Panthers Prospect Report: March 13, 2026

Panthers Prospects 2025-26 Statistics
AHL/ECHL
Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 42GP, 3G, 8A, 11Pts
Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 35GP, .904 SV%, 2.54 GAA
Mike Benning | D | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 56GP, 8G, 23A, 31Pts
Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 47GP, 14G, 19A, 33Pts
Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 15GP, .900 SV%, 2.52 GAA
Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 44GP, 4G, 11A, 15Pts
Ludvig Jansson | D | Age 22 | Charlotte Checkers | 23GP, 1G, 5A, 6Pts
Evan Nause | D | Age 23 | Team: Savannah Ghost Pirates | 51GP, 4G, 16A, 20Pts
Gracyn Sawchyn | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 29GP, 6G, 13A, 19Pts
Kai Schwindt | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 23GP, 2G, 5A, 7Pts
Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 55GP, 18G, 16A, 34Pts
Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 32GP, 4G, 6A, 10Pts
Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 56GP, 18G, 16A, 34Pts
CHL
Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts
Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 47GP, 8G, 10A, 18pts
NCAA
Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 10GP, 0G, 2A, 2Pts
Brendan Dunphy | D | Age 20 | Team: University of Connecticut | 33GP, 2G, 4A, 6Pts
Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 33GP, 2G, 19A, 21Pts
Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 31GP, .929 SV%, 2.17 GAA
Europe
Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 28GP, 15G, 10A, 25Pts
Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 41GP, 2G, 5A, 7Pts
Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 32GP, .920 SV%, 2.13 GAA
Olof Glifford | G | Age 21 | Team: IK Oskarshamn | 29GP, .904 SV%, 2.46 GAA
Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Belye Medvedi Chelyabinsk | 4GP, 0G, 3A, 3Pts
Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC | 2GP, 0G, 0A, 0Pts
Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 19GP, .913 SV%, 3.44 GAA
Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts
Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 42GP, 3G, 2A, 5Pts
Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 35GP, 1G, 6A, 7Pts
Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Khimik Voskresensk | 10GP, 1G, 4A, 5Pts