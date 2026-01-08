Complete men's hockey rosters for 2026 Winter Olympics

The men's hockey tournament at the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 will begin Feb. 11 with Team Slovakia playing Team Finland followed by Team Sweden against host Team Italy.
The tournament, the first with NHL players since the 2014 Sochi Olympics, will feature all 12 teams playing three preliminary games in their respective groups, then all 12 moving on to a single-elimination playoff that will conclude with the gold medal game Feb. 22.
Team USA, which is in Group C, will open against Team Latvia on Feb. 12, then play Team Denmark on Feb. 14 and Team Germany on Feb. 15.
Team Canada also plays its first game on Feb. 12 against Team Czechia, faces Team Switzerland the next day and concludes preliminary play against Team France on Feb. 15.
The games will be played at either the Santagiulia Ice Hockey Arena or the Rho Ice Hockey Arena in Milano.
Here is the roster for each country. Team Italy will announce its roster at a later date:
TEAM CANADA
FORWARDS (14)
Macklin Celebrini, San Jose Sharks
Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning
Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins
Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning
Bo Horvat, New York Islanders
Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche
Brad Marchand, Florida Panthers
Mitch Marner, Vegas Golden Knights
Connor McDavid, Edmonton Oilers
Brayden Point, Tampa Bay Lightning
Sam Reinhart, Florida Panthers
Mark Stone, Vegas Golden Knights
Nick Suzuki, Montreal Canadiens
Tom Wilson, Washington Capitals
DEFENSEMEN (8)
Drew Doughty, Los Angeles Kings
Thomas Harley, Dallas Stars
Cale Makar, Colorado Avalanche
Josh Morrissey, Winnipeg Jets
Colton Parayko, St. Louis Blues
Travis Sanheim, Philadelphia Flyers
Shea Theodore, Vegas Golden Knights
Devon Toews, Colorado Avalanche
GOALIES (3)
Jordan Binnington, St. Louis Blues
Darcy Kuemper, Los Angeles Kings
Logan Thompson, Washington Capitals
TEAM CZECHIA
FORWARDS (14)
Roman Cervenka, Dynamo Pardubice
Radek Faksa, Dallas Stars
Jakub Flek, Kometa Brno
Tomas Hertl, Vegas Golden Knights
David Kampf, Vancouver Canucks
Ondrej Kase, HC Litvinov
Dominik Kubalik, EV Zug
Martin Necas, Colorado Avalanche
Ondrej Palat, New Jersey Devils
David Pastrnak, Boston Bruins
Lukas Sedlak, Dynamo Pardubice
Matej Stransky, HC Davos
David Tomasek, Farjestad
Pavel Zacha, Boston Bruins
DEFENSEMEN (8)
Radko Gudas, Anaheim Ducks
Filip Hronek, Vancouver Canucks
Michal Kempny, Brynas IF
Tomas Kundratek, Ocelari Trinec
Jan Rutta, Servette Geneve
Radim Simek, Bili Tygri Liberec
David Spacek, Iowa Wild
Jiri Tichacek, Karpat Oulu
GOALIES (3)
Lukas Dostal, Anaheim Ducks
Karel Vejmelka, Utah Mammoth
Dan Vladar, Philadelphia Flyers
TEAM DENMARK
FORWARDS (15)
Mikkal Aagaard, Skelleftea
Mathias Bau, Herning
Oliver Bjorkstrand, Tampa Bay Lightning
Joachim Blichfeld, Tappara
Nikolaj Ehlers, Carolina Hurricanes
Lars Eller, Ottawa Senators
Nicklas Jensen, Rapperswil-Jona
Oscar Fisker Molgaard, Coachella Valley
Nick Olesen, Motor Ceske
Morten Poulsen, Herning
Jonas Rondbjerg, Henderson
Patrick Russell, Kolner Haie
Frederik Storm, Kohlner Haie
Alexander True, JYP Jjvaskula
Christian Wejse, Fischtown
DEFENSEMEN (7)
Jesper Jensen Aabo, Klagenfurt
Nicholas B Jensen Fischtown
