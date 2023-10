Pittsburgh versus Ottawa Lineup (10.02.23)

Below is Pittsburgh’s projected lineup at Scotiabank Centre for its contest against the Ottawa Senators on October 2, 2023.

Forwards

10 Drew O’Connor

11 Alex Nylander

13 Vinnie Hinostroza

17 Bryan Rust

19 Reilly Smith

20 Lars Eller

55 Noel Acciari

63 Radim Zohorna

67 Rickard Rakell

71 Evgeni Malkin

77 Jeff Carter

83 Matt Nieto

87 Sidney Crosby

Defensemen

2 Chad Ruhwedel

5 Ryan Shea

27 Ryan Graves

28 Marcus Pettersson

58 Kris Letang

65 Erik Karlsson

73 P.O Joseph

Goaltenders

35 Tristan Jarry

39 Alex Nedeljkovic