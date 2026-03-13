Panthers Prospect Report: March 13, 2026

As the final stretch of the regular season nears, the Panthers Prospect Report is back.

Stay tuned for updates on players in the pipeline throughout the season.

Prospect Spotlight

Mike Benning

First one in the books.

Making his NHL debut on Thursday against the Columbus Blue Jackets, Benning logged 16:49 time on ice and earned his first career point with an assist on Sam Reinhart’s overtime winner.

“Everyone made me feel welcome and just going out, a lot of emotion out there," Benning said after his first NHL game. It’s a dream come true.”

Having a stellar season with in the AHL prior to the call up, the 2020 fourth-round (95th overall) pick leads all Charlotte Checkers defensemen in goals (8), assists (23), points (31), and shots (110).