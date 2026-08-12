NHL.com ranks the top 250 overall fantasy hockey players in standard leagues for the 2026-27 season. For more coverage, visit NHL.com/Fantasy.
Fantasy hockey top 250 player rankings for 2026-27
Most valuable overall options for standard league drafts; season preview podcasts
© JC Ruiz/Getty Images
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EDGE STATS INSIGHTS 📊
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Standard fantasy categories include goals, assists, power-play points, shots on goal, hits and blocked shots for skaters and wins, goals-against average, save percentage and shutouts for goalies. Value has been quantified based on factors including but not limited to past production in the regular season and Stanley Cup Playoffs, line combinations, defense pairs, power-play usage, team goalie situations, anticipated start volume, projected goal support (or lack thereof), injury history or concern, age, contract status and overall upside for the 2026-27 season. This list is a collaborative effort by Pete Jensen, Chris Meaney and Troy Perlowitz.
1. Connor McDavid, F, EDM
2. Nathan MacKinnon, F, COL
3. Nikita Kucherov, F, TBL
4. Macklin Celebrini, F, SJS
5. Leon Draisaitl, F, EDM
6. David Pastrnak, F, BOS
7. Kirill Kaprizov, F, MIN
8. Cale Makar, D, COL
9. Jason Robertson, F, DAL
10. Matt Boldy, F, MIN
11. Zach Werenski, D, CBJ
12. Quinn Hughes, D, MIN
13. Andrei Vasilevskiy, G, TBL
14. Martin Necas, F, COL
15. Nick Suzuki, F, MTL
16. Wyatt Johnston, F, DAL
17. Auston Matthews, F, TOR
18. Jack Hughes, F, NJD
19. Cole Caufield, F, MTL
20. Brady Tkachuk, F, FLA
21. Evan Bouchard, D, EDM
22. Jack Eichel, F, VGK
23. Mikko Rantanen, F, DAL
24. Matthew Tkachuk, F, FLA
25. Lane Hutson, D, MTL
26. Logan Thompson, G, WSH
27. Connor Hellebuyck, G, WPG
28. Ilya Sorokin, G, NYI
29. Cutter Gauthier, F, ANA
30. Kyle Connor, F, WPG
31. Tage Thompson, F, BUF
32. Mark Scheifele, F, WPG
33. Dylan Guenther, F, UTA
34. Leo Carlsson, F, ANA
35. Jake Guentzel, F, TBL
36. Brandon Hagel, F, TBL
37. Sam Reinhart, F, FLA
38. Aleksander Barkov, F, FLA
39. Rasmus Dahlin, D, BUF
40. Matthew Schaefer, D, NYI
41. Jake Oettinger, G, DAL
42. Igor Shesterkin, G, NYR
43. Clayton Keller, F, UTA
44. William Nylander, F, TOR
45. Sidney Crosby, F, PIT
46. Artemi Panarin, F, LAK
47. Adrian Kempe, F, LAK
48. Alex DeBrincat, F, DET
49. Mitch Marner, F, VGK
50. Tim Stützle, F, OTT
51. Juraj Slafkovsky, F, MTL
52. Kirill Marchenko, F, CBJ
53. Darren Raddysh, D, TOR
54. Scott Wedgewood, G, COL
55. Jesper Wallstedt, G, MIN
56. Robert Thomas, F, STL
57. Dylan Holloway, F, STL
58. Jimmy Snuggerud, F, STL
59. Adam Fantilli, F, CBJ
60. Will Smith, F, SJS
61. Brayden Point, F, TBL
62. Jeremy Swayman, G, BOS
63. Jake Sanderson, D, OTT
64. Jakob Chychrun, D, WSH
65. Connor Bedard, F, CHI (INJ.)
66. Mika Zibanejad, F, NYR
67. Filip Forsberg, F, NSH
68. Dylan Larkin, F, DET
