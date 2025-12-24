Super 16: Reasons for optimism entering holiday break

Dropped out from last week: Boston Bruins (No. 12), Los Angeles Kings (No. 13)
Others receiving points: Bruins 17, Kings 15, Buffalo Sabres 2, Utah Mammoth 2, Pittsburgh Penguins 1
HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Vegas Golden Knights; 6. Anaheim Ducks; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Washington Capitals; 9. Philadelphia Flyers; 10. New York Islanders; 11. Detroit Red Wings; 12. Montreal Canadiens; 13. Florida Panthers; 14. Ottawa Senators; 15. Edmonton Oilers; 16. Los Angeles Kings
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Anaheim Ducks; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Edmonton Oilers; 8. Detroit Red Wings; 9. Vegas Golden Knights; 10. Washington Capitals; 11. Philadelphia Flyers; 12. Montreal Canadiens; 13. New York Islanders; 14. Florida Panthers; 15. Los Angeles Kings; 16. Ottawa Senators
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Vegas Golden Knights; 6. Detroit Red Wings; 7. Philadelphia Flyers; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Washington Capitals; 10. Montreal Canadiens; 11. New York Islanders; 12. Anaheim Ducks; 13. Ottawa Senators; 14. Florida Panthers; 15. Edmonton Oilers; 16. New Jersey Devils
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Philadelphia Flyers; 7. Detroit Red Wings; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Washington Capitals; 10. Montreal Canadiens; 11. Anaheim Ducks; 12. New York Islanders; 13. Florida Panthers; 14. Ottawa Senators; 15. Edmonton Oilers; 16. New Jersey Devils
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Philadelphia Flyers; 7. Detroit Red Wings; 8. Anaheim Ducks; 9. Florida Panthers; 10. Washington Capitals; 11. Tampa Bay Lightning; 12. New York Islanders; 13. Edmonton Oilers; 14. Montreal Canadiens; 15. Ottawa Senators; 16. New Jersey Devils
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Minnesota Wild; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Anaheim Ducks; 6. Vegas Golden Knights; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Edmonton Oilers; 9. Philadelphia Flyers; 10. Washington Capitals; 11. Florida Panthers; 12. New York Islanders; 13. Detroit Red Wings; 14. Montreal Canadiens; 15. New Jersey Devils; 16. Utah Mammoth
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Florida Panthers; 6. Detroit Red Wings; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Washington Capitals; 9. Vegas Golden Knights; 10. Anaheim Ducks; 11. New York Islanders; 12. Ottawa Senators; 13. Los Angeles Kings; 14. Boston Bruins; 15. New Jersey Devils; 16. Edmonton Oilers
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Detroit Red Wings; 6. Anaheim Ducks; 7. Philadelphia Flyers; 8. Vegas Golden Knights; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Montreal Canadiens; 11. Washington Capitals; 12. New York Islanders; 13. Edmonton Oilers; 14. Florida Panthers; 15. Ottawa Senators; 16. Boston Bruins
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Florida Panthers; 7. Detroit Red Wings; 8. Anaheim Ducks; 9. Philadelphia Flyers; 10. Washington Capitals; 11. New York Islanders; 12. Los Angeles Kings; 13. Edmonton Oilers; 14. Montreal Canadiens; 15. Tampa Bay Lightning; 16. Utah Mammoth
SHAWN P. ROARKE
1. Colorado Avalanche; 2. Minnesota Wild; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Vegas Golden Knights; 6. Detroit Red Wings; 7. Anaheim Ducks; 8. Tampa Bay Lightning; 9. New Jersey Devils; 10. Boston Bruins; 11. New York Islanders; 12. Montreal Canadiens; 13. Florida Panthers; 14. Edmonton Oilers; 15. Ottawa Senators; 16. Pittsburgh Penguins
DAN ROSEN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Detroit Red Wings; 5. Edmonton Oilers; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Florida Panthers; 8. Carolina Hurricanes; 9. Vegas Golden Knights; 10. Philadelphia Flyers; 11. Montreal Canadiens; 12. Anaheim Ducks; 13. Washington Capitals; 14. New York Islanders; 15. Ottawa Senators; 16. Buffalo Sabres
DAVID SATRIANO
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Washington Capitals; 6. Detroit Red Wings; 7. Anaheim Ducks; 8. Philadelphia Flyers; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Vegas Golden Knights; 11. New York Islanders; 12. Edmonton Oilers; 13. Florida Panthers; 14. Boston Bruins; 15. Ottawa Senators; 16. Buffalo Sabres
PAUL STRIZHEVSKY
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Detroit Red Wings; 7. Philadelphia Flyers; 8. Anaheim Ducks; 9. Washington Capitals; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Montreal Canadiens; 12. New York Islanders; 13. Florida Panthers; 14. Los Angeles Kings; 15. Ottawa Senators; 16. Edmonton Oilers
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Anaheim Ducks; 6. Detroit Red Wings; 7. Washington Capitals; 8. Philadelphia Flyers; 9. Montreal Canadiens; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Edmonton Oilers; 12. New York Islanders; 13. Vegas Golden Knights; 14. Boston Bruins; 15. New Jersey Devils; 16. Florida Panthers
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Vegas Golden Knights; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Washington Capitals; 8. Florida Panthers; 9. Detroit Red Wings; 10. Edmonton Oilers; 11. Anaheim Ducks; 12. Montreal Canadiens; 13. Philadelphia Flyers; 14. New York Islanders; 15. New Jersey Devils; 16. Ottawa Senators