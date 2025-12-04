Super 16: Jarvis, Hagel, Wallstedt among players with strong cases for Olympics 

5. Minnesota Wild (15-7-5)

Total points: 171

Last week: No. 8

"As a rookie, Jesper Wallstedt was likely not in consideration to play for Team Sweden in the Olympics, but that could change the way the 23-year-old goalie is playing this season. Wallstedt is off to an outstanding start in his first full season in the NHL with four shutouts in 10 games. The native of Vasteras, Sweden, is 8-0-2 with a 1.74 goals-against average and .944 save percentage and was named the NHL's Rookie of the Month for November. Selected by Minnesota in the first round (No. 20) of the 2021 NHL Draft, Wallstedt put in development time in the American Hockey League to get to the NHL and it seems to be paying off. If Wallstedt continues to play the way he is, he will give Sweden coach Sam Hallam another option in goal, outside of teammate Filip Gustavsson, along with Jacob Markstrom of the New Jersey Devils, Linus Ullmark of the Ottawa Senators and Samuel Ersson of the Philadelphia Flyers, who are also in consideration." -- Derek Van Diest, staff writer