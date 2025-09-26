NHL.com has conducted a fantasy hockey mock draft (12 teams, 144 players) for the 2025-26 season. For more coverage, visit NHL.com/Fantasy.
Fantasy hockey mock draft for 2025-26 season
Results of 12-round, 144-player simulation; season preview podcasts
© David Becker/NHLI via Getty Images / Katherine Gawlik/Icon Sportswire via Getty Images / Ian Maule/Getty Images
MORE FANTASY COVERAGE
Rankings | Projections | Cheat sheet
---
NOTES: This is a non-keeper mock draft with standard categories (goals, assists, power-play points, shots on goal, hits and blocked shots for skaters; wins, goals-against average, save percentage, shutouts for goalies). Roster size is 12 players: two centers, two left wings, two right wings, three defensemen, two goalies and one utility skater spot (UTIL).
PJ, CM, TP and DS indicate the fantasy manager (Pete Jensen, Chris Meaney, Troy Perlowitz, David Satriano) who selected each team (T1-T12) in this mock draft, which was conducted Sept. 26, 2025. The results may differ from NHL.com's top 200 rankings.
---
ROUND 1
1. Nathan MacKinnon, F, COL (T1-TP)
2. Connor McDavid, F, EDM (T2-PJ)
3. Nikita Kucherov, F, TBL (T3-CM)
4. Leon Draisaitl, F, EDM (T4-DS)
5. Cale Makar, D, COL (T5-TP)
6. Andrei Vasilevskiy, G, TBL (T6-PJ)
7. Kirill Kaprizov, F, MIN (T7-CM)
8. Connor Hellebuyck, G, WPG (T8-DS)
9. Brady Tkachuk, F, OTT (T9-TP)
10. Mikko Rantanen, F, DAL (T10-PJ)
11. Jack Eichel, F, VGK (T11-CM)
12. Auston Matthews, F, TOR (T12-DS)
ROUND 2
13. Jack Hughes, F, NJD (T12-DS)
14. David Pastrnak, F, BOS (T11-CM)
15. Sidney Crosby, F, PIT (T10-PJ)
16. Sam Reinhart, F, FLA (T9-TP)
17. Jake Oettinger, G, DAL (T8-DS)
18. Sergei Bobrovsky, G, FLA (T7-CM)
19. Kyle Connor, F, WPG (T6-PJ)
20. Mitch Marner, F, VGK (T5-TP)
21. Quinn Hughes, D, VAN (T4-DS)
22. Brayden Point, F, TBL (T3-CM)
23. William Nylander, F, TOR (T2-PJ)
24. Zach Werenski, D, CBJ (T1-TP)
ROUND 3
25. Nick Suzuki, F, MTL (T1-TP)
26. Tage Thompson, F, BUF (T2-PJ)
27. Jake Guentzel, F, TBL (T3-CM)
28. Artemi Panarin, F, NYR (T4-DS)
29. Evan Bouchard, D, EDM (T5-TP)
30. Alex Ovechkin, F, WSH (T6-PJ)
31. Filip Forsberg, F, NSH (T7-CM)
32. Jesper Bratt, F, NJD (T8-DS)
33. Igor Shesterkin, G, NYR (T9-TP)
34. Macklin Celebrini, F, SJS (T10-PJ)
35. Clayton Keller, F, UTA (T11-CM)
36. Victor Hedman, D, TBL (T12-DS)
ROUND 4
37. Matt Boldy, F, MIN (T12-DS)
38. Dylan Guenther, F, UTA (T11-CM)
39. Mark Scheifele, F, WPG (T10-PJ)
40. J.T. Miller, F, NYR (T9-TP)
