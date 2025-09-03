NHL.com has projected the forward point totals for fantasy hockey in the 2025-26 season. For more coverage, visit NHL.com/Fantasy.
Fantasy hockey forward, defenseman point projections
NHL.com lists estimated 82-game skater totals; season preview podcasts
© Justin Tafoya/Getty Images
NOTES: These point projections (for 82-game season) have been quantified based on factors including but not limited to past performance in the regular season and Stanley Cup Playoffs, projected line combinations, power-play usage, injury history or concern, sleeper upside, anticipated regression or bounce-back candidacy, age, contract status and overall upside for this season. The below totals are safe point estimates, do not indicate each player's ceiling or floor and should be used as a basis for decision-making in all fantasy leagues, especially points-only formats.
The order of projected point totals (highest to lowest) differs from NHL.com's fantasy rankings because the latter list takes standard peripheral categories into account. Injuries could affect whether a player meets or comes close to his point projection. These projections are a collaborative effort by Pete Jensen, Chris Meaney and Troy Perlowitz.
FORWARD POINT PROJECTIONS
Connor McDavid, F, EDM: 135
Nathan MacKinnon, F, COL: 118
Nikita Kucherov, F, TBL: 115
Leon Draisaitl, F, EDM: 114
Kirill Kaprizov, F, MIN: 109
Jack Eichel, F, VGK: 101
Mitch Marner, F, VGK: 100
Jack Hughes, F, NJD: 97
Mikko Rantanen, F, DAL: 96
Artemi Panarin, F, NYR: 95
David Pastrnak, F, BOS: 94
Clayton Keller, F, UTA: 92
Auston Matthews, F, TOR: 91
Nick Suzuki, F, MTL: 90
Sidney Crosby, F, PIT: 90
Kyle Connor, F, WPG: 90
Jesper Bratt, F, NJD: 86
Brayden Point, F, TBL: 86
Martin Necas, F, COL: 85
Jason Robertson, F, DAL: 84
Sam Reinhart, F, FLA: 84
Robert Thomas, F, STL: 84
William Nylander, F, TOR: 84
Macklin Celebrini, F, SJS: 83
Lucas Raymond, F, DET: 82
Filip Forsberg, F, NSH: 82
Brady Tkachuk, F, OTT: 82
Jake Guentzel, F, TBL: 82
Wyatt Johnston, F, DAL: 81
Aleksander Barkov, F, FLA: 81
Tim Stützle, F, OTT: 81
Mark Scheifele, F, WPG: 81
Seth Jarvis, F, CAR: 80
Sebastian Aho, F, CAR: 80
Matt Boldy, F, MIN: 80
Brandon Hagel, F, TBL: 80
J.T. Miller, F, NYR: 79
Dylan Strome, F, WSH: 79
Kirill Marchenko, F, CBJ: 78
Roope Hintz, F, DAL: 77
Tage Thompson, F, BUF: 75
Nikolaj Ehlers, F, CAR: 75
Connor Bedard, F, CHI: 75
Dylan Larkin, F, DET: 75
Dylan Guenther, F, UTA: 75
Elias Pettersson, F, VAN: 75
Adrian Kempe, F, LAK: 74
Adam Fantilli, F, CBJ: 73
Kevin Fiala, F, LAK: 73
Nico Hischier, F, NJD: 73
JJ Peterka, F, UTA: 73
Cole Caufield, F, MTL: 72
Travis Konecny, F, PHI: 72
Dylan Holloway, F, STL: 72
John Tavares, F, TOR: 72
Jordan Kyrou, F, STL: 71
Sean Monahan, F, CBJ: 70
Matt Duchene, F, DAL: 70
Carter Verhaeghe, F, FLA: 70
Anze Kopitar, F, LAK: 70
Matvei Michkov, F, PHI: 70
Logan Cooley, F, UTA: 70
Alex DeBrincat, F, DET: 69
Zach Hyman, F, EDM (INJ.): 68
Vincent Trocheck, F, NYR: 68
Matthew Knies, F, TOR: 68
Valeri Nichushkin, F, COL: 67
Mathew Barzal, F, NYI: 67
Mika Zibanejad, F, NYR: 67
Drake Batherson, F, OTT: 67
Bryan Rust, F, PIT: 67
Tomas Hertl, F, VGK: 67
