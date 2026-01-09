Panthers Prospect Report: January 9, 2026

Panthers Prospects 2025-26 Statistics
AHL/ECHL
Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 24GP, 2G, 6A, 8Pts
Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 20GP, .907 SV%, 2.41 GAA
Mike Benning | D | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 31GP, 3G, 10A, 13Pts
Josh Davies | F | Age 21 | Team: Savannah Ghost Pirates | 22GP, 7G, 3A, 10Pts
Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 25GP, 8G, 10A, 18Pts
Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 8GP, .903 SV%, 2.43 GAA
Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 19GP, 0G, 6A, 6Pts
Ludvig Jansson | D | Age 21 | Charlotte Checkers | 15GP, 1G, 2A, 3Pts
Ryan McAllister | F | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 14GP, 2G, 5A, 7Pts
Evan Nause | D | Age 22 | Team: Savannah Ghost Pirates | 26GP, 2G, 9A, 11Pts
Gracyn Sawchyn | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 29GP, 6G, 13A, 19Pts
Kai Schwindt | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 16GP, 2G, 4A, 6Pts
Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 31GP, 11G, 8A, 19Pts
Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 20GP, 2G, 3A, 5Pts
Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 31GP, 9G, 7A, 16Pts
Sandis Vilmanis | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 31GP, 8G, 11A, 19Pts
CHL
Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts
Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 33GP, 6G, 7A, 13pts
NCAA
Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 10GP, 0G, 2A, 2Pts
Brendan Dunphy | D | Age 19 | Team: University of Connecticut | 18GP, 2G, 3A, 5Pts
Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 20GP, 2G, 14A, 16Pts
Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 17GP, .935 SV%, 1.98 GAA
Europe
Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 16GP, 10G, 7A, 17Pts
Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 25GP, 0G, 2A, 2Pts
Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 22GP, .916 SV%, 2.24 GAA
Olof Glifford | G | Age 20 | Team: IK Oskarshamn | 19GP, .905 SV%, 2.42 GAA
Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Belye Medvedi Chelyabinsk | 3GP, 0G, 3A, 3Pts
Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC U20 | 0GP, 0G, 0A, 0Pts
Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 9GP, .910 SV%, 3.59 GAA
Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts
Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 29GP, 2G, 1A, 3Pts
Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 27GP, 1G, 3A, 4Pts
Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Dinamo-Molodechno | 36GP, 8G, 21A, 29Pts