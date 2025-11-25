Canes Announce Black Friday Sales

Learn more about deals on merchandise, tickets, and more...

11.19.25 CPS
By Canes
@Canes Hurricanes.com

RALEIGH, N.C. - As the holidays approach, the Carolina Hurricanes have everything you need for the Canes fans in your life. Don't miss out on the upcoming offers!

Black Friday

  • Starting Tuesday, Nov. 25, take 30% off single-game tickets at Hurricanes.com/BlackFriday with promo code BlackFriday. The deal will run until midnight on Sunday, Nov. 30.
  • The Canes Holiday Flex Deal will also be available from Tuesday, Nov. 25, through Monday, Dec. 1. When you purchase a 4-Game Flex Plan, which start as low as $140, you'll receive an additional game included in the package free. To view more information, click here.
  • Carolina Pro Shop will offer 40% off hoodies and fleece products, in-store only on Friday. The offer will be valid all day, including during the game.

Additional Items

Carolina Pro Shop Holiday Season Hours

In addition to CarolinaProShop.com having all your needs and being open 24/7, Carolina Pro Shop, located inside Lenovo Center, is pleased to offer the below hours during this holiday season:

Date
Open To The Public
Game Hours
Wednesday, Nov. 26
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Thursday, Nov. 27
Closed (Thanksgiving)
N/A
Friday, Nov. 28
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Saturday, Nov. 29
Closed (N.C. State Football)
N/A
Sunday, Nov. 30
During Game Only
Doors Open until End of Game
Monday, Dec. 1
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Tuesday, Dec. 2
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Wednesday, Dec. 3
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Thursday, Dec. 4
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Friday, Dec. 5
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Saturday, Dec. 6
Closed (N.C. State Football)
N/A
Sunday, Dec. 7
Closed
Doors Open until End of Game
Monday, Dec. 8
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until Start of 3rd Period (Alumni Game)
Tuesday, Dec. 9
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Wednesday, Dec. 10
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Thursday, Dec. 11
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Friday, Dec. 12
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Saturday, Dec. 13
Noon - 4 p.m.
Closed (N.C. State Basketball)
Sunday, Dec. 14
Closed
Doors Open until End of Game
Monday, Dec. 15
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Tuesday, Dec. 16
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Wednesday, Dec. 17
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Thursday, Dec. 18
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Friday, Dec. 19
Noon - 5 p.m.
N/A
Saturday, Dec. 20
11 a.m. - 5 p.m.
N/A
Sunday, Dec. 21
Closed
N/A
Monday, Dec. 22
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Tuesday, Dec. 23
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Wednesday, Dec. 24
10 a.m. - 2 p.m.
N/A
Thursday, Dec. 25
Closed
N/A
Friday, Dec. 26
Closed
N/A
Saturday, Dec. 27
Noon - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Sunday, Dec. 28
Closed
N/A
Monday, Dec. 29
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Tuesday, Dec. 30
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Wednesday, Dec. 31
Closed
Closed (N.C. State Basketball)
Thursday, Jan. 1
10 a.m. - 5 p.m.
Doors Open until End of Game
Friday, Jan. 2
10 a.m. - 5 p.m.
N/A
Saturday, Jan. 3
Closed
Doors Open until End of Game

News Feed

Canes Begin Season-Long Home Stretch On Wednesday

Recap: 'Flat' Canes Fall In Buffalo

Projected Lineup: November 23 at Buffalo

Preview: November 23 at Buffalo

Recap: Staal Strikes Twice As Canes Ground Jets

Canes Activate Chatfield From Injured Reserve

Projected Lineup: November 21 at Winnipeg

Preview: November 21 at Winnipeg

Canes Partner With WRAL And FanDuel Sports Network For 'Hockey For The Holidays' Simulcasts

Prospect Report: Cerrato's Still Hot, Unger Sorum's Stepping Forward

Recap: Blake Shines, But Canes Fall In Shootout

Canes Assign Fensore To Chicago

Projected Lineup: November 19 at Minnesota

Preview: November 19 at Minnesota

Injury Report: Chatfield Nearing Return

Recap: Canes Stymie Bruins In Boston

Projected Lineup: November 17 at Boston

Preview: November 17 at Boston