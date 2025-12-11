Super 16: Johnston, Schmid, Zegras highlight surprises in power rankings

15. New Jersey Devils (17-12-1)
Total points: 37
Last week: No. 7
"The Devils knew they had something special in Arseny Gritsyuk, but the rookie right wing has exceeded the expectations of coach Sheldon Keefe. Gritsyuk, whose best asset is his tremendous shot coming down the wing, has 16 points (seven goals, nine assists) and is averaging 14:56 of ice time in a top-nine role. His play away from the puck and in the defensive zone has given Keefe the confidence to have him on the ice in key moments and against key opponents." -- Mike G. Morreale, senior draft writer
16. Montreal Canadiens (15-11-3)
Total points: 10
Last week: No. 15
"The Canadiens have some surprises on the negative side, like Sam Montembeault's struggles in net (5-6-1, 3.65 GAA, .857 save percentage), but in the spirit of positivity, let's instead look at what Oliver Kapanen is doing in his rookie season. Kapanen has 15 points (nine goals, six assists) in 29 games and he's playing primarily as Montreal's No. 2 center, not an easy job for the 22-year-old from Finland who had no goals and just two assists in 18 games with the Canadiens last season. Kapanen is thriving offensively in large part because of his ability to defend well. The Canadiens rely on Kapanen because his game is simple and his hockey IQ seems to be high. He's in the right place often and reading plays well. The more he plays, the more we see that Montreal might have a future Selke Trophy candidate." -- Rosen
Dropped out from last week: Ottawa Senators (No. 14), Seattle Kraken (No. 16)
Others receiving points: Edmonton Oilers 9, Florida Panthers 9, Toronto Maple Leafs 9, New York Rangers 8