69. Porter Martone, F, PHI (rookie)
70. Jesper Bratt, F, NJD
71. Lucas Raymond, F, DET
72. Drake Batherson, F, OTT
73. Ivan Demidov, F, MTL
74. Beckett Sennecke, F, ANA
75. Logan Cooley, F, UTA
76. Moritz Seider, D, DET
77. Adam Fox, D, NYR
78. Pavel Dorofeyev, F, NYR
79. Jacob Markstrom, G, FLA
80. Brandon Bussi, G, CAR
81. Gavin McKenna, F, TOR (rookie)
82. John Tavares, F, TOR
83. Nick Schmaltz, F, UTA
84. Bo Horvat, F, NYI
85. Tom Wilson, F, WSH
86. Roope Hintz, F, DAL
87. Zach Hyman, F, EDM
88. Timo Meier, F, NJD
89. Miro Heiskanen, D, DAL
90. Jackson LaCombe, D, ANA
91. Jakub Dobes, G, MTL
92. Mackenzie Blackwood, G, COL
93. Brock Faber, D, MIN
94. Erik Karlsson, D, PIT
95. Roman Josi, D, NSH
96. Sebastian Aho, F, CAR
97. Nico Hischier, F, NJD
98. J.T. Miller, F, NYR
99. Mark Stone, F, VGK
100. Steven Stamkos, F, NSH
101. Sam Bennett, F, FLA
102. Alex Ovechkin, F, WSH
103. Matthew Knies, F, TOR
104. Rickard Rakell, F, PIT
105. Bryan Rust, F, PIT
106. Andrei Svechnikov, F, CAR
107. Nikolaj Ehlers, F, CAR
108. Joel Eriksson Ek, F, MIN
109. Quinton Byfield, F, LAK
110. Anton Frondell, F, CHI (rookie)
111. Morgan Geekie, F, BOS
112. Nazem Kadri, F, COL
113. Brock Nelson, F, COL
114. Cole Hutson, D, WSH (rookie)
115. Victor Hedman, D, TBL
116. John Carlson, D, TBL
117. Karel Vejmelka, G, UTA
118. Sergei Bobrovsky, G, TOR
119. Mathew Barzal, F, NYI
120. Logan Stankoven, F, CAR
121. Jackson Blake, F, CAR
122. Travis Konecny, F, PHI
123. Jordan Kyrou, F, WSH
124. Alex Tuch, F, WSH
125. Trevor Zegras, F, PHI
126. Dylan Strome, F, WSH
127. Gabriel Vilardi, F, WPG
128. Alexis Lafreniere, F, NYR
129. Evgeni Malkin, F, PIT
130. Brad Marchand, F, FLA
131. Ukko-Pekka Luukkonen, G, BUF
132. Mikhail Sergachev, D, UTA
133. Charlie McAvoy, D, BOS (suspended)
134. Vincent Trocheck, F, UTA
135. Josh Doan, F, BUF
136. Zach Benson, F, BUF
137. Elias Pettersson, F, VAN
138. Pavel Zacha, F, BOS
139. Ryan O'Reilly, F, NSH
140. Dylan Cozens, F, OTT
141. Mason Marchment, F, SJS
142. Matt Duchene, F, DAL
143. Carter Verhaeghe, F, FLA
144. William Eklund, F, OTT
145. Shayne Gostisbehere, D, CAR
146. Dougie Hamilton, D, NJD
147. Josh Morrissey, D, WPG
148. Noah Dobson, D, MTL
149. Brandt Clarke, D, LAK
150. Shea Theodore, D, VGK
151. Linus Ullmark, G, OTT
152. Carter Hart, G, VGK
153. Gabriel Landeskog, F, COL
154. Ryan Nugent-Hopkins, F, EDM
155. Mats Zuccarello, F, LAK
156. JJ Peterka, F, BOS
157. Egor Chinakhov, F, PIT
158. Gabe Perreault, F, NYR
159. Aliaksei Protas, F, WSH
160. Valeri Nichushkin, F, CBJ
161. Ivar Stenberg, F, SJS (rookie)
162. MacKenzie Weegar, D, UTA
163. Brandon Montour, D, SEA
164. Bowen Byram, D, CHI
165. Joel Hofer, G, STL
166. Dan Vladar, G, PHI
167. Seth Jones, D, FLA
168. Thomas Harley, D, DAL
169. Vince Dunn, D, SEA
170. Philip Broberg, D, STL
171. Lukas Dostal, G, ANA
172. Spencer Knight, G, CHI
173. Patrick Kane, F, CHI
174. Frank Nazar, F, CHI
175. Anthony Cirelli, F, TBL
176. Ryan Leonard, F, WSH
177. Michael Misa, F, SJS
