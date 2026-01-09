Panthers Prospect Report: January 9, 2026

Panthers Prospects 2025-26 Statistics

AHL/ECHL

Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 24GP, 2G, 6A, 8Pts

Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 20GP, .907 SV%, 2.41 GAA

Mike Benning | D | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 31GP, 3G, 10A, 13Pts

Josh Davies | F | Age 21 | Team: Savannah Ghost Pirates | 22GP, 7G, 3A, 10Pts

Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 25GP, 8G, 10A, 18Pts

Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 8GP, .903 SV%, 2.43 GAA

Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 19GP, 0G, 6A, 6Pts

Ludvig Jansson | D | Age 21 | Charlotte Checkers | 15GP, 1G, 2A, 3Pts

Ryan McAllister | F | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 14GP, 2G, 5A, 7Pts

Evan Nause | D | Age 22 | Team: Savannah Ghost Pirates | 26GP, 2G, 9A, 11Pts

Gracyn Sawchyn | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 29GP, 6G, 13A, 19Pts

Kai Schwindt | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 16GP, 2G, 4A, 6Pts

Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 31GP, 11G, 8A, 19Pts

Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 20GP, 2G, 3A, 5Pts

Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 31GP, 9G, 7A, 16Pts

Sandis Vilmanis | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 31GP, 8G, 11A, 19Pts

CHL

Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts

Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 33GP, 6G, 7A, 13pts

NCAA

Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 10GP, 0G, 2A, 2Pts

Brendan Dunphy | D | Age 19 | Team: University of Connecticut | 18GP, 2G, 3A, 5Pts

Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 20GP, 2G, 14A, 16Pts

Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 17GP, .935 SV%, 1.98 GAA

Europe

Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 16GP, 10G, 7A, 17Pts

Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 25GP, 0G, 2A, 2Pts

Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 22GP, .916 SV%, 2.24 GAA

Olof Glifford | G | Age 20 | Team: IK Oskarshamn | 19GP, .905 SV%, 2.42 GAA

Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Belye Medvedi Chelyabinsk | 3GP, 0G, 3A, 3Pts

Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC U20 | 0GP, 0G, 0A, 0Pts

Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 9GP, .910 SV%, 3.59 GAA

Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts

Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 29GP, 2G, 1A, 3Pts

Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 27GP, 1G, 3A, 4Pts

Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Dinamo-Molodechno | 36GP, 8G, 21A, 29Pts