Anders Koch, Graz 99
Matias Lassen, Iserlohn
Markus Lauridsen, Pustertal
Oliver Lauridsen, TPS Turkku
Phillip Bruggisser, Fischtown
GOALIES (3)
Frederik Andersen, Carolina Hurricanes
Frederik Dichow, HV71
Mads Sogaard, Ottawa Senators
TEAM FINLAND
FORWARDS (14)
Joel Armia, Los Angeles Kings
Sebastian Aho, Carolina Hurricanes
Mikael Granlund, Anaheim Ducks
Erik Haula, Nashville Predators
Roope Hintz, Dallas Stars
Kaapo Kakko, Seattle Kraken
Oliver Kapanen, Montreal Canadiens
Joel Kiviranta, Colorado Avalanche
Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche
Anton Lundell, Florida Panthers
Eetu Luostarinen, Florida Panthers
Mikko Rantanen, Dallas Stars
Teuvo Teravainen, Chicago Blackhawks
Eeli Tolvanen, Seattle Kraken
DEFENSEMEN (8)
Miro Heiskanen, Dallas Stars
Henri Jokiharju, Boston Bruins
Mikko Lehtonen, ZSC Lions (NLA)
Esa Lindell, Dallas Stars
Olli Maatta, Utah Mammoth
Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators
Niko Mikkola, Florida Panthers
Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers
GOALIES (3)
Kevin Lankinen, Vancouver Canucks
Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres
Juuse Saros, Nashville Predators*
TEAM FRANCE
FORWARDS (14)
Justin Addamo, Jukurit
Pierre-Édouard Bellemare, Ajoie
Charles Bertrand, Sport
Louis Boudon, Jukerit
Kévin Bozon, Ajoie
Stéphane Da Costa, Yekaterinburg
Aurélien Dair, Grenoble
Floran Douay, Lausanne
Dylan Fabre, Ässät
Jordann Perret, Mountfield
Anthony Rech, Rouen
Nicolas Ritz, Angers
Alexandre Texier, Montreal Canadiens
Sacha Treille, Grenoble
DEFENSEMEN (8)
Yohann Auvitu, Vitkovice
Jules Boscq, Hämeenlinna
Enzo Cantagallo, Marseille
Florian Chakiachvili, Rouen
Pierre Crinon, Grenoble
Hugo Gallet, Kupio Kalpa
Enzo Guebey, Davos
Thomas Thiry, Ajoie
GOALIES (3)
Julian Junca, Dukla Michalovce
Antoine Keller, Ajoie
Martin Neckar, Langnau
TEAM GERMANY
FORWARDS (14)
Leon Draisaitl, Edmonton Oilers
Alexander Ehl, Mannheim
Dominik Kahun, Lausanne
Marc Michaelis, Mannheim
JJ Peterka, Utah Mammoth
Lukas Reichel, Vancouver Canucks
Tobias Rieder, München
Josh Samanski, Bakersfield
Justin Schütz, München
Wojciech Stachowiak, Syracuse
Tim Stützle, Ottawa Senators
Nico Sturm, Minnesota Wild
Frederik Tiffels, Berlin
Parker Tuomie, Köln
DEFENSEMEN (8)
Leon Gawanke, Mannheim
Korbinian Geibel, Berlin
Lukas Kälble, Mannheim
Jonas Muller, Berlin
Moritz Muller, Köln
Moritz Seider, Detroit Red Wings
Fabio Wagner, Ingolstadt
Kai Wissman, Berlin
GOALIES (3)
Maximilian Franzreb, Mannheim
Philipp Grubauer, Seattle Kraken
Mathias Niederberger, München
TEAM LATVIA
FORWARDS (14)
Renars Krastenbergs, Olomouc
Dans Locmelis, Providence
Kaspars Daugavins, Kassel
Martins Dzierkals, Sparta Praha
Rodrigo Abols, Philadelphia Flyers
Rudolfs Balcers, Zurich
Zemgus Girgensons, Tampa Bay Lightning
Eduards Tralmaks, Grand Rapids
Teddy Blueger, Vancouver Canucks
Roberts Bukarts, Vorarlberg
Oskars Batna, Pelicans
Haralds Egle, Karlovy Vary
Sandis Vilmanis, Charlotte
Eriks Mateiko, Hershey
DEFENSEMEN (8)
Oskars Cibulskis, Herning
Alberts Smits, Jukurit
Uvis Balinskis, Florida Panthers
Ralfs Freibergs, Vitkovice
Roberts Mamcics, Karlovy Vary
Janis Jaks, Karlovy Vary
Kristaps Zile, Bili Tygri Liberac
Kristaps Rubins, Plzen
GOALIES (3)
Elvis Merzlikins, Columbus Blue Jackets
Arturs Silovs, Pittsburgh Penguins
Kristers Gudlevskis, Bremerhaven
TEAM SLOVAKIA
FORWARDS (14)
Peter Cehlarik, Leksands IF
