Super 16: Golden Knights, Avalanche rewarded for strong starts to season

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. Carolina Hurricanes; 4. Winnipeg Jets; 5. New Jersey Devils; 6. Detroit Red Wings; 7. Montreal Canadiens; 8. Florida Panthers; 9. Dallas Stars; 10. Washington Capitals; 11. Toronto Maple Leafs; 12. St. Louis Blues; 13. Minnesota Wild; 14. Anaheim Ducks; 15. Utah Mammoth; 16. Edmonton Oilers
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Vegas Golden Knights; 3. Carolina Hurricanes; 4. Dallas Stars; 5. Winnipeg Jets; 6. Florida Panthers; 7. Washington Capitals; 8. New Jersey Devils; 9. Montreal Canadiens; 10. Edmonton Oilers; 11. Utah Mammoth; 12. St. Louis Blues; 13. Minnesota Wild; 14. Toronto Maple Leafs; 15. Detroit Red Wings; 16. Columbus Blue Jackets
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Vegas Golden Knights; 3. Carolina Hurricanes; 4. New Jersey Devils; 5. Winnipeg Jets; 6. Detroit Red Wings; 7. Washington Capitals; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Montreal Canadiens; 10. Dallas Stars; 11. Utah Mammoth; 12. Philadelphia Flyers; 13. Vancouver Canucks; 14. Florida Panthers; 15. Edmonton Oilers; 16. Seattle Kraken
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Vegas Golden Knights; 3. Carolina Hurricanes; 4. New Jersey Devils; 5. Winnipeg Jets; 6. Detroit Red Wings; 7. Washington Capitals; 8. Montreal Canadiens; 9. Utah Mammoth; 10. Pittsburgh Penguins; 11. St. Louis Blues; 12. Anaheim Ducks; 13. Philadelphia Flyers; 14. Vancouver Canucks; 15. Seattle Kraken; 16. Chicago Blackhawks
TOM GULITTI
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. Carolina Hurricanes; 4. Winnipeg Jets; 5. New Jersey Devils; 6. Washington Capitals; 7. Detroit Red Wings; 8. Montreal Canadiens; 9. Utah Mammoth; 10. Edmonton Oilers; 11. Florida Panthers; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Dallas Stars; 14. St. Louis Blues; 15. Toronto Maple Leafs; 16. Vancouver Canucks
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Vegas Golden Knights; 3. Winnipeg Jets; 4. New Jersey Devils; 5. Carolina Hurricanes; 6. Utah Mammoth; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. Washington Capitals; 10. Florida Panthers; 11. Toronto Maple Leafs; 12. Edmonton Oilers; 13. Anaheim Ducks; 14. St. Louis Blues; 15. Philadelphia Flyers; 16. Chicago Blackhawks
MIKE G. MORREALE
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. Carolina Hurricanes; 4. New Jersey Devils; 5. Winnipeg Jets; 6. Toronto Maple Leafs; 7. Florida Panthers; 8. Dallas Stars; 9. Utah Mammoth; 10. Washington Capitals; 11. Edmonton Oilers; 12. Minnesota Wild; 13. Montreal Canadiens; 14. Tampa Bay Lightning; 15. Pittsburgh Penguins; 16. Detroit Red Wings
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Vegas Golden Knights; 3. Winnipeg Jets; 4. Detroit Red Wings; 5. New Jersey Devils; 6. Carolina Hurricanes; 7. Utah Mammoth; 8. Montreal Canadiens; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Washington Capitals; 11. Florida Panthers; 12. Toronto Maple Leafs; 13. Vancouver Canucks; 14. Edmonton Oilers; 15. Philadelphia Flyers; 16. Dallas Stars
BILL PRICE
1. Vegas Golden Knights; 2. Carolina Hurricanes; 3. Colorado Avalanche; 4. Winnipeg Jets; 5. Detroit Red Wings; 6. New Jersey Devils; 7. Montreal Canadiens; 8. Utah Mammoth; 9. Vancouver Canucks; 10. Seattle Kraken; 11. Toronto Maple Leafs; 12. Washington Capitals; 13. Dallas Stars; 14. Minnesota Wild; 15. Florida Panthers; 16. New York Rangers
SHAWN P. ROARKE
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. Carolina Hurricanes; 4. Winnipeg Jets; 5. New Jersey Devils; 6. Dallas Stars; 7. Detroit Red Wings; 8. Washington Capitals; 9. Florida Panthers; 10. Toronto Maple Leafs; 11. St. Louis Blues; 12. Montreal Canadiens; 13. Minnesota Wild; 14. Utah Mammoth; 15. New York Rangers; 16. Pittsburgh Penguins
DAN ROSEN
1. Vegas Golden Knights; 2. Carolina Hurricanes; 3. Colorado Avalanche; 4. Winnipeg Jets; 5. New Jersey Devils; 6. Detroit Red Wings; 7. Montreal Canadiens; 8. Utah Mammoth; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Washington Capitals; 11. Florida Panthers; 12. Vancouver Canucks; 13. Edmonton Oilers; 14. St. Louis Blues; 15. Chicago Blackhawks; 16. Dallas Stars
DAVID SATRIANO
1. Colorado Avalanche; 2. Vegas Golden Knights; 3. Winnipeg Jets; 4. Carolina Hurricanes; 5. New Jersey Devils; 6. Detroit Red Wings; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Washington Capitals; 9. Montreal Canadiens; 10. Dallas Stars; 11. Florida Panthers; 12. Vancouver Canucks; 13. Edmonton Oilers; 14. Toronto Maple Leafs; 15. Utah Mammoth; 16. Chicago Blackhawks
PAUL STRIZHEVSKY
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. Carolina Hurricanes; 4. Winnipeg Jets; 5. New Jersey Devils; 6. Washington Capitals; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Vancouver Canucks; 11. Florida Panthers; 12. St. Louis Blues; 13. Toronto Maple Leafs; 14. Minnesota Wild; 15. Seattle Kraken; 16. Utah Mammoth
DEREK VAN DIEST
1. Vegas Golden Knights; 2. Carolina Hurricanes; 3. Colorado Avalanche; 4. Winnipeg Jets; 5. Detroit Red Wings; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Washington Capitals; 9. Utah Mammoth; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Vancouver Canucks; 12. Seattle Kraken; 13. Toronto Maple Leafs; 14. Chicago Blackhawks; 15. St. Louis Blues; 16. Minnesota Wild
MIKE ZEISBERGER
1. Vegas Golden Knights; 2. Colorado Avalanche; 3. New Jersey Devils; 4. Detroit Red Wings; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. Winnipeg Jets; 8. Utah Mammoth; 9. Washington Capitals; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Dallas Stars; 12. Vancouver Canucks; 13. Anaheim Ducks; 14. Chicago Blackhawks; 15. Florida Panthers; 16. Edmonton Oilers