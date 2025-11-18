Panthers Prospect Report: November 18, 2025

Panthers Prospects 2025-26 Statistics

AHL/ECHL

Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 11GP, 2G, 2A, 4Pts

Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 10GP, .886 SV%, 2.96 GAA

Mike Benning | D | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 0G, 5A, 5Pts

Josh Davies | F | Age 21 | Team: Savannah Ghost Pirates | 6GP, 3G, 2A, 5Pts

Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 6G, 6A, 12Pts

Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 3GP, .914 SV%, 1.99 GAA

Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 10GP, 0G, 3A, 3Pts

Ludvig Jansson | D | Age 21 | Charlotte Checkers | 7GP, 1G, 1A, 2Pts

Anton Lundmark | F | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 7GP, 0G, 0A, 0Pts

Ryan McAllister | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 6GP, 1G, 3A, 4Pts

Evan Nause | D | Age 22 | Team: Savannah Ghost Pirates | 9GP, 1G, 2A, 3Pts

Gracyn Sawchyn | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 11GP, 1G, 6A, 7Pts

Kai Schwindt | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 4GP, 1G, 1A, 2Pts

Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 6G, 5A, 11Pts

Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 5GP, 0G, 0A, 0Pts

Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 5G, 3A, 8Pts

Sandis Vilmanis | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 2G, 4A, 6Pts

CHL

Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts

Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 18GP, 4G, 6A, 10pts

NCAA

Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 6GP, 0G, 0A, 0Pts

Brendan Dunphy | D | Age 19 | Team: University of Connecticut | 11GP, 0G, 3A, 3Pts

Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 10GP, 2G, 9A, 11Pts

Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 11GP, .925 SV%, 2.34 GAA

Europe

Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 13GP, 8G, 7A, 15Pts

Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 19GP, 0G, 2A, 2Pts

Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 11GP, .918 SV%, 2.12 GAA

Olof Glifford | G | Age 20 | Team: HV71 | 11GP, .907 SV%, 2.43 GAA

Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Chelmet Chelyabinsk | 7GP, 2G, 4A, 6Pts

Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC U20 | 0GP, 0G, 0A, 0Pts

Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 4GP, .939 SV%, 2.45 GAA

Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts

Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 14GP, 0G, 0A, 0Pts

Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 16GP, 1G, 1A, 2Pts

Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Dinamo-Molodechno | 25GP, 6G, 16A, 22Pts