Dalibor Dvorsky, St. Louis Blues
Marek Hrivik, Vitkovice Ridera
Libor Hudacek, Ocelari Trinec
Milos Kelemen, Dynamo Pardubice
Adam Liska, Severestal
Oliver Okuliar, Skelleftea AIK
Martin Pospisil, Calgary Flames
Pavol Regenda San Jose Sharks
Adam Ruzicka, Moskva
Juraj Slafkovsky, Montreal Canadiens
Matus Sukel, Verva
Samuel Takac, Bratislava
Tomas Tatar, EV Zug
DEFENSEMEN (8)
Peter Ceresnak, Dynamo Pardubice
Erik Cernak, Tampa Bay Lightning
Martin Fehervary, Washington Capitals
Martin Gernat, Yaroslavl
Michal Ivan, Bili Tygri
Patrik Koch, Ocelari Trinec
Martin Marincin, Ocelari Trinec
Simon Nemec, New Jersey Devils
GOALIES (3)
Adam Gajan, University of Minnesota Duluth
Samuel Hlavaj, Iowa
Stanislav Skorvanek, Mountfield
TEAM SWEDEN
FORWARDS (14)
Jesper Bratt, New Jersey Devils
Leo Carlsson, Anaheim Ducks
Joel Eriksson Ek, Minnesota Wild
Filip Forsberg, Nashville Predators
Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning
Adrian Kempe, Los Angeles Kings
Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche
Elias Lindholm, Boston Bruins
William Nylander, Toronto Maple Leafs
Elias Pettersson, Vancouver Canucks
Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins
Lucas Raymond, Detroit Red Wings
Alexander Wennberg, San Jose Sharks
Mika Zibanejad, New York Rangers
DEFENSEMEN (8)
Rasmus Andersson, Calgary Flames
Philip Broberg, St. Louis Blues
Jonas Brodin, Minnesota Wild
Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres
Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs
Gustav Forsling, Florida Panthers
Victor Hedman, Tampa Bay Lightning
Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins
GOALIES (3)
Filip Gustavsson, Minnesota Wild
Jacob Markstrom, New Jersey Devils
Jesper Wallstedt, Minnesota Wild
TEAM SWITZERLAND
FORWARDS (14)
Sven Andrighetto, Zurich
Christoph Bertschy, Fribourg
Kevin Fiala, Los Angeles Kings
Nico Hischier, New Jersey Devils
Ken Jager, Lausanne
Simon Knak, Davos
Philipp Kurashev, San Jose Sharks
Denis Malgin, Zurich
Timo Meier, New Jersey Devils
Nino Niederreiter, Winnipeg Jets
Damien Riat, Lausanne
Sandro Schmid, Fribourg
Pius Suter, St. Louis Blues
Calvin Thurkauf, Lugano
DEFENSEMEN (8)
Tim Berni, Genève
Michael Fora, Davos
Andrea Glauser, Fribourg
Roman Josi, Nashville Predators
Dean Kukan, Zurich
Christian Marti, Zurich
J.J. Moser, Tampa Bay Lightning
Jonas Siegenthaler, New Jersey Devils
GOALIES (3)
Reto Berra, Fribourg
Leonardo Genoni, Zug
Akira Schmid, Vegas Golden Knights
TEAM UNITED STATES
FORWARDS (14)
Matt Boldy, Minnesota Wild
Kyle Connor, Winnipeg Jets
Jack Eichel, Vegas Golden Knights
Jack Hughes, New Jersey Devils
Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning
Clayton Keller, Utah Mammoth
Dylan Larkin, Detroit Red Wings
Auston Matthews, Toronto Maple Leafs
J.T. Miller, New York Rangers
Brock Nelson, Colorado Avalanche
Brady Tkachuk, Ottawa Senators
Matthew Tkachuk, Florida Panthers
Tage Thompson, Buffalo Sabres
Vincent Trocheck, New York Rangers
DEFENSEMEN (8)
Brock Faber, Minnesota Wild
Noah Hanifin, Vegas Golden Knights
Quinn Hughes, Vancouver Canucks
Seth Jones, Florida Panthers
Charlie McAvoy, Boston Bruins
Jake Sanderson, Ottawa Senators
Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes
Zach Werenski, Columbus Blue Jackets
GOALIES (3)
Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets
Jake Oettinger, Dallas Stars
Jeremy Swayman, Boston Bruins