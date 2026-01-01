Super 16: New Year’s resolutions for teams in power rankings

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Edmonton Oilers; 7. Detroit Red Wings; 8. Montreal Canadiens; 9. Vegas Golden Knights; 10. Washington Capitals; 11. Florida Panthers; 12. Anaheim Ducks; 13. New York Islanders; 14. Philadelphia Flyers; 15. Los Angeles Kings; 16. San Jose Sharks
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Detroit Red Wings; 7. Montreal Canadiens; 8. Philadelphia Flyers; 9. Vegas Golden Knights; 10. New York Islanders; 11. Buffalo Sabres; 12. Florida Panthers; 13. Edmonton Oilers; 14. Washington Capitals; 15. Pittsburgh Penguins; 16. Anaheim Ducks
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Philadelphia Flyers; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. Vegas Golden Knights; 10. New York Islanders; 11. Buffalo Sabres; 12. Florida Panthers; 13. Washington Capitals; 14. Edmonton Oilers; 15. Pittsburgh Penguins; 16. Anaheim Ducks
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Vegas Golden Knights; 7. Detroit Red Wings; 8. Florida Panthers; 9. Edmonton Oilers; 10. Montreal Canadiens; 11. Philadelphia Flyers; 12. New York Islanders; 13. Washington Capitals; 14. Buffalo Sabres; 15. Anaheim Ducks; 16. Pittsburgh Penguins
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Minnesota Wild; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Vegas Golden Knights; 6. Anaheim Ducks; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Edmonton Oilers; 9. Philadelphia Flyers; 10. New York Islanders; 11. Florida Panthers; 12. Detroit Red Wings; 13. Montreal Canadiens; 14. Washington Capitals; 15. Buffalo Sabres; 16. Los Angeles Kings
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Detroit Red Wings; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Carolina Hurricanes; 7. Florida Panthers; 8. Washington Capitals; 9. Edmonton Oilers; 10. Vegas Golden Knights; 11. New York Islanders; 12. Anaheim Ducks; 13. Philadelphia Flyers; 14. Montreal Canadiens; 15. Buffalo Sabres; 16. Pittsburgh Penguins
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Detroit Red Wings; 6. Montreal Canadiens; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Philadelphia Flyers; 9. New York Islanders; 10. Vegas Golden Knights; 11. Edmonton Oilers; 12. Anaheim Ducks; 13. Washington Capitals; 14. Florida Panthers; 15. Buffalo Sabres; 16. Pittsburgh Penguins
SHAWN P. ROARKE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Florida Panthers; 7. Vegas Golden Knights; 8. Detroit Red Wings; 9. Washington Capitals; 10. Edmonton Oilers; 11. Buffalo Sabres; 12. New Jersey Devils; 13. Montreal Canadiens; 14. Toronto Maple Leafs; 15. Philadelphia Flyers; 16. New York Islanders
DAN ROSEN
1. Colorado Avalanche; 2. Minnesota Wild; 3. Dallas Stars; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Carolina Hurricanes; 6. Detroit Red Wings; 7. Edmonton Oilers; 8. Montreal Canadiens; 9. Vegas Golden Knights; 10. Florida Panthers; 11. Buffalo Sabres; 12. New York Islanders; 13. Washington Capitals; 14. Philadelphia Flyers; 15. Anaheim Ducks; 16. Toronto Maple Leafs
DAVID SATRIANO
1. Colorado Avalanche; 2. Minnesota Wild; 3. Dallas Stars; 4. Detroit Red Wings; 5. Carolina Hurricanes; 6. Tampa Bay Lightning; 7. New York Islanders; 8. Florida Panthers; 9. Montreal Canadiens; 10. Edmonton Oilers; 11. Philadelphia Flyers; 12. Vegas Golden Knights; 13. Buffalo Sabres; 14. Washington Capitals; 15. Anaheim Ducks; 16. Nashville Predators
PAUL STRIZHEVSKY
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Detroit Red Wings; 7. Montreal Canadiens; 8. Philadelphia Flyers; 9. Vegas Golden Knights; 10. Buffalo Sabres; 11. Washington Capitals; 12. New York Islanders; 13. Edmonton Oilers; 14. Florida Panthers; 15. Pittsburgh Penguins; 16. Anaheim Ducks
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Detroit Red Wings; 5. Carolina Hurricanes; 6. Tampa Bay Lightning; 7. New York Islanders; 8. Montreal Canadiens; 9. Edmonton Oilers; 10. Buffalo Sabres; 11. Philadelphia Flyers; 12. Vegas Golden Knights; 13. Washington Capitals; 14. Florida Panthers; 15. Anaheim Ducks; 16. New York Rangers
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Vegas Golden Knights; 7. Montreal Canadiens; 8. Edmonton Oilers; 9. Detroit Red Wings; 10. Florida Panthers; 11. Philadelphia Flyers; 12. New York Islanders; 13. Washington Capitals; 14. Buffalo Sabres; 15. Anaheim Ducks; 16. Pittsburgh Penguins