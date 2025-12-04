Super 16: Jarvis, Hagel, Wallstedt among players with strong cases for Olympics 

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Anaheim Ducks; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Minnesota Wild; 7. New Jersey Devils; 8. Vegas Golden Knights; 9. Pittsburgh Penguins; 10. New York Islanders; 11. Montreal Canadiens; 12. Winnipeg Jets; 13. Washington Capitals; 14. Los Angeles Kings; 15. Seattle Kraken; 16. Detroit Red Wings
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Carolina Hurricanes; 5. Minnesota Wild; 6. Anaheim Ducks; 7. New Jersey Devils; 8. Washington Capitals; 9. Los Angeles Kings; 10. Vegas Golden Knights; 11. Detroit Red Wings; 12. Ottawa Senators; 13. Philadelphia Flyers; 14. Pittsburgh Penguins; 15. New York Islanders; 16. Chicago Blackhawks
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Washington Capitals; 7. Anaheim Ducks; 8. New Jersey Devils; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Philadelphia Flyers; 11. Vegas Golden Knights; 12. Los Angeles Kings; 13. Seattle Kraken; 14. Ottawa Senators; 15. New York Islanders; 16. Montreal Canadiens
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Minnesota Wild; 6. New Jersey Devils; 7. Anaheim Ducks; 8. Washington Capitals; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Philadelphia Flyers; 11. Vegas Golden Knights; 12. Los Angeles Kings; 13. Seattle Kraken; 14. Montreal Canadiens; 15. Ottawa Senators; 16. New York Islanders
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Tampa Bay Lightning; 6. New Jersey Devils; 7. Anaheim Ducks; 8. Washington Capitals; 9. Vegas Golden Knights; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Philadelphia Flyers; 12. Los Angeles Kings; 13. Seattle Kraken; 14. Ottawa Senators; 15. Montreal Canadiens; 16. New York Islanders
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Anaheim Ducks; 6. Minnesota Wild; 7. Vegas Golden Knights; 8. New Jersey Devils; 9. Montreal Canadiens; 10. Washington Capitals; 11. Ottawa Senators; 12. Chicago Blackhawks; 13. Los Angeles Kings; 14. Pittsburgh Penguins; 15. Winnipeg Jets; 16. Philadelphia Flyers
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Anaheim Ducks; 6. Minnesota Wild; 7. Washington Capitals; 8. Vegas Golden Knights; 9. New York Islanders; 10. New Jersey Devils; 11. Los Angeles Kings; 12. Ottawa Senators; 13. Pittsburgh Penguins; 14. New York Rangers; 15. Seattle Kraken; 16. San Jose Sharks
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Carolina Hurricanes; 6. Washington Capitals; 7. Anaheim Ducks; 8. Vegas Golden Knights; 9. New Jersey Devils; 10. Los Angeles Kings; 11. Philadelphia Flyers; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Seattle Kraken; 14. Ottawa Senators; 15. Detroit Red Wings; 16. New York Islanders
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Minnesota Wild; 6. New Jersey Devils; 7. Anaheim Ducks; 8. Washington Capitals; 9. Vegas Golden Knights; 10. Los Angeles Kings; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Philadelphia Flyers; 13. Seattle Kraken; 14. New York Islanders; 15. Ottawa Senators; 16. Montreal Canadiens
SHAWN P. ROARKE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Carolina Hurricanes; 5. Minnesota Wild; 6. New Jersey Devils; 7. Anaheim Ducks; 8. Los Angeles Kings; 9. Vegas Golden Knights; 10. Washington Capitals; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Philadelphia Flyers; 13. New York Islanders; 14. Boston Bruins; 15. Columbus Blue Jackets; 16. Montreal Canadiens
DAN ROSEN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Washington Capitals; 6. Carolina Hurricanes; 7. Anaheim Ducks; 8. Vegas Golden Knights; 9. Los Angeles Kings; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Philadelphia Flyers; 12. New Jersey Devils; 13. New York Islanders; 14. Ottawa Senators; 15. San Jose Sharks; 16. New York Rangers
DAVID SATRIANO
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Washington Capitals; 6. Carolina Hurricanes; 7. New Jersey Devils; 8. Anaheim Ducks; 9. New York Islanders; 10. Vegas Golden Knights; 11. Los Angeles Kings; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Philadelphia Flyers; 14. Ottawa Senators; 15. Detroit Red Wings; 16. New York Rangers
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Anaheim Ducks; 6. Minnesota Wild; 7. New Jersey Devils; 8. Washington Capitals; 9. Los Angeles Kings; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Vegas Golden Knights; 12. Philadelphia Flyers; 13. Boston Bruins; 14. New York Islanders; 15. Montreal Canadiens; 16. San Jose Sharks
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Vegas Golden Knights; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Carolina Hurricanes; 6. Minnesota Wild; 7. Anaheim Ducks; 8. New Jersey Devils; 9. Washington Capitals; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Ottawa Senators; 12. Montreal Canadiens; 13. Los Angeles Kings; 14. New York Islanders; 15. Philadelphia Flyers; 16. Seattle Kraken