41. Moritz Seider, D, DET (T8-DS)
42. Martin Necas, F, COL (T7-CM)
43. Lane Hutson, D, MTL (T6-PJ)
44. Seth Jarvis, F, CAR (T5-TP)
45. Logan Thompson, G, WSH (T4-DS)
46. Rasmus Dahlin, D, BUF (T3-CM)
47. Tim Stützle, F, OTT (T2-PJ)
48. Cole Caufield, F, MTL (T1-TP)
ROUND 5
49. Adrian Kempe, F, LAK (T1-TP)
50. Mackenzie Blackwood, G, COL - INJ. (T2-PJ)
51. Jason Robertson, F, DAL (T3-CM)
52. Brandon Hagel, F, TBL (T4-DS)
53. Sebastian Aho, F, CAR (T5-TP)
54. Matthew Knies, F, TOR (T6-PJ)
55. Wyatt Johnston, F, DAL (T7-CM)
56. Nico Hischier, F, NJD (T8-DS)
57. Tom Wilson, F, WSH (T9-TP)
58. Jake Sanderson, D, OTT (T10-PJ)
59. Thomas Harley, D, DAL (T11-CM)
60. Kirill Marchenko, F, CBJ (T12-DS)
ROUND 6
61. Ilya Sorokin, G, NYI (T12-DS)
62. Filip Gustavsson, G, MIN (T11-CM)
63. Roman Josi, D, NSH (T10-PJ)
64. MacKenzie Weegar, D, CGY (T9-TP)
65. Sam Bennett, F, FLA (T8-DS)
66. Connor Bedard, F, CHI (T7-CM)
67. Nikolaj Ehlers, F, CAR (T6-PJ)
68. Darcy Kuemper, G, LAK (T5-TP)
69. Josh Morrissey, D, WPG (T4-DS)
70. Roope Hintz, F, DAL (T3-CM)
71. Anthony Stolarz, G, TOR (T2-PJ)
72. Adam Fox, D, NYR (T1-TP)
ROUND 7
73. Matvei Michkov, F, PHI (T1-TP)
74. Shea Theodore, D, VGK (T2-PJ)
75. Adin Hill, G, VGK (T3-CM)
76. Jacob Markstrom, G, NJD (T4-DS)
77. Lucas Raymond, F, DET (T5-TP)
78. Robert Thomas, F, STL (T6-PJ)
79. Dougie Hamilton, D, NJD (T7-CM)
80. Jakob Chychrun, D, WSH (T8-DS)
81. Dylan Holloway, F, STL (T9-TP)
82. Linus Ullmark, G, OTT (T10-PJ)
83. Pavel Dorofeyev, F, VGK (T11-CM)
84. Mikhail Sergachev, D, UTA (T12-DS)
ROUND 8
85. Dustin Wolf, G, CGY (T12-DS)
86. Tomas Hertl, F, VGK (T11-CM)
87. JJ Peterka, F, UTA (T10-PJ)
88. Jackson LaCombe, D, ANA (T9-TP)
89. Dylan Larkin, F, DET (T8-DS)
90. Valeri Nichushkin, F, COL (T7-CM)
91. Brandon Montour, D, SEA (T6-PJ)
92. John Tavares, F, TOR (T5-TP)
93. Ivan Demidov, F, MTL (T4-DS)
94. Kevin Fiala, F, LAK (T3-CM)
95. Alex DeBrincat, F, DET (T2-PJ)
96. Jordan Binnington, G, STL (T1-TP)
ROUND 9
97. Jordan Kyrou, F, STL (T1-TP)
98. Miro Heiskanen, D, DAL (T2-PJ)
99. Carter Verhaeghe, F, FLA (T3-CM)
100. Logan Cooley, F, UTA (T4-DS)
101. Noah Dobson, D, MTL (T5-TP)
102. Nazem Kadri, F, CGY (T6-PJ)
103. Sam Montembeault, G, MTL (T7-CM)
104. Dylan Strome, F, WSH (T8-DS)
105. Adam Fantilli, F, CBJ (T9-TP)
106. Gabriel Landeskog, F, COL (T10-PJ)
107. Erik Karlsson, D, PIT (T11-CM)
108. Bryan Rust, F, PIT (T12-DS)
ROUND 10
109. Matthew Tkachuk, F, FLA - INJ. (T12-DS)
110. Vincent Trocheck, F, NYR (T11-CM)
111. Frederik Andersen, G, CAR (T10-PJ)
