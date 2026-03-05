Super 16: Avalanche, Stars excelling ahead of Deadline, post-Olympics

Dropped out from Feb. 5 Super 16: Edmonton Oilers (No. 14)
Others receiving points: Oilers 11, Washington Capitals 10, Ottawa Senators 2
HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Dallas Stars; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Colorado Avalanche; 4. Carolina Hurricanes; 5. Minnesota Wild; 6. Buffalo Sabres; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. Anaheim Ducks; 10. Boston Bruins; 11. Vegas Golden Knights; 12. New York Islanders; 13. Columbus Blue Jackets; 14. Seattle Kraken; 15. Pittsburgh Penguins; 16. Utah Mammoth
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Carolina Hurricanes; 5. Minnesota Wild; 6. Buffalo Sabres; 7. Montreal Canadiens; 8. New York Islanders; 9. Detroit Red Wings; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Anaheim Ducks; 12. Edmonton Oilers; 13. Boston Bruins; 14. Vegas Golden Knights; 15. Utah Mammoth; 16. Columbus Blue Jackets
BRIAN COMPTON
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Buffalo Sabres; 7. Pittsburgh Penguins; 8. New York Islanders; 9. Montreal Canadiens; 10. Detroit Red Wings; 11. Boston Bruins; 12. Columbus Blue Jackets; 13. Anaheim Ducks; 14. Vegas Golden Knights; 15. Seattle Kraken; 16. Ottawa Senators
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Minnesota Wild; 6. Buffalo Sabres; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Montreal Canadiens; 9. Detroit Red Wings; 10. New York Islanders; 11. Boston Bruins; 12. Columbus Blue Jackets; 13. Anaheim Ducks; 14. Vegas Golden Knights; 15. Utah Mammoth; 16. Seattle Kraken
TOM GULITTI
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Carolina Hurricanes; 6. Buffalo Sabres; 7. Detroit Red Wings; 8. Montreal Canadiens; 9. New York Islanders; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Boston Bruins; 12. Columbus Blue Jackets; 13. Anaheim Ducks; 14. Vegas Golden Knights; 15. Edmonton Oilers; 16. Utah Mammoth
MIKE G. MORREALE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Buffalo Sabres; 7. Detroit Red Wings; 8. New York Islanders; 9. Boston Bruins; 10. Pittsburgh Penguins; 11. Anaheim Ducks; 12. Montreal Canadiens; 13. Utah Mammoth; 14. Vegas Golden Knights; 15. Washington Capitals; 16. Columbus Blue Jackets
TRACEY MYERS
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Buffalo Sabres; 7. Detroit Red Wings; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Montreal Canadiens; 10. New York Islanders; 11. Boston Bruins; 12. Vegas Golden Knights; 13. Columbus Blue Jackets; 14. Anaheim Ducks; 15. Washington Capitals; 16. Edmonton Oilers
BILL PRICE
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Minnesota Wild; 6. Buffalo Sabres; 7. Detroit Red Wings; 8. Pittsburgh Penguins; 9. Montreal Canadiens; 10. New York Islanders; 11. Boston Bruins; 12. Vegas Golden Knights; 13. Anaheim Ducks; 14. Washington Capitals; 15. Columbus Blue Jackets; 16. Seattle Kraken
SHAWN P. ROARKE
1. Dallas Stars; 2. Tampa Bay Lightning; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Colorado Avalanche; 6. Buffalo Sabres; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Vegas Golden Knights; 9. New York Islanders; 10. Boston Bruins; 11. Detroit Red Wings; 12. Columbus Blue Jackets; 13. Utah Mammoth; 14. Montreal Canadiens; 15. Seattle Kraken; 16. Anaheim Ducks
DAN ROSEN
1. Dallas Stars; 2. Colorado Avalanche; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Buffalo Sabres; 7. New York Islanders; 8. Detroit Red Wings; 9. Montreal Canadiens; 10. Boston Bruins; 11. Pittsburgh Penguins; 12. Columbus Blue Jackets; 13. Anaheim Ducks; 14. Seattle Kraken; 15. Utah Mammoth; 16. Vegas Golden Knights
DAVID SATRIANO
1. Dallas Stars; 2. Colorado Avalanche; 3. Minnesota Wild; 4. Carolina Hurricanes; 5. Buffalo Sabres; 6. Tampa Bay Lightning; 7. New York Islanders; 8. Montreal Canadiens; 9. Pittsburgh Penguins; 10. Detroit Red Wings; 11. Columbus Blue Jackets; 12. Boston Bruins; 13. Anaheim Ducks; 14. Seattle Kraken; 15. Utah Mammoth; 16. Vegas Golden Knights
PAUL STRIZHEVSKY
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Buffalo Sabres; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Pittsburgh Penguins; 8. Montreal Canadiens; 9. New York Islanders; 10. Detroit Red Wings; 11. Columbus Blue Jackets; 12. Boston Bruins; 13. Anaheim Ducks; 14. Vegas Golden Knights; 15. Seattle Kraken; 16. Ottawa Senators
DEREK VAN DIEST
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Minnesota Wild; 5. Carolina Hurricanes; 6. Buffalo Sabres; 7. Detroit Red Wings; 8. Montreal Canadiens; 9. Pittsburgh Penguins; 10. New York Islanders; 11. Boston Bruins; 12. Anaheim Ducks; 13. Vegas Golden Knights; 14. Washington Capitals; 15. Columbus Blue Jackets; 16. Edmonton Oilers
MIKE ZEISBERGER
1. Colorado Avalanche; 2. Dallas Stars; 3. Minnesota Wild; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Carolina Hurricanes; 6. Buffalo Sabres; 7. Montreal Canadiens; 8. Detroit Red Wings; 9. Vegas Golden Knights; 10. Anaheim Ducks; 11. New York Islanders; 12. Pittsburgh Penguins; 13. Boston Bruins; 14. Utah Mammoth; 15. Edmonton Oilers; 16. Columbus Blue Jackets