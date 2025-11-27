Super 16: Reasons for teams to give thanks on holiday

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Vegas Golden Knights; 6. Anaheim Ducks; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Winnipeg Jets; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Detroit Red Wings; 11. New York Islanders; 12. Seattle Kraken; 13. Montreal Canadiens; 14. Minnesota Wild; 15. Utah Mammoth; 16. Florida Panthers
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Anaheim Ducks; 6. New Jersey Devils; 7. Los Angeles Kings; 8. Florida Panthers; 9. Minnesota Wild; 10. New York Islanders; 11. Winnipeg Jets; 12. Detroit Red Wings; 13. Montreal Canadiens; 14. Vegas Golden Knights; 15. Boston Bruins; 16. Utah Mammoth
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Anaheim Ducks; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Vegas Golden Knights; 7. New Jersey Devils; 8. Ottawa Senators; 9. Minnesota Wild; 10. New York Islanders; 11. Seattle Kraken; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Los Angeles Kings; 14. Philadelphia Flyers; 15. Detroit Red Wings; 16. Montreal Canadiens
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Anaheim Ducks; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Seattle Kraken; 8. Vegas Golden Knights; 9. New York Islanders; 10. Minnesota Wild; 11. Los Angeles Kings; 12. Philadelphia Flyers; 13. Montreal Canadiens; 14. Pittsburgh Penguins; 15. Ottawa Senators; 16. Detroit Red Wings
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Anaheim Ducks; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Minnesota Wild; 8. New York Islanders; 9. Seattle Kraken; 10. Los Angeles Kings; 11. Vegas Golden Knights; 12. Ottawa Senators; 13. Winnipeg Jets; 14. Pittsburgh Penguins; 15. Florida Panthers; 16. Montreal Canadiens
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Anaheim Ducks; 6. Minnesota Wild; 7. Montreal Canadiens; 8. Vegas Golden Knights; 9. New Jersey Devils; 10. New York Islanders; 11. Seattle Kraken; 12. Utah Mammoth; 13. Winnipeg Jets; 14. Los Angeles Kings; 15. Detroit Red Wings; 16. Ottawa Senators
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Florida Panthers; 4. Carolina Hurricanes; 5. Anaheim Ducks; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Vegas Golden Knights; 8. New Jersey Devils; 9. Minnesota Wild; 10. Los Angeles Kings; 11. Ottawa Senators; 12. Washington Capitals; 13. New York Islanders; 14. Utah Mammoth; 15. San Jose Sharks; 16. Boston Bruins
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Anaheim Ducks; 5. New Jersey Devils; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Minnesota Wild; 8. New York Islanders; 9. Seattle Kraken; 10. Los Angeles Kings; 11. Detroit Red Wings; 12. Ottawa Senators; 13. Vegas Golden Knights; 14. Utah Mammoth; 15. Winnipeg Jets; 16. Montreal Canadiens
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Anaheim Ducks; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Vegas Golden Knights; 8. New York Islanders; 9. Seattle Kraken; 10. Minnesota Wild; 11. Los Angeles Kings; 12. Ottawa Senators; 13. Florida Panthers; 14. Pittsburgh Penguins; 15. Winnipeg Jets; 16. Montreal Canadiens
SHAWN P. ROARKE
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Anaheim Ducks; 7. Vegas Golden Knights; 8. Los Angeles Kings; 9. Minnesota Wild; 10. Seattle Kraken; 11. Detroit Red Wings; 12. New York Islanders; 13. Winnipeg Jets; 14. Boston Bruins; 15. Florida Panthers; 16. Pittsburgh Penguins
DAN ROSEN
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Anaheim Ducks; 6. Minnesota Wild; 7. New Jersey Devils; 8. New York Islanders; 9. Los Angeles Kings; 10. Vegas Golden Knights; 11. Ottawa Senators; 12. Detroit Red Wings; 13. Seattle Kraken; 14. Winnipeg Jets; 15. Utah Mammoth; 16. Florida Panthers
DAVID SATRIANO
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Tampa Bay Lightning; 5. New Jersey Devils; 6. Anaheim Ducks; 7. Minnesota Wild; 8. New York Islanders; 9. Seattle Kraken; 10. Vegas Golden Knights; 11. Los Angeles Kings; 12. Detroit Red Wings; 13. Boston Bruins; 14. Ottawa Senators; 15. Washington Capitals; 16. Florida Panthers
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Anaheim Ducks; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Minnesota Wild; 8. Seattle Kraken; 9. New York Islanders; 10. Los Angeles Kings; 11. Utah Mammoth; 12. Detroit Red Wings; 13. Vegas Golden Knights; 14. Winnipeg Jets; 15. Washington Capitals; 16. Ottawa Senators
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Vegas Golden Knights; 6. Anaheim Ducks; 7. Utah Mammoth; 8. Los Angeles Kings; 9. New Jersey Devils; 10. New York Islanders; 11. Florida Panthers; 12. Ottawa Senators; 13. Montreal Canadiens; 14. Detroit Red Wings; 15. Seattle Kraken; 16. Philadelphia Flyers