenseman who is a key contributor on the penalty kill and blocking shots. Kakko doesn't have a point in six games since returning from injury but proved he can be an impact player with 30 points in 49 games with Seattle last season. Tolvanen scored 23 goals last season and is off to a nice start with seven in 16 games. The Kraken are off to a good start, partly because their contributions." -- David Satriano, staff writer
16. Florida Panthers (8-7-1)
Total points: 33
Last week: No. 16
"The Panthers' most influential European, captain Aleksander Barkov, is out for the season because of a knee injury, but goalie Sergei Bobrovsky (Russia) runs a close second in terms of influence on the team and he's a big reason Florida is staying afloat this season despite major injuries. Bobrovsky is 8-4-0 with a 2.68 GAA and .893 save percentage. Don't let the save percentage fool you. Bobrovsky, as we know from the past two Stanley Cup runs and his two Vezina Trophy wins, is one of the elite goalies in the game. The Panthers' European group runs deep beyond Barkov and Bobrovsky. Finland is well represented in South Florida with Anton Lundell, Eetu Luostarinen and Niko Mikkola joining Barkov. Gustav Forsling is one of the top Sweden-born defenseman in the League. Jesper Boqvist (Sweden) is a depth forward. The Panthers are also missing defenseman Dmitry Kulikov (Russia). Every player mentioned here played a big role in Florida winning back-to-back Stanley Cup championships." -- Rosen
Dropped out from last week: Utah Mammoth (No. 6), Detroit Red Wings (No. 10), Toronto Maple Leafs (No. 14), Edmonton Oilers (No. 15)
Others receiving points: Mammoth 25, Philadelphia Flyers 22, San Jose Sharks 10, Washington Capitals 9, Maple Leafs 6, Red Wings 5, Oilers 4, New York Islanders 3, New York Rangers 1
HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Colorado Avalanche; 2. New Jersey Devils; 3. Vegas Golden Knights; 4. Carolina Hurricanes; 5. Montreal Canadiens; 6. Anaheim Ducks; 7. Dallas Stars; 8. Winnipeg Jets; 9. Utah Mammoth; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Boston Bruins; 13. Seattle Kraken; 14. Chicago Blackhawks; 15. Florida Panthers; 16. Detroit Red Wings
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. New Jersey Devils; 4. Winnipeg Jets; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. Anaheim Ducks; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Vegas Golden Knights; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Seattle Kraken; 12. Los Angeles Kings; 13. Boston Bruins; 14. Florida Panthers; 15. Utah Mammoth; 16. Ottawa Senators
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Anaheim Ducks; 3. New Jersey Devils; 4. Montreal Canadiens; 5. Carolina Hurricanes; 6. Dallas Stars; 7. Boston Bruins; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Winnipeg Jets; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Vegas Golden Knights; 12. Chicago Blackhawks; 13. Philadelphia Flyers; 14. Los Angeles Kings; 15. Seattle Kraken; 16. Ottawa Senators
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Anaheim Ducks; 3. New Jersey Devils; 4. Carolina Hurricanes; 5. Montreal Canadiens; 6. Dallas Stars; 7. Winnipeg Jets; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Boston Bruins; 10. Vegas Golden Knights; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Philadelphia Flyers; 13. Chicago Blackhawks; 14. Seattle Kraken; 15. Ottawa Senators; 16. Los Angeles Kings
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. New Jersey Devils; 3. Dallas Stars; 4. Anaheim Ducks; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. Winnipeg Jets; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Vegas Golden Knights; 10. Boston Bruins; 11. Los Angeles Kings; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Ottawa Senators; 14. Florida Panthers; 15. Seattle Kraken; 16. Chicago Blackhawks
