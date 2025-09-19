Fantasy hockey top 10 bounce-back candidates

Hamilton, Landeskog can return to past elite form; season preview podcasts

Dougie Hamilton NJD fantasy bounce back

NHL.com identifies the top 10 fantasy hockey bounce-back candidates for the 2025-26 season. For more coverage, visit NHL.com/Fantasy.

NOTE: Players on the top 10 bounce-backs list are listed in order of NHL.com top 200 fantasy rank.

1. Dougie Hamilton, D, NJD
Yahoo average draft position: 73.5

2. Gabriel Landeskog, F, COL
Yahoo ADP: 170.1

3. Noah Dobson, D, MTL
Yahoo ADP: 80.0

4. Miro Heiskanen, D, DAL
Yahoo ADP: 86.8

5. Elias Pettersson, F, VAN
Yahoo ADP: 64.9

6. Mathew Barzal, F, NYI
Yahoo ADP: 149.0

7. Mika Zibanejad, F, NYR
Yahoo ADP: 134.5

8. Jeremy Swayman, G, BOS
Yahoo ADP: 109.8

9. Thatcher Demko, G, VAN
Yahoo ADP: 98.6

10. Andrew Mangiapane, F, EDM
Yahoo ADP: N/A

Other bounce-back candidates to consider:

Juuse Saros, G, NSH (ADP: 95.5)
Erik Karlsson, D, PIT (ADP: 129.1)
John Gibson, G, DET (ADP: 160.3)
Chris Kreider, F, ANA (ADP: 170.0)
Trevor Zegras, F, PHI (ADP: N/A)
Josh Norris, F, BUF (ADP: N/A)

