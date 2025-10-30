Super 16: Keller, Bedard among Olympic hopefuls

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. New Jersey Devils; 4. Carolina Hurricanes; 5. Winnipeg Jets; 6. Montreal Canadiens; 7. Detroit Red Wings; 8. Dallas Stars; 9. Utah Hockey Club; 10. Washington Capitals; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Anaheim Ducks; 13. Toronto Maple Leafs; 14. Florida Panthers; 15. Seattle Kraken; 16. Edmonton Oilers
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Vegas Golden Knights; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Winnipeg Jets; 6. Carolina Hurricanes; 7. Florida Panthers; 8. Montreal Canadiens; 9. Edmonton Oilers; 10. Utah Hockey Club; 11. Washington Capitals; 12. Detroit Red Wings; 13. Toronto Maple Leafs; 14. Pittsburgh Penguins; 15. Tampa Bay Lightning; 16. Columbus Blue Jackets
BRIAN COMPTON
1. New Jersey Devils; 2. Vegas Golden Knights; 3. Colorado Avalanche; 4. Pittsburgh Penguins; 5. Utah Hockey Club; 6. Montreal Canadiens; 7. Winnipeg Jets; 8. Detroit Red Wings; 9. Dallas Stars; 10. Carolina Hurricanes; 11. Seattle Kraken; 12. Philadelphia Flyers; 13. Anaheim Ducks; 14. Chicago Blackhawks; 15. Washington Capitals; 16. Toronto Maple Leafs
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. New Jersey Devils; 2. Vegas Golden Knights; 3. Colorado Avalanche; 4. Montreal Canadiens; 5. Utah Hockey Club; 6. Pittsburgh Penguins; 7. Winnipeg Jets; 8. Detroit Red Wings; 9. Carolina Hurricanes; 10. Dallas Stars; 11. Seattle Kraken; 12. Philadelphia Flyers; 13. Anaheim Ducks; 14. Washington Capitals; 15. Chicago Blackhawks; 16. Los Angeles Kings
TOM GULITTI
1. New Jersey Devils; 2. Vegas Golden Knights; 3. Colorado Avalanche; 4. Utah Hockey Club; 5. Winnipeg Jets; 6. Montreal Canadiens; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Carolina Hurricanes; 9. Detroit Red Wings; 10. Dallas Stars; 11. Washington Capitals; 12. Edmonton Oilers; 13. Florida Panthers; 14. Seattle Kraken; 15. Anaheim Ducks; 16. Toronto Maple Leafs
ADAM KIMELMAN
1. New Jersey Devils; 2. Vegas Golden Knights; 3. Colorado Avalanche; 4. Utah Hockey Club; 5. Montreal Canadiens; 6. Winnipeg Jets; 7. Dallas Stars; 8. Carolina Hurricanes; 9. Toronto Maple Leafs; 10. Detroit Red Wings; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Seattle Kraken; 13. Chicago Blackhawks; 14. Anaheim Ducks; 15. Philadelphia Flyers; 16. Washington Capitals
MIKE G. MORREALE
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. Carolina Hurricanes; 4. New Jersey Devils; 5. Winnipeg Jets; 6. Dallas Stars; 7. Montreal Canadiens; 8. Washington Capitals; 9. Edmonton Oilers; 10. Utah Hockey Club; 11. Los Angeles Kings; 12. Detroit Red Wings; 13. Florida Panthers; 14. Seattle Kraken; 15. Chicago Blackhawks; 16. Philadelphia Flyers
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Utah Hockey Club; 3. New Jersey Devils; 4. Vegas Golden Knights; 5. Winnipeg Jets; 6. Detroit Red Wings; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Montreal Canadiens; 9. Carolina Hurricanes; 10. Dallas Stars; 11. Washington Capitals; 12. Florida Panthers; 13. Philadelphia Flyers; 14. Seattle Kraken; 15. Edmonton Oilers; 16. Chicago Blackhawks
BILL PRICE
1. Carolina Hurricanes; 2. New Jersey Devils; 3. Vegas Golden Knights; 4. Utah Hockey Club; 5. Colorado Avalanche; 6. Winnipeg Jets; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Montreal Canadiens; 9. Dallas Stars; 10. Detroit Red Wings; 11. Seattle Kraken; 12. New York Islanders; 13. Ottawa Senators; 14. Florida Panthers; 15. Edmonton Oilers; 16. Chicago Blackhawks
SHAWN P. ROARKE
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. New Jersey Devils; 4. Carolina Hurricanes; 5. Dallas Stars; 6. Winnipeg Jets; 7. Utah Hockey Club; 8. Florida Panthers; 9. Montreal Canadiens; 10. Edmonton Oilers; 11. Toronto Maple Leafs; 12. Seattle Kraken; 13. Tampa Bay Lightning; 14. Detroit Red Wings; 15. Washington Capitals; 16. Pittsburgh Penguins
DAN ROSEN
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. New Jersey Devils; 4. Utah Hockey Club; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Detroit Red Wings; 9. Dallas Stars; 10. Seattle Kraken; 11. Winnipeg Jets; 12. Chicago Blackhawks; 13. Anaheim Ducks; 14. Los Angeles Kings; 15. Edmonton Oilers; 16. Washington Capitals
DAVID SATRIANO
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. New Jersey Devils; 4. Montreal Canadiens; 5. Winnipeg Jets; 6. Utah Hockey Club; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Dallas Stars; 9. Detroit Red Wings; 10. Carolina Hurricanes; 11. Washington Capitals; 12. Chicago Blackhawks; 13. Florida Panthers; 14. Edmonton Oilers; 15. Los Angeles Kings; 16. Toronto Maple Leafs
PAUL STRIZHEVSKY
1. Vegas Golden Knights; 2. New Jersey Devils; 3. Colorado Avalanche; 4. Utah Hockey Club; 5. Pittsburgh Penguins; 6. Winnipeg Jets; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. Carolina Hurricanes; 10. Dallas Stars; 11. Seattle Kraken; 12. Washington Capitals; 13. Anaheim Ducks; 14. Philadelphia Flyers; 15. Toronto Maple Leafs; 16. Florida Panthers
DEREK VAN DIEST
1. New Jersey Devils; 2. Utah Hockey Club; 3. Pittsburgh Penguins; 4. Montreal Canadiens; 5. Colorado Avalanche; 6. Carolina Hurricanes; 7. Vegas Golden Knights; 8. Winnipeg Jets; 9. Detroit Red Wings; 10. Washington Capitals; 11. Vancouver Canucks; 12. Seattle Kraken; 13. Ottawa Senators; 14. Dallas Stars; 15. Florida Panthers; 16. Edmonton Oilers
MIKE ZEISBERGER
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. New Jersey Devils; 4. Carolina Hurricanes; 5. Dallas Stars; 6. Montreal Canadiens; 7. Utah Hockey Club; 8. Winnipeg Jets; 9. Detroit Red Wings; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Chicago Blackhawks; 12. Washington Capitals; 13. Edmonton Oilers; 14. Seattle Kraken; 15. Anaheim Ducks; 16. Los Angeles Kings