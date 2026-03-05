Super 16: Avalanche, Stars excelling ahead of Deadline, post-Olympics

3. Carolina Hurricanes (38-16-6)

Total points: 185

Pre-Olympics: No. 3

"Carolina picked up where it left off before the break and continues to be perhaps the most underrated team in the NHL. The Hurricanes were tied with the Minnesota Wild for the third-most points in the League entering Wednesday and rank in the top 10 in goals for and goals against. Scoring depth? They can match up with anybody. Defense? They have one of the best at the position in Team USA gold medalist Jaccob Slavin. Goaltending? Brandon Bussi was 24-3-1. The Hurricanes could be the only team in the NHL that doesn't need to make any moves prior to the Deadline, so it'll be interesting to see what they do." -- David Satriano, staff writer

4. Tampa Bay Lightning (38-17-4)

Total points: 182

Pre-Olympics: No. 2

"When you win 20 of 22 games, eventually the struggle bus will find you. The Lightning have been on it for the past three games, losing by a combined 16-7 to the Hurricanes, Buffalo Sabres and Wild -- all three teams ranked in the top six of this Super 16, by the way. It's hardly a cause for alarm or even reasonable concern at this point provided the Lightning respond and make it a mere blip. If it continues during a road trip that will take them to Winnipeg, Toronto and Buffalo, then there could be a full blown worry. For now, the Lightning are still first in the Atlantic Division and arguably the best team in the Eastern Conference." -- Dan Rosen, senior writer

5. Minnesota Wild (36-16-10)

Total points: 181

Pre-Olympics: No. 4

"The Wild are 2-2-0 out of the break and have a strong hold on third place in the Central Division. Three of their players are coming off the high of winning gold in Milan: forward Matt Boldy and defensemen Quinn Hughes and Brock Faber. Forward Kirill Kaprizov became the Wild's all-time leader in goals (220) in their 5-1 win against the Lightning on Tuesday. And to top it all off, Minnesota acquired Michael McCarron from the Nashville Predators on Tuesday. The forward will bring power and size (6-foot-6, 232 pounds) to the Wild. It's all looking good entering the stretch run." -- Tracey Myers, staff writer

6. Buffalo Sabres (36-19-6)

Total points: 156

Pre-Olympics: No. 7

"For loyal Buffalo supporters who haven't seen their beleaguered team reach the Stanley Cup Playoffs since 2011, Sabresmania is alive and well and has engulfed the city. Did you watch the 3-2 victory against the Vegas Golden Knights on Tuesday? The home crowd was waving towels and going bonkers like it was a postseason game. Let's face it. Both the players and fans can smell the playoffs. And with good reason. Thanks to a 4-0-0 run coming out of the Olympic break, the Sabres enter Thursday just two points behind the Lightning for first in the Atlantic Division and were set to be buyers on the trade market. Just another reason why their resurgence is one of the best stories in the NHL this season." -- Mike Zeisberger, staff writer