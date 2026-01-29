Super 16: Kucherov, Dahlin among ideal grand marshals to lead Cup parade

16. Anaheim Ducks (28-22-2)
Total points: 19
Last week: Not ranked
Grand marshal: Ryan Strome
"The Ducks have some characters, but Strome would probably be the best leader of any parade. The veteran forward is often smiling and joking with teammates and fans alike. As a matter of fact, last season, on a trip to New York, he and Ducks teammate Radko Gudas posed as employees at the NHL Store NYC. Strome, who used to play for the New York Rangers, had fun teasing the fans, who didn't recognize him. Imagine how much he would enjoy being a grand marshal when he wouldn't have to be incognito." -- David Satriano, staff writer
Dropped out from last week: Toronto Maple Leafs (No. 14)
Others receiving points: San Jose Sharks 15
HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Carolina Hurricanes; 4. Detroit Red Wings; 5. Dallas Stars; 6. Minnesota Wild; 7. Vegas Golden Knights; 8. Buffalo Sabres; 9. Boston Bruins; 10. Montreal Canadiens; 11. New York Islanders; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Edmonton Oilers; 14. Utah Mammoth; 15. San Jose Sharks; 16. Florida Panthers
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Minnesota Wild; 6. Detroit Red Wings; 7. Buffalo Sabres; 8. Montreal Canadiens; 9. Edmonton Oilers; 10. Vegas Golden Knights; 11. Boston Bruins; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Utah Mammoth; 14. New York Islanders; 15. San Jose Sharks; 16. Anaheim Ducks
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Carolina Hurricanes; 4. Detroit Red Wings; 5. Minnesota Wild; 6. Buffalo Sabres; 7. Dallas Stars; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Vegas Golden Knights; 10. Montreal Canadiens; 11. Boston Bruins; 12. New York Islanders; 13. Utah Mammoth; 14. Edmonton Oilers; 15. Florida Panthers; 16. San Jose Sharks
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Carolina Hurricanes; 4. Dallas Stars; 5. Minnesota Wild; 6. Detroit Red Wings; 7. Buffalo Sabres; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Montreal Canadiens; 10. Vegas Golden Knights; 11. Boston Bruins; 12. New York Islanders; 13. Edmonton Oilers; 14. Florida Panthers; 15. Utah Mammoth; 16. San Jose Sharks
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Carolina Hurricanes; 4. Dallas Stars; 5. Detroit Red Wings; 6. Minnesota Wild; 7. Buffalo Sabres; 8. Vegas Golden Knights; 9. Montreal Canadiens; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Edmonton Oilers; 12. Boston Bruins; 13. New York Islanders; 14. Florida Panthers; 15. Utah Mammoth; 16. San Jose Sharks
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Vegas Golden Knights; 6. Dallas Stars; 7. Edmonton Oilers; 8. Detroit Red Wings; 9. Buffalo Sabres; 10. New York Islanders; 11. Anaheim Ducks; 12. Montreal Canadiens; 13. Pittsburgh Penguins; 14. Utah Mammoth; 15. San Jose Sharks; 16. Boston Bruins
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Carolina Hurricanes; 4. Dallas Stars; 5. Detroit Red Wings; 6. Minnesota Wild; 7. Buffalo Sabres; 8. Boston Bruins; 9. Vegas Golden Knights; 10. New York Islanders; 11. Montreal Canadiens; 12. Utah Mammoth; 13. Pittsburgh Penguins; 14. Florida Panthers; 15. Edmonton Oilers; 16. Anaheim Ducks
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Detroit Red Wings; 6. Dallas Stars; 7. Buffalo Sabres; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Montreal Canadiens; 10. Vegas Golden Knights; 11. Boston Bruins; 12. New York Islanders; 13. Edmonton Oilers; 14. Utah Mammoth; 15. Anaheim Ducks; 16. San Jose Sharks
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Carolina Hurricanes; 4. Detroit Red Wings; 5. Dallas Stars; 6. Minnesota Wild; 7. Buffalo Sabres; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Vegas Golden Knights; 10. Montreal Canadiens; 11. Boston Bruins; 12. New York Islanders; 13. Florida Panthers; 14. Edmonton Oilers; 15. Utah Mammoth; 16. Anaheim Ducks
SHAWN P. ROARKE
1. Tampa Bay Lightning; 2. Colorado Avalanche; 3. Detroit Red Wings; 4. Carolina Hurricanes; 5. Buffalo Sabres; 6. Minnesota Wild; 7. Vegas Golden Knights; 8. Dallas Stars; 9. Boston Bruins; 10. Edmonton Oilers; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Montreal Canadiens; 13. New York Islanders; 14. San Jose Sharks; 15. Utah Mammoth; 16. Anaheim Ducks
DAN ROSEN
1. Tampa Bay Lightning; 2. Colorado Avalanche; 3. Carolina Hurricanes; 4. Detroit Red Wings; 5. Dallas Stars; 6. Buffalo Sabres; 7. Minnesota Wild; 8. Boston Bruins; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Montreal Canadiens; 11. Vegas Golden Knights; 12. Utah Mammoth; 13. New York Islanders; 14. Florida Panthers; 15. Edmonton Oilers; 16. Anaheim Ducks
DAVID SATRIANO
1. Tampa Bay Lightning; 2. Carolina Hurricanes; 3. Colorado Avalanche; 4. Detroit Red Wings; 5. Dallas Stars; 6. Minnesota Wild; 7. Buffalo Sabres; 8. Boston Bruins; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Montreal Canadiens; 11. New York Islanders; 12. Vegas Golden Knights; 13. Edmonton Oilers; 14. Florida Panthers; 15. Utah Mammoth; 16. Anaheim Ducks
PAUL STRIZHEVSKY
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Carolina Hurricanes; 4. Dallas Stars; 5. Minnesota Wild; 6. Buffalo Sabres; 7. Detroit Red Wings; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Montreal Canadiens; 10. Vegas Golden Knights; 11. Boston Bruins; 12. New York Islanders; 13. Utah Mammoth; 14. Edmonton Oilers; 15. San Jose Sharks; 16. Anaheim Ducks
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Dallas Stars; 6. Buffalo Sabres; 7. Detroit Red Wings; 8. Montreal Canadiens; 9. Boston Bruins; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Vegas Golden Knights; 12. Edmonton Oilers; 13. New York Islanders; 14. Utah Mammoth; 15. Anaheim Ducks; 16. Florida Panthers
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Dallas Stars; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Vegas Golden Knights; 7. Montreal Canadiens; 8. Buffalo Sabres; 9. Detroit Red Wings; 10. Edmonton Oilers; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Boston Bruins; 13. Utah Mammoth; 14. Florida Panthers; 15. Anaheim Ducks; 16. New York Islanders