Gabriel Vilardi, F, WPG: 67
Pavel Dorofeyev, F, VGK: 66
Nazem Kadri, F, CGY: 65
Ryan Donato, F, CHI: 65
Brock Nelson, F, COL: 65
Patrick Kane, F, DET: 65
Joel Eriksson Ek, F, MIN: 65
Bo Horvat, F, NYI: 65
Pavel Buchnevich, F, STL: 65
Tom Wilson, F, WSH: 65
Gabriel Landeskog, F, COL: 64
Ryan Nugent-Hopkins, F, EDM: 64
Alex Ovechkin, F, WSH: 64
Alex Tuch, F, BUF: 63
Marco Rossi, F, MIN: 63
Juraj Slafkovsky, F, MTL: 63
Jonathan Marchessault, F, NSH: 63
Jared McCann, F, SEA: 63
Sam Bennett, F, FLA: 62
Rickard Rakell, F, PIT: 62
Kent Johnson, F, CBJ: 61
Brad Marchand, F, FLA: 61
Ivan Demidov, F, MTL: 61
Steven Stamkos, F, NSH: 61
Timo Meier, F, NJD: 61
Aliaksei Protas, F, WSH: 61
Pierre-Luc Dubois, F, WSH: 61
Matthew Tkachuk, F, FLA (INJ.): 60
Mason McTavish, F, ANA: 60
Teuvo Teravainen, F, CHI: 60
Quinton Byfield, F, LAK: 60
Evgeni Malkin, F, PIT: 60
Nick Schmaltz, F, UTA: 60
Mark Stone, F, VGK: 60
Connor McMichael, F, WSH: 60
Cole Perfetti, F, WPG: 60
Mikael Granlund, F, ANA: 59
Andrei Svechnikov, F, CAR: 59
Artturi Lehkonen, F, COL: 59
Andrei Kuzmenko, F, LAK: 59
Alexis Lafrenière, F, NYR: 58
Morgan Geekie, F, BOS: 57
Jonathan Huberdeau, F, CGY: 57
Trevor Zegras, F, PHI: 57
Brock Boeser, F, VAN: 57
Matt Coronato, F, CGY: 56
Boone Jenner, F, CBJ: 56
Mats Zuccarello, F, MIN: 56
Dylan Cozens, F, OTT: 56
Will Smith, F, SJS: 56
William Eklund, F, SJS: 56
Cutter Gauthier, F, ANA: 55
Dmitri Voronkov, F, CBJ: 55
Ryan O'Reilly, F, NSH: 55
Jake Neighbours, F, STL: 55
Leo Carlsson, F, ANA: 54
Elias Lindholm, F, BOS: 54
Jake DeBrusk, F, VAN: 54
William Karlsson, F, VGK: 54
Troy Terry, F, ANA: 53
Logan Stankoven, F, CAR: 53
Anton Lundell, F, FLA: 53
Will Cuylle, F, NYR: 53
Tyler Toffoli, F, SJS: 53
Chris Kreider, F, ANA: 52
Anders Lee, F, NYI: 52
Owen Tippett, F, PHI: 52
Chandler Stephenson, F, SEA: 52
Anthony Cirelli, F, TBL: 52
Conor Garland, F, VAN: 52
Josh Norris, F, BUF: 51
Tyler Seguin, F, DAL: 51
Shane Wright, F, SEA: 51
Jiri Kulich, F, BUF: 50
Andrew Mangiapane, F, EDM: 50
Kaapo Kakko, F, SEA: 50
Matty Beniers, F, SEA: 50
Pius Suter, F, STL: 50
Matias Maccelli, F, TOR: 50
Ivan Barbashev, F, VGK: 50
Kyle Palmieri, F, NYI: 49
Barrett Hayton, F, UTA: 49
Frank Vatrano, F, ANA: 48
Pavel Zacha, F, BOS: 48
Jack Quinn, F, BUF: 48
Jason Zucker, F, BUF: 48
Vladimir Tarasenko, F, MIN: 48
Patrik Laine, F, MTL: 48
Simon Holmstrom, F, NYI: 48
Mason Marchment, F, SEA: 48
Jaden Schwartz, F, SEA: 48
Brayden Schenn, F, STL: 48
Jackson Blake, F, CAR: 47
Taylor Hall, F, CAR: 47
Yegor Chinakhov, F, CBJ: 47
Eetu Luostarinen, F, FLA: 47
Fabian Zetterlund, F, OTT: 47
Jordan Eberle, F, SEA: 47
OIiver Bjorkstrand, F, TBL: 47
Max Domi, F, TOR: 47
Filip Chytil, F, VAN: 47
Kiefer Sherwood, F, VAN: 47
Tyler Bertuzzi, F, CHI: 46
Vasily Podkolzin, F, EDM: 46
Phillip Danault, F, LAK: 46
Dawson Mercer, F, NJD: 46
Jimmy Snuggerud, F, STL: 46
Ryan Leonard, F, WSH: 46
Casey Mittelstadt, F, BOS: 45
Zach Benson, F, BUF: 45
Frank Nazar, F, CHI: 45
Ross Colton, F, COL: 45
Mavrik Bourque, F, DAL: 45
Marco Kasper, F, DET: 45
Warren Foegele, F, LAK: 45
Zach Bolduc, F, MTL: 45
Maxim Shabanov, F, NYI: 45
Gabe Perreault, F, NYR: 45
Sean Couturier, F, PHI: 45
Bobby Brink, F, PHI: 45
Nick Paul, F, TBL: 45
Evander Kane, F, VAN: 45
Reilly Smith, F, VGK: 45
