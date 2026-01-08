Super 16: Most Valuable Player at halfway point of season

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Colorado Avalanche; 2. Minnesota Wild; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Philadelphia Flyers; 7. Detroit Red Wings; 8. Vegas Golden Knights; 9. Washington Capitals; 10. New York Islanders; 11. Seattle Kraken; 12. Montreal Canadiens; 13. Florida Panthers; 14. Edmonton Oilers; 15. Buffalo Sabres; 16. Pittsburgh Penguins
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. Edmonton Oilers; 8. Detroit Red Wings; 9. Vegas Golden Knights; 10. New York Islanders; 11. Washington Capitals; 12. Philadelphia Flyers; 13. Anaheim Ducks; 14. Los Angeles Kings; 15. Pittsburgh Penguins; 16. San Jose Sharks
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Philadelphia Flyers; 6. Dallas Stars; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. New York Islanders; 10. Buffalo Sabres; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Seattle Kraken; 13. Washington Capitals; 14. Vegas Golden Knights; 15. Florida Panthers; 16. Edmonton Oilers
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Carolina Hurricanes; 6. Philadelphia Flyers; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. New York Islanders; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Vegas Golden Knights; 12. Buffalo Sabres; 13. Washington Capitals; 14. Seattle Kraken; 15. Florida Panthers; 16. Toronto Maple Leafs
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Philadelphia Flyers; 7. Detroit Red Wings; 8. Montreal Canadiens; 9. New York Islanders; 10. Vegas Golden Knights; 11. Buffalo Sabres; 12. Washington Capitals; 13. Pittsburgh Penguins; 14. Florida Panthers; 15. Edmonton Oilers; 16. Toronto Maple Leafs
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Minnesota Wild; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Dallas Stars; 5. Carolina Hurricanes; 6. Vegas Golden Knights; 7. Edmonton Oilers; 8. Philadelphia Flyers; 9. New York Islanders; 10. Anaheim Ducks; 11. Montreal Canadiens; 12. Detroit Red Wings; 13. Seattle Kraken; 14. Buffalo Sabres; 15. Washington Capitals; 16. Los Angeles Kings
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Carolina Hurricanes; 6. Detroit Red Wings; 7. Florida Panthers; 8. Washington Capitals; 9. New York Islanders; 10. Philadelphia Flyers; 11. Montreal Canadiens; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Vegas Golden Knights; 14. Buffalo Sabres; 15. Boston Bruins; 16. Toronto Maple Leafs
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Detroit Red Wings; 7. Montreal Canadiens; 8. New York Islanders; 9. Philadelphia Flyers; 10. Washington Capitals; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Vegas Golden Knights; 13. Buffalo Sabres; 14. Edmonton Oilers; 15. Seattle Kraken; 16. San Jose Sharks
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Philadelphia Flyers; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. New York Islanders; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Buffalo Sabres; 12. Vegas Golden Knights; 13. Washington Capitals; 14. Edmonton Oilers; 15. Seattle Kraken; 16. Los Angeles Kings
SHAWN P. ROARKE
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Dallas Stars; 6. New York Islanders; 7. Detroit Red Wings; 8. Vegas Golden Knights; 9. Montreal Canadiens; 10. Buffalo Sabres; 11. Washington Capitals; 12. Florida Panthers; 13. Edmonton Oilers; 14. Philadelphia Flyers; 15. Pittsburgh Penguins; 16. Toronto Maple Leafs
DAN ROSEN
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Dallas Stars; 6. Montreal Canadiens; 7. Detroit Red Wings; 8. Philadelphia Flyers; 9. New York Islanders; 10. Buffalo Sabres; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Washington Capitals; 13. Edmonton Oilers; 14. Vegas Golden Knights; 15. Florida Panthers; 16. Seattle Kraken
DAVID SATRIANO
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Minnesota Wild; 4. Dallas Stars; 5. Carolina Hurricanes; 6. New York Islanders; 7. Detroit Red Wings; 8. Montreal Canadiens; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Philadelphia Flyers; 11. Washington Capitals; 12. Buffalo Sabres; 13. Florida Panthers; 14. Edmonton Oilers; 15. Toronto Maple Leafs; 16. Seattle Kraken
PAUL STRIZHEVSKY
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Dallas Stars; 6. Montreal Canadiens; 7. Philadelphia Flyers; 8. Detroit Red Wings; 9. New York Islanders; 10. Buffalo Sabres; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Seattle Kraken; 13. Vegas Golden Knights; 14. Washington Capitals; 15. Florida Panthers; 16. Edmonton Oilers
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Minnesota Wild; 5. Detroit Red Wings; 6. Carolina Hurricanes; 7. New York Islanders; 8. Montreal Canadiens; 9. Washington Capitals; 10. Philadelphia Flyers; 11. Edmonton Oilers; 12. Vegas Golden Knights; 13. Pittsburgh Penguins; 14. Florida Panthers; 15. Buffalo Sabres; 16. Seattle Kraken
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Montreal Canadiens; 7. New York Islanders; 8. Vegas Golden Knights; 9. Edmonton Oilers; 10. Detroit Red Wings; 11. Philadelphia Flyers; 12. Buffalo Sabres; 13. Seattle Kraken; 14. Washington Capitals; 15. Pittsburgh Penguins; 16. Florida Panthers