178. Mikael Granlund, F, ANA
179. Jack Roslovic, F, TOR
180. Mason McTavish, F, STL
181. Jake DeBrusk, F, VAN
182. Konsta Helenius, F, BUF (rookie)
183. James Hagens, F, BOS (rookie)
184. Brock Boeser, F, VAN
185. Artturi Lehkonen, F, COL
186. Ilya Protas, F, WSH (rookie)
187. Jet Greaves, G, CBJ
188. Jacob Fowler, G, MTL (rookie)
189. Juuse Saros, G, NSH
190. Simon Nemec, D, CGY
191. Rasmus Andersson, D, VGK
192. Mattias Samuelsson, D, BUF
193. Luke Hughes, D, NJD
194. Anthony Mantha, F, NJD
195. Tomas Hertl, F, VGK
196. Victor Eklund, F, NYI (rookie)
197. Igor Chernyshov, F, SJS
198. Matvei Michkov, F, PHI
199. Blake Coleman, F, MIN
200. Luke Evangelista, F, NSH
201. Collin Graf, F, SJS
202. Mavrik Bourque, F, NSH
203. Ryan Hartman, F, MIN
204. Alex Lyon, G, BUF
205. John Gibson, G, DET
206. Filip Hronek, D, VAN
207. Thomas Chabot, D, OTT
208. Taylor Hall, F, CAR
209. Tyson Foerster, F, PHI
210. Matt Savoie, F, EDM
211. Anton Lundell, F, FLA
212. Charlie Coyle, F, CBJ
213. Bobby McMann, F, SEA
214. Anders Lee, F, UTA
215. Jacob Trouba, D, SJS
216. Darnell Nurse, D, SJS
217. Viktor Arvidsson, F, DET
218. Josh Norris, F, BUF
219. Kiefer Sherwood, F, SJS
220. Tyler Bertuzzi, F, CHI
221. Zayne Parekh, D, CGY
222. Sam Rinzel, D, CHI
223. Alexander Nikishin, D, CAR
224. Justin Faulk, D, DET
225. Yaroslav Askarov, G, SJS
226. Frederik Andersen, G, EDM
227. Darcy Kuemper, G, LAK
228. Jack Quinn, F, BUF
229. Brett Howden, F, VGK
230. Chris Kreider, F, ANA
231. Connor McMichael, F, STL
232. Elias Lindholm, F, BOS
233. Marco Rossi, F, VAN
234. Matt Coronato, F, CGY
235. Matvei Gridin, F, CGY
236. Artyom Levshunov, D, CHI
237. Zeev Buium, D, VAN
238. Jake Allen, G, NJD
239. Arturs Silovs, G, PIT
240. Logan Mailloux, D, STL
241. Sam Malinski, D, COL
242. K'Andre Miller, D, CAR
243. Noah Hanifin, D, VGK
244. Colton Parayko, D, STL
245. William Karlsson, F, VGK
246. Easton Cowen, F, TOR
247. Shane Pinto, F, OTT
248. Carter Yakemchuk, D, OTT (rookie)
249. Neal Pionk, D, WPG
250. Dustin Wolf, G, CGY
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Key injuries:
Seth Jarvis, F, CAR
Kevin Fiala, F, LAK
Troy Terry, F, ANA
Owen Tippett, F, PHI
Alex Pietrangelo, D, VGK
Filip Gustavsson, G, MIN
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Others to consider:
Pavel Buchnevich, F, STL
Tyler Toffoli, F, SJS
Will Cuylle, F, NYR
Alex Laferriere, F, LAK
Matty Beniers, F, SEA
Jared McCann, F, SEA
Brayden Schenn, F, NYI
Ivan Barbashev, F, VGK
Lawson Crouse, F, UTA
Cole Perfetti, F, WPG
Jordan Eberle, F, SEA
Simon Edvinsson, D, DET
Sean Durzi, D, NYR
Mike Matheson, D, MTL
David Reinbacher, D, MTL (rookie)
Denton Mateychuk, D, CBJ
Nikita Zadorov, F, BOS
Travis Sanheim, D, PHI
Sean Walker, D, CAR
Mattias Ekholm, D, EDM
Olen Zellweger, D, BUF
Pavel Mintyukov, D, ANA
Anton Forsberg, G, LAK
Tristan Jarry, G, EDM
Joey Daccord, G, SEA
Sergei Murashov, G, PIT (rookie)
Akira Schmid, G, FLA
Pyotr Kochetkov, G, CAR
Joseph Woll, G, PHI
Thatcher Demko, G, VAN
Elvis Merzlikins, G, CBJ