112. Timo Meier, F, NJD (T9-TP)
113. Gabriel Vilardi, F, WPG (T8-DS)
114. Elias Pettersson, F, VAN (T7-CM)
115. Lukas Dostal, G, ANA (T6-PJ)
116. Juuse Saros, G, NSH (T5-TP)
117. Brad Marchand, F, FLA (T4-DS)
118. Pyotr Kochetkov, G, CAR (T3-CM)
119. Zach Hyman, F, EDM - INJ. (T2-PJ)
120. Shayne Gostisbehere, D, CAR (T1-TP)
ROUND 11
121. Jeremy Swayman, G, BOS (T1-TP)
122. Juraj Slafkovsky, F, MTL (T2-PJ)
123. Cam Fowler, D, STL (T3-CM)
124. Charlie McAvoy, D, BOS (T4-DS)
125. Quinton Byfield, F, LAK (T5-TP)
126. Alex Tuch, F, BUF (T6-PJ)
127. Sam Rinzel, D, CHI (T7-CM)
128. Zeev Buium, D, MIN (T8-DS)
129. Zayne Parekh, D, CGY (T9-TP)
130. John Carlson, D, WSH (T10-PJ)
131. Matthew Schaefer, D, NYI (T11-CM)
132. Ryan Nugent-Hopkins, F, EDM (T12-DS)
ROUND 12
133. Luke Hughes, D, NJD (RFA) (T12-DS)
134. Thatcher Demko, G, VAN (T11-CM)
135. Morgan Geekie, F, BOS (T10-PJ)
136. Karel Vejmelka, G, UTA (T9-TP)
137. Andrei Svechnikov, F, CAR (T8-DS)
138. Seth Jones, D, FLA (T7-CM)
139. Aaron Ekblad, D, FLA (T6-PJ)
140. Rickard Rakell, F, PIT (T5-TP)
141. Drake Batherson, F, OTT - INJ. (T4-DS)
142. Alexander Nikishin, D, CAR (T3-CM)
143. Colton Parayko, D, STL (T2-PJ)
144. Travis Konecny, F, PHI (T1-TP)
Key injury: Aleksander Barkov, F, FLA
---
T1-TP
C: Nathan MacKinnon, F, COL
C: Nick Suzuki, F, MTL
LW: Cole Caufield, F, MTL
LW: Travis Konecny, F, PHI
RW: Adrian Kempe, F, LAK
RW: Matvei Michkov, F, PHI
D: Zach Werenski, D, CBJ
D: Adam Fox, D, NYR
D: Shayne Gostisbehere, D, CAR
G: Jordan Binnington, G, STL
G: Jeremy Swayman, G, BOS
UTIL: Jordan Kyrou, F, STL
T2-PJ
C: Connor McDavid, F, EDM
C: Tim Stützle, F, OTT
LW: Alex DeBrincat, F, DET
LW: Juraj Slafkovsky, F, MTL
RW: William Nylander, F, TOR
RW: Tage Thompson, F, BUF
D: Shea Theodore, D, VGK
D: Miro Heiskanen, D, DAL
D: Colton Parayko, D, STL
G: Mackenzie Blackwood, G, COL (INJ.)
G: Anthony Stolarz, G, TOR
UTIL: Zach Hyman, F, EDM (INJ.)
T3-CM
C: Brayden Point, F, TBL
C: Roope Hintz, F, DAL
LW: Jake Guentzel, F, TBL
LW: Jason Robertson, F, DAL
RW: Nikita Kucherov, F, TBL
RW: Kevin Fiala, F, LAK
D: Rasmus Dahlin, D, BUF
D: Cam Fowler, D, STL
D: Alexander Nikishin, D, CAR
G: Adin Hill, G, VGK
G: Pyotr Kochetkov, G, CAR
UTIL: Carter Verhaeghe, F, FLA
T4-DS
C: Leon Draisaitl, F, EDM
C: Logan Cooley, F, UTA
LW: Artemi Panarin, F, NYR
LW: Brad Marchand, F, FLA
RW: Ivan Demidov, F, MTL
RW: Brandon Hagel, F, TBL
D: Quinn Hughes, D, VAN
D: Josh Morrissey, D, WPG
D: Charlie McAvoy, D, BOS
G: Logan Thompson, G, WSH
G: Jacob Markstrom, G, NJD
UTIL: Drake Batherson, F, OTT (INJ.)
