Super 16: Analysis, questions for teams entering Stanley Cup Playoffs

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Buffalo Sabres; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. Minnesota Wild; 8. Boston Bruins; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Ottawa Senators; 11. Utah Mammoth; 12. Philadelphia Flyers; 13. Vegas Golden Knights; 14. Edmonton Oilers; 15. Anaheim Ducks; 16. Los Angeles Kings
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Buffalo Sabres; 4. Carolina Hurricanes; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. Minnesota Wild; 8. Boston Bruins; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Vegas Golden Knights; 11. Edmonton Oilers; 12. Philadelphia Flyers; 13. Ottawa Senators; 14. Utah Mammoth; 15. Anaheim Ducks; 16. Los Angeles Kings
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Buffalo Sabres; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Minnesota Wild; 7. Montreal Canadiens; 8. Ottawa Senators; 9. Boston Bruins; 10. Philadelphia Flyers; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Vegas Golden Knights; 13. Utah Mammoth; 14. Los Angeles Kings; 15. Edmonton Oilers; 16. Anaheim Ducks
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Buffalo Sabres; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. Minnesota Wild; 8. Boston Bruins; 9. Ottawa Senators; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Philadelphia Flyers; 12. Vegas Golden Knights; 13. Utah Mammoth; 14. Edmonton Oilers; 15. Anaheim Ducks; 16. Los Angeles Kings
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Buffalo Sabres; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. Minnesota Wild; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Boston Bruins; 10. Philadelphia Flyers; 11. Ottawa Senators; 12. Vegas Golden Knights; 13. Edmonton Oilers; 14. Washington Capitals; 15. Utah Mammoth; 16. Los Angeles Kings
ADAM KIMELMAN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Buffalo Sabres; 4. Carolina Hurricanes; 5. Minnesota Wild; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Vegas Golden Knights; 8. Montreal Canadiens; 9. Philadelphia Flyers; 10. Edmonton Oilers; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Boston Bruins; 13. Utah Mammoth; 14. Ottawa Senators; 15. Anaheim Ducks; 16. Los Angeles Kings
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Buffalo Sabres; 3. Dallas Stars; 4. Carolina Hurricanes; 5. Montreal Canadiens; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Boston Bruins; 8. Minnesota Wild; 9. Ottawa Senators; 10. Philadelphia Flyers; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Utah Mammoth; 13. Vegas Golden Knights; 14. Edmonton Oilers; 15. Anaheim Ducks; 16. Los Angeles Kings
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Buffalo Sabres; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. Minnesota Wild; 8. Boston Bruins; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Philadelphia Flyers; 11. Ottawa Senators; 12. Vegas Golden Knights; 13. Utah Mammoth; 14. Edmonton Oilers; 15. Anaheim Ducks; 16. Los Angeles Kings
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Buffalo Sabres; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. Minnesota Wild; 8. Boston Bruins; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Philadelphia Flyers; 11. Ottawa Senators; 12. Vegas Golden Knights; 13. Utah Mammoth; 14. Edmonton Oilers; 15. Anaheim Ducks; 16. Los Angeles Kings
SHAWN P. ROARKE
1. Colorado Avalanche; 2. Buffalo Sabres; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Dallas Stars; 6. Montreal Canadiens; 7. Boston Bruins; 8. Minnesota Wild; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Vegas Golden Knights; 11. Philadelphia Flyers; 12. Utah Mammoth; 13. Ottawa Senators; 14. Edmonton Oilers; 15. Los Angeles Kings; 16. Washington Capitals
DAN ROSEN
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Buffalo Sabres; 5. Montreal Canadiens; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Minnesota Wild; 8. Boston Bruins; 9. Philadelphia Flyers; 10. Vegas Golden Knights; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Ottawa Senators; 13. Utah Mammoth; 14. Edmonton Oilers; 15. Washington Capitals; 16. Los Angeles Kings
DAVID SATRIANO
1. Carolina Hurricanes; 2. Colorado Avalanche; 3. Buffalo Sabres; 4. Dallas Stars; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. Boston Bruins; 8. Minnesota Wild; 9. Philadelphia Flyers; 10. Vegas Golden Knights; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Ottawa Senators; 13. Washington Capitals; 14. Utah Mammoth; 15. Edmonton Oilers; 16. Los Angeles Kings
PAUL STRIZHEVSKY
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Buffalo Sabres; 4. Dallas Stars; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Minnesota Wild; 7. Montreal Canadiens; 8. Boston Bruins; 9. Philadelphia Flyers; 10. Ottawa Senators; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Vegas Golden Knights; 13. Los Angeles Kings; 14. Utah Mammoth; 15. Edmonton Oilers; 16. Anaheim Ducks
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Carolina Hurricanes; 3. Dallas Stars; 4. Buffalo Sabres; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. Minnesota Wild; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Boston Bruins; 10. Philadelphia Flyers; 11. Ottawa Senators; 12. Utah Mammoth; 13. Edmonton Oilers; 14. Vegas Golden Knights; 15. Anaheim Ducks; 16. Los Angeles Kings
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Vegas Golden Knights; 6. Minnesota Wild; 7. Montreal Canadiens; 8. Buffalo Sabres; 9. Edmonton Oilers; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Boston Bruins; 12. Anaheim Ducks; 13. Utah Mammoth; 14. Ottawa Senators; 15. Philadelphia Flyers; 16. Los Angeles Kings