Jonathan Toews, F, WPG: 45
Claude Giroux, F, OTT: 44
Ville Koivunen, F, PIT: 44
Bobby McMann, F, TOR: 44
Morgan Frost, F, CGY: 43
Trent Frederic, F, EDM: 43
Jonathan Drouin, F, NYI: 43
Shane Pinto, F, OTT: 43
Connor Zary, F, CGY: 42
Jesperi Kotkaniemi, F, CAR: 42
Charlie Coyle, F, CBJ: 42
Mackie Samoskevich, F, FLA: 42
Kirby Dach, F, MTL: 42
Michael Bunting, F, NSH: 42
Stefan Noesen, F, NJD: 42
Anthony Mantha, F, PIT: 42
Michael Misa, F, SJS: 42
Yanni Gourde, F, TBL: 42
Joel Farabee, F, CGY: 41
Alex Laferriere, F, LAK: 41
Ryan Strome, F, ANA: 40
Viktor Arvidsson, F, BOS: 40
Matthew Poitras, F, BOS: 40
Josh Doan, F, BUF: 40
Blake Coleman, F, CGY: 40
Andre Burakovsky, F, CHI: 40
Jack Drury, F, COL: 40
Jamie Benn, F, DAL: 40
James van Riemsdyk, F, DET: 40
Luke Evangelista, F, NSH: 40
Ridly Greig, F, OTT: 40
Christian Dvorak, F, PHI: 40
Rutger McGroarty, F, PIT: 40
Jeff Skinner, F, SJS: 40
Eeli Tolvanen, F, SEA: 40
Gage Goncalves, F, TBL: 40
Anthony Beauvillier, F, WSH: 40
Gustav Nyquist, F, WPG: 40
DEFENSEMAN POINT PROJECTIONS
Cale Makar, D, COL: 95
Quinn Hughes, D, VAN: 87
Evan Bouchard, D, EDM: 86
Zach Werenski, D, CBJ: 84
Lane Hutson, D, MTL: 70
Adam Fox, D, NYR: 70
Roman Josi, D, NSH: 69
Victor Hedman, D, TBL: 66
Shea Theodore, D, VGK: 65
Rasmus Dahlin, D, BUF: 62
Thomas Harley, D, DAL: 62
Erik Karlsson, D, PIT: 61
Josh Morrissey, D, WPG: 60
Mikhail Sergachev, D, UTA: 58
Jake Sanderson, D, OTT: 57
Dougie Hamilton, D, NJD: 56
Jackson LaCombe, D, ANA: 52
Moritz Seider, D, DET: 52
Brock Faber, D, MIN: 52
Cam Fowler, D, STL: 52
Noah Dobson, D, MTL: 51
Noah Hanifin, D, VGK: 50
Jakob Chychrun, D, WSH: 50
Luke Hughes, D, NJD: 47
John Carlson, D, WSH: 47
Charlie McAvoy, D, BOS: 45
Sam Rinzel, D, CHI: 45
Devon Toews, D, COL: 45
Seth Jones, D, FLA: 45
Drew Doughty, D, LAK: 45
Morgan Rielly, D, TOR: 45
MacKenzie Weegar, D, CGY: 44
Shayne Gostisbehere, D, CAR: 44
Miro Heiskanen, D, DAL: 44
Vince Dunn, D, SEA: 44
Brandt Clarke, D, LAK: 43
Zeev Buium, D, MIN: 43
Jake Walman, D, EDM: 42
Tony DeAngelo, D, NYI: 42
Thomas Chabot, D, OTT: 42
Travis Sanheim, D, PHI: 42
Brandon Montour, D, SEA: 42
Mason Lohrei, D, BOS: 41
Owen Power, D, BUF: 41
Aaron Ekblad, D, FLA: 41
Bowen Byram, D, BUF: 40
Zayne Parekh, D, CGY: 40
Matthew Schaefer, D, NYI: 40
Dmitry Orlov, D, SJS: 40
Philip Broberg, D, STL: 40
Neal Pionk, D, WPG: 40
Mattias Ekholm, D, EDM: 39
Filip Hronek, D, VAN: 39
K'Andre Miller, D, CAR: 38
Jamie Drysdale, D, PHI: 38
Colton Parayko, D, STL: 38
Jared Spurgeon, D, MIN: 37
Brady Skjei, D, NSH: 37
Rasmus Sandin, D, WSH: 37
Gustav Forsling, D, FLA: 36
Sean Durzi, D, UTA: 36
Jaccob Slavin, D, CAR: 35
Brent Burns, D, COL: 35
Ivan Provorov, D, CBJ: 35
Vladislav Gavrikov, D, NYR: 35
Simon Edvinsson, D, DET: 34
Justin Faulk, D, STL: 34
Darren Raddysh, D, TBL: 34
Rasmus Andersson, D, CGY: 33
Artyom Levshunov, D, CHI: 32
Darnell Nurse, D, EDM: 32
Jordan Spence, D, OTT: 32
Mike Matheson, D, MTL: 31
Nicolas Hague, D, NSH: 31
Olen Zellweger, D, ANA: 30
Hampus Lindholm, D, BOS: 30
Michael Kesselring, D, BUF: 30
Alexander Nikishin, D, CAR: 30
Alex Vlasic, D, CHI: 30
Simon Nemec, D, NJD: 30
Alexander Romanov, D, NYI: 30
Sam Dickinson, D, SJS: 30
Oliver Ekman-Larsson, D, TOR: 30
Nate Schmidt, D, UTA: 30