Super 16: Senators, Blue Jackets rise in power rankings

As always, to come up with the Super 16, the 15 voters this week put together their own version of what they think the rankings should look like and a point total was assigned to each, with the team selected first given 16 points, second 15, third 14, and so on.

Here is the big question edition of the Super 16:

1. Colorado Avalanche (47-13-10)

Total points: 235

Last week: No. 1

"If there is one question heading into the homestretch regarding the Avalanche, it's the special teams. Since the NHL season resumed after the 2026 Winter Olympics, the Avalanche power play is at 22.9 percent, which is tied for 12th in the NHL with the Florida Panthers and Utah Mammoth in that span, entering Thursday. The penalty kill is at 78.8 percent, which is 17th. The good news is that they are picking up stream, with the power play clicking at 33.3 percent (sixth) and the PK at 92.9 percent (fourth) since March 17." -- Bill Price, Editor-in-Chief

2. Dallas Stars (43-17-11)

Total points: 219

Last week: No. 2

"It's hard to pick apart the Stars, who are rolling right along in the Central Division, the toughest in the League, and still have a legitimate chance to chase down the Avalanche for the Presidents' Trophy. But to be at their best, they need to be healthy and get a bit of time as a complete roster. Do they have enough time left in the season to do that? Top forward Mikko Rantanen could be back by this weekend, but forward Roope Hintz isn't expected back until the final week of the regular season and Radek Faksa is likely out until the end of the regular season. It will be interesting to see how the lineup changes as each is integrated from long-term absences." -- Shawn P. Roarke, director of editorial

3. Buffalo Sabres (44-20-8)

Total points: 214

Last week: No. 3

"There's no doubt the Sabres are sailing into uncharted waters here. This is a Buffalo franchise that has not been to the Stanley Cup Playoffs since 2011, a gap of 15 years. As such, how will this group react down the stretch? If and when they do clinch a postseason spot in the final three weeks of the regular season, as the odds suggest, can they carry the momentum into the so-called second season? For the Sabres, their Achilles heel would seem to be the lack of experience we've documented here. Of course, that hasn't been a factor during the past three months when they've been the hottest team in the NHL." -- Mike Zeisberger, staff writer