Super 16: Trade possibilities aplenty for teams in power rankings

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Vegas Golden Knights; 7. Detroit Red Wings; 8. Montreal Canadiens; 9. New York Islanders; 10. Philadelphia Flyers; 11. Seattle Kraken; 12. Washington Capitals; 13. Buffalo Sabres; 14. Toronto Maple Leafs; 15. Edmonton Oilers; 16. Boston Bruins
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. Detroit Red Wings; 8. Edmonton Oilers; 9. Vegas Golden Knights; 10. New York Islanders; 11. Washington Capitals; 12. Boston Bruins; 13. Buffalo Sabres; 14. Philadelphia Flyers; 15. Seattle Kraken; 16. San Jose Sharks
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Minnesota Wild; 6. Detroit Red Wings; 7. Montreal Canadiens; 8. New York Islanders; 9. Vegas Golden Knights; 10. Buffalo Sabres; 11. Toronto Maple Leafs; 12. Philadelphia Flyers; 13. Pittsburgh Penguins; 14. Edmonton Oilers; 15. Seattle Kraken; 16. Florida Panthers
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. Detroit Red Wings; 8. Vegas Golden Knights; 9. New York Islanders; 10. Buffalo Sabres; 11. Philadelphia Flyers; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Toronto Maple Leafs; 14. Boston Bruins; 15. Washington Capitals; 16. Edmonton Oilers
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Vegas Golden Knights; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. New York Islanders; 10. Edmonton Oilers; 11. Buffalo Sabres; 12. Philadelphia Flyers; 13. Washington Capitals; 14. Toronto Maple Leafs; 15. Pittsburgh Penguins; 16. Florida Panthers
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Minnesota Wild; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Dallas Stars; 5. Vegas Golden Knights; 6. Edmonton Oilers; 7. Carolina Hurricanes; 8. New York Islanders; 9. Montreal Canadiens; 10. Detroit Red Wings; 11. Toronto Maple Leafs; 12. Washington Capitals; 13. Seattle Kraken; 14. Buffalo Sabres; 15. Boston Bruins; 16. Philadelphia Flyers
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Detroit Red Wings; 6. Minnesota Wild; 7. Washington Capitals; 8. Montreal Canadiens; 9. Florida Panthers; 10. Vegas Golden Knights; 11. New York Islanders; 12. Boston Bruins; 13. Toronto Maple Leafs; 14. Edmonton Oilers; 15. Utah Mammoth; 16. Buffalo Sabres
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Detroit Red Wings; 6. Carolina Hurricanes; 7. Montreal Canadiens; 8. New York Islanders; 9. Vegas Golden Knights; 10. Edmonton Oilers; 11. Toronto Maple Leafs; 12. Buffalo Sabres; 13. Philadelphia Flyers; 14. Seattle Kraken; 15. San Jose Sharks; 16. Boston Bruins
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. Detroit Red Wings; 8. Vegas Golden Knights; 9. New York Islanders; 10. Edmonton Oilers; 11. Buffalo Sabres; 12. Toronto Maple Leafs; 13. Philadelphia Flyers; 14. Seattle Kraken; 15. Pittsburgh Penguins; 16. San Jose Sharks
SHAWN P. ROARKE
1. Tampa Bay Lightning; 2. Colorado Avalanche; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Dallas Stars; 6. Vegas Golden Knights; 7. Buffalo Sabres; 8. Toronto Maple Leafs; 9. Detroit Red Wings; 10. Montreal Canadiens; 11. New York Islanders; 12. Edmonton Oilers; 13. Seattle Kraken; 14. Florida Panthers; 15. Pittsburgh Penguins; 16. New Jersey Devils
DAN ROSEN
1. Tampa Bay Lightning; 2. Colorado Avalanche; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Montreal Canadiens; 7. Detroit Red Wings; 8. Carolina Hurricanes; 9. New York Islanders; 10. Florida Panthers; 11. Buffalo Sabres; 12. Edmonton Oilers; 13. Toronto Maple Leafs; 14. Washington Capitals; 15. Philadelphia Flyers; 16. Utah Mammoth
DAVID SATRIANO
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Detroit Red Wings; 6. Montreal Canadiens; 7. Carolina Hurricanes; 8. Toronto Maple Leafs; 9. New York Islanders; 10. Vegas Golden Knights; 11. Washington Capitals; 12. Buffalo Sabres; 13. Boston Bruins; 14. Edmonton Oilers; 15. Seattle Kraken; 16. Pittsburgh Penguins
PAUL STRIZHEVSKY
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Minnesota Wild; 4. Dallas Stars; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. Detroit Red Wings; 8. Vegas Golden Knights; 9. Buffalo Sabres; 10. Toronto Maple Leafs; 11. New York Islanders; 12. Philadelphia Flyers; 13. Pittsburgh Penguins; 14. Boston Bruins; 15. Edmonton Oilers; 16. Washington Capitals
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Minnesota Wild; 6. Detroit Red Wings; 7. Montreal Canadiens; 8. Vegas Golden Knights; 9. New York Islanders; 10. Washington Capitals; 11. Edmonton Oilers; 12. Toronto Maple Leafs; 13. Boston Bruins; 14. Philadelphia Flyers; 15. Pittsburgh Penguins; 16. Florida Panthers
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Vegas Golden Knights; 7. Edmonton Oilers; 8. Montreal Canadiens; 9. Detroit Red Wings; 10. New York Islanders; 11. Florida Panthers; 12. Philadelphia Flyers; 13. Washington Capitals; 14. Boston Bruins; 15. Buffalo Sabres; 16. Toronto Maple Leafs