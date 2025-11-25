RALEIGH, N.C. - As the holidays approach, the Carolina Hurricanes have everything you need for the Canes fans in your life. Don't miss out on the upcoming offers!
Canes Announce Black Friday Sales
Learn more about deals on merchandise, tickets, and more...
Black Friday
- Starting Tuesday, Nov. 25, take 30% off single-game tickets at Hurricanes.com/BlackFriday with promo code BlackFriday. The deal will run until midnight on Sunday, Nov. 30.
- The Canes Holiday Flex Deal will also be available from Tuesday, Nov. 25, through Monday, Dec. 1. When you purchase a 4-Game Flex Plan, which start as low as $140, you'll receive an additional game included in the package free. To view more information, click here.
- Carolina Pro Shop will offer 40% off hoodies and fleece products, in-store only on Friday. The offer will be valid all day, including during the game.
Additional Items
- 2026 Hurricanes Pet Calendars are on sale now and can be purchased here.
- Tickets for the 2025-26 Championship Celebration Alumni Game, starting at just $10, are on sale now and can be purchased here.
Carolina Pro Shop Holiday Season Hours
In addition to CarolinaProShop.com having all your needs and being open 24/7, Carolina Pro Shop, located inside Lenovo Center, is pleased to offer the below hours during this holiday season:
Date
Open To The Public
Game Hours
Wednesday, Nov. 26
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Thursday, Nov. 27
Closed (Thanksgiving)
N/A
Friday, Nov. 28
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Saturday, Nov. 29
Closed (N.C. State Football)
N/A
Sunday, Nov. 30
During Game Only
Doors Open until End of Game
Monday, Dec. 1
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Tuesday, Dec. 2
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Wednesday, Dec. 3
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Thursday, Dec. 4
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Friday, Dec. 5
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Saturday, Dec. 6
Closed (N.C. State Football)
N/A
Sunday, Dec. 7
Closed
Doors Open until End of Game
Monday, Dec. 8
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until Start of 3rd Period (Alumni Game)
Tuesday, Dec. 9
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Wednesday, Dec. 10
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Thursday, Dec. 11
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Friday, Dec. 12
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Saturday, Dec. 13
Noon - 4 p.m.
Closed (N.C. State Basketball)
Sunday, Dec. 14
Closed
Doors Open until End of Game
Monday, Dec. 15
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Tuesday, Dec. 16
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Wednesday, Dec. 17
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Thursday, Dec. 18
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Friday, Dec. 19
Noon - 5 p.m.
N/A
Saturday, Dec. 20
11 a.m. - 5 p.m.
N/A
Sunday, Dec. 21
Closed
N/A
Monday, Dec. 22
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Tuesday, Dec. 23
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Wednesday, Dec. 24
10 a.m. - 2 p.m.
N/A
Thursday, Dec. 25
Closed
N/A
Friday, Dec. 26
Closed
N/A
Saturday, Dec. 27
Noon - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Sunday, Dec. 28
Closed
N/A
Monday, Dec. 29
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Tuesday, Dec. 30
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Wednesday, Dec. 31
Closed
Closed (N.C. State Basketball)
Thursday, Jan. 1
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Friday, Jan. 2
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Saturday, Jan. 3
Closed
Doors Open until End of Game