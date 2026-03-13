Panthers Prospect Report: March 13, 2026

_SOCIAL_16x9
By Rob Darragh
FloridaPanthers.com

As the final stretch of the regular season nears, the Panthers Prospect Report is back.

Stay tuned for updates on players in the pipeline throughout the season.

Prospect Spotlight

Mike Benning

First one in the books.

Making his NHL debut on Thursday against the Columbus Blue Jackets, Benning logged 16:49 time on ice and earned his first career point with an assist on Sam Reinhart’s overtime winner.

“Everyone made me feel welcome and just going out, a lot of emotion out there," Benning said after his first NHL game. It’s a dream come true.”

Having a stellar season with in the AHL prior to the call up, the 2020 fourth-round (95th overall) pick leads all Charlotte Checkers defensemen in goals (8), assists (23), points (31), and shots (110).

Tyler Muszelik

The 2022 sixth-round (189th overall) pick has been kicking between the pipes this season for the 15th ranked University of Connecticut.

Owning a .929 save percentage, Muszelik ranks sixth in the nation in the category.

Posting a career-high 50 saves against Maine on Feb. 14, the senior netminder also has three shutouts on the season.

Panthers Prospects 2025-26 Statistics

AHL/ECHL

Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 42GP, 3G, 8A, 11Pts

Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 35GP, .904 SV%, 2.54 GAA

Mike Benning | D | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 56GP, 8G, 23A, 31Pts

Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 47GP, 14G, 19A, 33Pts

Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 15GP, .900 SV%, 2.52 GAA

Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 44GP, 4G, 11A, 15Pts

Ludvig Jansson | D | Age 22 | Charlotte Checkers | 23GP, 1G, 5A, 6Pts

Evan Nause | D | Age 23 | Team: Savannah Ghost Pirates | 51GP, 4G, 16A, 20Pts

Gracyn Sawchyn | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 29GP, 6G, 13A, 19Pts

Kai Schwindt | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 23GP, 2G, 5A, 7Pts

Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 55GP, 18G, 16A, 34Pts

Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 32GP, 4G, 6A, 10Pts

Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 56GP, 18G, 16A, 34Pts

CHL

Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts

Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 47GP, 8G, 10A, 18pts

NCAA

Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 10GP, 0G, 2A, 2Pts

Brendan Dunphy | D | Age 20 | Team: University of Connecticut | 33GP, 2G, 4A, 6Pts

Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 33GP, 2G, 19A, 21Pts

Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 31GP, .929 SV%, 2.17 GAA

Europe

Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 28GP, 15G, 10A, 25Pts

Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 41GP, 2G, 5A, 7Pts

Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 32GP, .920 SV%, 2.13 GAA

Olof Glifford | G | Age 21 | Team: IK Oskarshamn | 29GP, .904 SV%, 2.46 GAA

Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Belye Medvedi Chelyabinsk | 4GP, 0G, 3A, 3Pts

Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC | 2GP, 0G, 0A, 0Pts

Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 19GP, .913 SV%, 3.44 GAA

Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts

Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 42GP, 3G, 2A, 5Pts

Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 35GP, 1G, 6A, 7Pts

Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Khimik Voskresensk | 10GP, 1G, 4A, 5Pts

News Feed

RECAP: Panthers 2, Blue Jackets 1 (OT)

PREVIEW: Benning to make NHL debut vs. Blue Jackets

Florida Panthers Assistant General Manager Brett Peterson Named General Manager of USA at 2026 IIHF World Championship

Q&A: Sebrango talks donkeys, teammate trips & more!

RECAP: Panthers 4, Red Wings 3

What’s Brewing: Panthers host Red Wings, Blue Jackets

PREVIEW: Reinhart out as Panthers host Red Wings

Territory Talk: The Post-Deadline Panthers (Ep. 390)

NOTEBOOK: New Panthers hit the ice; Updates on Marchand, Jones

Florida Panthers to Celebrate ‘Women's Empowerment Night’ and Inaugural Season of ‘Women’s Excellence Series’ on March 10

RECAP: Panthers 3, Red Wings 1

Panthers trade deadline recap

Florida Panthers Claim Forward Cole Reinhardt Off Waivers

PREVIEW: Panthers wrap up road trip in Detroit

Florida Panthers Acquire Forward Vinnie Hinostroza

RECAP: Blue Jackets 4, Panthers 2

Florida Panthers Acquire Draft Pick from the Minnesota Wild

PREVIEW: Tarasov in net as Panthers visit Blue Jackets