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. New Jersey Devils; 4. Winnipeg Jets; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. Anaheim Ducks; 8. Vegas Golden Knights; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Boston Bruins; 11. Chicago Blackhawks; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Utah Mammoth; 14. Philadelphia Flyers; 15. Seattle Kraken; 16. Los Angeles Kings
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Florida Panthers; 5. Vegas Golden Knights; 6. Anaheim Ducks; 7. New Jersey Devils; 8. Washington Capitals; 9. Montreal Canadiens; 10. Winnipeg Jets; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Los Angeles Kings; 13. Edmonton Oilers; 14. Utah Mammoth; 15. Pittsburgh Penguins; 16. New York Rangers
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. New Jersey Devils; 3. Anaheim Ducks; 4. Dallas Stars; 5. Montreal Canadiens; 6. Carolina Hurricanes; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Boston Bruins; 9. Los Angeles Kings; 10. Winnipeg Jets; 11. Vegas Golden Knights; 12. Ottawa Senators; 13. Tampa Bay Lightning; 14. Chicago Blackhawks; 15. Utah Mammoth; 16. Seattle Kraken
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Anaheim Ducks; 4. Winnipeg Jets; 5. Montreal Canadiens; 6. New Jersey Devils; 7. Dallas Stars; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Vegas Golden Knights; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Ottawa Senators; 12. Boston Bruins; 13. Chicago Blackhawks; 14. Philadelphia Flyers; 15. Seattle Kraken; 16. New York Islanders
SHAWN P. ROARKE
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. New Jersey Devils; 4. Vegas Golden Knights; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Winnipeg Jets; 7. Dallas Stars; 8. Anaheim Ducks; 9. Montreal Canadiens; 10. Florida Panthers; 11. Toronto Maple Leafs; 12. Seattle Kraken; 13. Detroit Red Wings; 14. Utah Mammoth; 15. Chicago Blackhawks; 16. Pittsburgh Penguins
DAN ROSEN
1. Colorado Avalanche; 2. Anaheim Ducks; 3. Carolina Hurricanes; 4. New Jersey Devils; 5. Dallas Stars; 6. Winnipeg Jets; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Boston Bruins; 9. Los Angeles Kings; 10. Montreal Canadiens; 11. Chicago Blackhawks; 12. San Jose Sharks; 13. Florida Panthers; 14. Ottawa Senators; 15. Utah Mammoth; 16. Pittsburgh Penguins
DAVID SATRIANO
1. Colorado Avalanche; 2. Anaheim Ducks; 3. Carolina Hurricanes; 4. Montreal Canadiens; 5. New Jersey Devils; 6. Boston Bruins; 7. Dallas Stars; 8. Winnipeg Jets; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Chicago Blackhawks; 12. Vegas Golden Knights; 13. Ottawa Senators; 14. San Jose Sharks; 15. New York Islanders; 16. Florida Panthers
PAUL STRIZHEVSKY
1. Colorado Avalanche; 2. Anaheim Ducks; 3. New Jersey Devils; 4. Carolina Hurricanes; 5. Boston Bruins; 6. Montreal Canadiens; 7. Dallas Stars; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Vegas Golden Knights; 11. Winnipeg Jets; 12. Philadelphia Flyers; 13. Chicago Blackhawks; 14. Seattle Kraken; 15. Los Angeles Kings; 16. Ottawa Senators
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Anaheim Ducks; 3. Carolina Hurricanes; 4. New Jersey Devils; 5. Montreal Canadiens; 6. Pittsburgh Penguins; 7. Dallas Stars; 8. Chicago Blackhawks; 9. Boston Bruins; 10. Winnipeg Jets; 11. Ottawa Senators; 12. Vegas Golden Knights; 13. Tampa Bay Lightning; 14. Seattle Kraken; 15. Philadelphia Flyers; 16. Utah Mammoth
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Montreal Canadiens; 4. Vegas Golden Knights; 5. New Jersey Devils; 6. Carolina Hurricanes; 7. Anaheim Ducks; 8. Winnipeg Jets; 9. Boston Bruins; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Ottawa Senators; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Los Angeles Kings; 14. Seattle Kraken; 15. San Jose Sharks; 16. Chicago Blackhawks