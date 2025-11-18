Panthers Prospect Report: November 18, 2025

By Rob Darragh
FloridaPanthers.com

The Florida Panthers Prospect Report is back for the 2025-26 season!

Stay tuned for updates on players in the pipeline throughout the season.

Prospect Spotlight

Jack Devine

Couldn’t ask for a better start to a pro career than what Devine has done through 13 games in his first full season in the AHL.

On top of the stat sheet for the Charlotte Checkers, the 2022 seventh-round pick (221st overall) leads the team in points (12) and game-winning goals (3), while also sitting tied for first in goals (6) and assists (6).

Making his debut with the Checkers at the end of last season, the former University of Denver standout recorded two assists in three regular season games and five points (2G, 3A) in seven Calder Cup Playoff games.

Shea Busch

The Panthers 2025 fourth-round pick (128th overall) has become friendly with the goal horn to start the season.

In 12 games, Busch has logged 18 points (13G, 5A) and a +13 plus/minus rating.

His 13 goals lead the Everett Silvertips and rank tied for tenth in the WHL.

Panthers Prospects 2025-26 Statistics

AHL/ECHL

Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 11GP, 2G, 2A, 4Pts

Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 10GP, .886 SV%, 2.96 GAA

Mike Benning | D | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 0G, 5A, 5Pts

Josh Davies | F | Age 21 | Team: Savannah Ghost Pirates | 6GP, 3G, 2A, 5Pts

Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 6G, 6A, 12Pts

Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 3GP, .914 SV%, 1.99 GAA

Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 10GP, 0G, 3A, 3Pts

Ludvig Jansson | D | Age 21 | Charlotte Checkers | 7GP, 1G, 1A, 2Pts

Anton Lundmark | F | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 7GP, 0G, 0A, 0Pts

Ryan McAllister | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 6GP, 1G, 3A, 4Pts

Evan Nause | D | Age 22 | Team: Savannah Ghost Pirates | 9GP, 1G, 2A, 3Pts

Gracyn Sawchyn | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 11GP, 1G, 6A, 7Pts

Kai Schwindt | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 4GP, 1G, 1A, 2Pts

Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 6G, 5A, 11Pts

Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 5GP, 0G, 0A, 0Pts

Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 5G, 3A, 8Pts

Sandis Vilmanis | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 2G, 4A, 6Pts

CHL

Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts

Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 18GP, 4G, 6A, 10pts

NCAA

Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 6GP, 0G, 0A, 0Pts

Brendan Dunphy | D | Age 19 | Team: University of Connecticut | 11GP, 0G, 3A, 3Pts

Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 10GP, 2G, 9A, 11Pts

Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 11GP, .925 SV%, 2.34 GAA

Europe

Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 13GP, 8G, 7A, 15Pts

Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 19GP, 0G, 2A, 2Pts

Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 11GP, .918 SV%, 2.12 GAA

Olof Glifford | G | Age 20 | Team: HV71 | 11GP, .907 SV%, 2.43 GAA

Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Chelmet Chelyabinsk | 7GP, 2G, 4A, 6Pts

Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC U20 | 0GP, 0G, 0A, 0Pts

Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 4GP, .939 SV%, 2.45 GAA

Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts

Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 14GP, 0G, 0A, 0Pts

Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 16GP, 1G, 1A, 2Pts

Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Dinamo-Molodechno | 25GP, 6G, 16A, 22Pts

