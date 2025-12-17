Super 16: Wish lists for teams during holiday season

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Anaheim Ducks; 6. Vegas Golden Knights; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Washington Capitals; 9. Philadelphia Flyers; 10. New York Islanders; 11. Detroit Red Wings; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Los Angeles Kings; 14. Boston Bruins; 15. New Jersey Devils; 16. Montreal Canadiens
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Anaheim Ducks; 6. Vegas Golden Knights; 7. Tampa Bay Lightning; 8. New York Islanders; 9. Detroit Red Wings; 10. Washington Capitals; 11. Boston Bruins; 12. Philadelphia Flyers; 13. Edmonton Oilers; 14. Florida Panthers; 15. Los Angeles Kings; 16. Montreal Canadiens
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Vegas Golden Knights; 6. Philadelphia Flyers; 7. Detroit Red Wings; 8. New York Islanders; 9. Washington Capitals; 10. Anaheim Ducks; 11. Boston Bruins; 12. Tampa Bay Lightning; 13. Los Angeles Kings; 14. Pittsburgh Penguins; 15. Florida Panthers; 16. Edmonton Oilers
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Philadelphia Flyers; 7. Anaheim Ducks; 8. Washington Capitals; 9. Detroit Red Wings; 10. New York Islanders; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Boston Bruins; 13. Pittsburgh Penguins; 14. Los Angeles Kings; 15. Montreal Canadiens; 16. Florida Panthers
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Anaheim Ducks; 7. Detroit Red Wings; 8. Philadelphia Flyers; 9. Washington Capitals; 10. New York Islanders; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Florida Panthers; 13. Boston Bruins; 14. Edmonton Oilers; 15. Montreal Canadiens; 16. Los Angeles Kings
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Anaheim Ducks; 6. Vegas Golden Knights; 7. Tampa Bay Lightning; 8. New York Islanders; 9. Edmonton Oilers; 10. Philadelphia Flyers; 11. Detroit Red Wings; 12. Washington Capitals; 13. Los Angeles Kings; 14. San Jose Sharks; 15. Montreal Canadiens; 16. Boston Bruins
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Washington Capitals; 7. Anaheim Ducks; 8. Tampa Bay Lightning; 9. New York Islanders; 10. Los Angeles Kings; 11. Detroit Red Wings; 12. Philadelphia Flyers; 13. Florida Panthers; 14. Boston Bruins; 15. Edmonton Oilers; 16. New Jersey Devils
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Anaheim Ducks; 6. Vegas Golden Knights; 7. Detroit Red Wings; 8. New York Islanders; 9. Philadelphia Flyers; 10. Washington Capitals; 11. Boston Bruins; 12. Tampa Bay Lightning; 13. Montreal Canadiens; 14. Los Angeles Kings; 15. Edmonton Oilers; 16. San Jose Sharks
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Philadelphia Flyers; 7. Anaheim Ducks; 8. Washington Capitals; 9. Detroit Red Wings; 10. New York Islanders; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Boston Bruins; 13. Edmonton Oilers; 14. Pittsburgh Penguins; 15. Florida Panthers; 16. Los Angeles Kings
SHAWN P. ROARKE
1. Colorado Avalanche; 2. Minnesota Wild; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Vegas Golden Knights; 6. Washington Capitals; 7. Anaheim Ducks; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Detroit Red Wings; 10. Boston Bruins; 11. New York Islanders; 12. Los Angeles Kings; 13. New Jersey Devils; 14. Edmonton Oilers; 15. Pittsburgh Penguins; 16. Florida Panthers
DAN ROSEN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Vegas Golden Knights; 6. Detroit Red Wings; 7. Tampa Bay Lightning; 8. New York Islanders; 9. Washington Capitals; 10. Anaheim Ducks; 11. Boston Bruins; 12. Philadelphia Flyers; 13. Edmonton Oilers; 14. Florida Panthers; 15. Los Angeles Kings; 16. San Jose Sharks
DAVID SATRIANO
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Washington Capitals; 7. Anaheim Ducks; 8. New York Islanders; 9. Detroit Red Wings; 10. Boston Bruins; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Philadelphia Flyers; 13. Edmonton Oilers; 14. Florida Panthers; 15. Toronto Maple Leafs; 16. Los Angeles Kings
PAUL STRIZHEVSKY
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. Anaheim Ducks; 7. Philadelphia Flyers; 8. Detroit Red Wings; 9. Washington Capitals; 10. New York Islanders; 11. Boston Bruins; 12. Tampa Bay Lightning; 13. Los Angeles Kings; 14. Pittsburgh Penguins; 15. Florida Panthers; 16. Montreal Canadiens
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. New York Islanders; 6. Anaheim Ducks; 7. Vegas Golden Knights; 8. Washington Capitals; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Detroit Red Wings; 11. Montreal Canadiens; 12. Boston Bruins; 13. Philadelphia Flyers; 14. Los Angeles Kings; 15. New Jersey Devils; 16. Edmonton Oilers
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Vegas Golden Knights; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Anaheim Ducks; 7. Washington Capitals; 8. Detroit Red Wings; 9. Philadelphia Flyers; 10. Edmonton Oilers; 11. Tampa Bay Lightning; 12. Montreal Canadiens; 13. New York Islanders; 14. Florida Panthers; 15. Los Angeles Kings; 16. Boston Bruins