T5-TP
C: Sebastian Aho, F, CAR
C: John Tavares, F, TOR
LW: Lucas Raymond, F, DET
LW: Rickard Rakell, F, PIT
RW: Mitch Marner, F, VGK
RW: Seth Jarvis, F, CAR
D: Cale Makar, D, COL
D: Evan Bouchard, D, EDM
D: Noah Dobson, D, MTL
G: Darcy Kuemper, G, LAK
G: Juuse Saros, G, NSH
UTIL: Quinton Byfield, F, LAK
T6-PJ
C: Robert Thomas, F, STL
C: Nazem Kadri, F, CGY
LW: Kyle Connor, F, WPG
LW: Alex Ovechkin, F, WSH
RW: Nikolaj Ehlers, F, CAR
RW: Alex Tuch, F, BUF
D: Lane Hutson, D, MTL
D: Brandon Montour, D, SEA
D: Aaron Ekblad, D, FLA
G: Andrei Vasilevskiy, G, TBL
G: Lukas Dostal, G, ANA
UTIL: Matthew Knies, F, TOR
T7-CM
C: Wyatt Johnston, F, DAL
C: Connor Bedard, F, CHI
LW: Kirill Kaprizov, F, MIN
LW: Filip Forsberg, F, NSH
RW: Martin Necas, F, COL
RW: Valeri Nichushkin, F, COL
D: Dougie Hamilton, D, NJD
D: Sam Rinzel, D, CHI
D: Seth Jones, D, FLA
G: Sergei Bobrovsky, G, FLA
G: Sam Montembeault, G, MTL
UTIL: Elias Pettersson, F, VAN
T8-DS
C: Nico Hischier, F, NJD
C: Dylan Larkin, F, DET
LW: Andrei Svechnikov, F, CAR
LW: Jesper Bratt, F, NJD
RW: Dylan Strome, F, WSH
RW: Gabriel Vilardi, F, WPG
D: Moritz Seider, D, DET
D: Jakob Chychrun, D, WSH
D: Zeev Buium, D, MIN
G: Connor Hellebuyck, G, WPG
G: Jake Oettinger, G, DAL
UTIL: Sam Bennett, F, FLA
T9-TP
C: J.T. Miller, F, NYR
C: Adam Fantilli, F, CBJ
LW: Brady Tkachuk, F, OTT
LW: Dylan Holloway, F, STL
RW: Sam Reinhart, F, FLA
RW: Tom Wilson, F, WSH
D: MacKenzie Weegar, D, CGY
D: Jackson LaCombe, D, ANA
D: Zayne Parekh, D, CGY
G: Igor Shesterkin, G, NYR
G: Karel Vejmelka, G, UTA
UTIL: Timo Meier, F, NJD
T10-PJ
C: Sidney Crosby, F, PIT
C: Macklin Celebrini, F, SJS
LW: Gabriel Landeskog, F, COL
LW: Morgan Geekie, F, BOS
RW: Mikko Rantanen, F, DAL
RW: JJ Peterka, F, UTA
D: Jake Sanderson, D, OTT
D: Roman Josi, D, NSH
D: John Carlson, D, WSH
G: Linus Ullmark, G, OTT
G: Frederik Andersen, G, CAR
UTIL: Mark Scheifele, F, WPG
T11-CM
C: Jack Eichel, F, VGK
C: Tomas Hertl, F, VGK
LW: Dylan Guenther, F, UTA
LW: Clayton Keller, F, UTA
RW: David Pastrnak, F, BOS
RW: Pavel Dorofeyev, F, VGK
D: Thomas Harley, D, DAL
D: Erik Karlsson, D, PIT
D: Matthew Schaefer, D, NYI
G: Filip Gustavsson, G, MIN
G: Thatcher Demko, G, VAN
UTIL: Vincent Trocheck, F, NYR
T12-DS
C: Auston Matthews, F, TOR
C: Ryan Nugent-Hopkins, F, EDM
LW: Jack Hughes, F, NJD
LW: Matt Boldy, F, MIN
RW: Kirill Marchenko, F, CBJ
RW: Bryan Rust, F, PIT
D: Victor Hedman, D, TBL
D: Mikhail Sergachev, D, UTA
D: Luke Hughes, D, NJD (RFA)
G: Ilya Sorokin, G, NYI
G: Dustin Wolf, G, CGY
UTIL: Matthew Tkachuk, F, FLA (INJ.)