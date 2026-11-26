Others receiving points: Winnipeg Jets, 12
Dropped out from last week: Utah Mammoth (No. 16)
HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Dallas Stars; 5. New Jersey Devils; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Ottawa Senators; 8. Montreal Canadiens; 9. Vegas Golden Knights; 10. Boston Bruins; 11. Colorado Avalanche; 12. Florida Panthers; 13. Nashville Predators; 14. New York Rangers; 15. New York Islanders; 16. Winnipeg Jets
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Dallas Stars; 5. New Jersey Devils; 6. Vegas Golden Knights; 7. Montreal Canadiens; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Ottawa Senators; 10. Colorado Avalanche; 11. Boston Bruins; 12. Florida Panthers; 13. Nashville Predators; 14. New York Rangers; 15. St. Louis Blues; 16. Winnipeg Jets
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Ottawa Senators; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Dallas Stars; 7. Boston Bruins; 8. New Jersey Devils; 9. Vegas Golden Knights; 10. Montreal Canadiens; 11. Colorado Avalanche; 12. Nashville Predators; 13. Florida Panthers; 14. New York Rangers; 15. New York Islanders; 16. St. Louis Blues
TOM GULITTI
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Edmonton Oilers; 5. Dallas Stars; 6. Ottawa Senators; 7. Vegas Golden Knights; 8. New Jersey Devils; 9. Boston Bruins; 10. Colorado Avalanche; 11. Montreal Canadiens; 12. Nashville Predators; 13. Florida Panthers; 14. New York Rangers; 15. New York Islanders; 16. St. Louis Blues
PAUL JANNACE
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Vegas Golden Knights; 6. Colorado Avalanche; 7. Ottawa Senators; 8. Dallas Stars; 9. Montreal Canadiens; 10. New Jersey Devils; 11. Boston Bruins; 12. Nashville Predators; 13. Florida Panthers; 14. St. Louis Blues; 15. New York Rangers; 16. New York Islanders
ADAM KIMELMAN
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Ottawa Senators; 5. New Jersey Devils; 6. Vegas Golden Knights; 7. Dallas Stars; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Montreal Canadiens; 10. Colorado Avalanche; 11. Boston Bruins; 12. Florida Panthers; 13. Nashville Predators; 14. New York Islanders; 15. New York Rangers; 16. St. Louis Blues
JON LANE
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Ottawa Senators; 5. Dallas Stars; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Boston Bruins; 8. Vegas Golden Knights; 9. New Jersey Devils; 10. Montreal Canadiens; 11. Colorado Avalanche; 12. Nashville Predators; 13. Florida Panthers; 14. New York Rangers; 15. St. Louis Blues; 16. Winnipeg Jets
MIKE G. MORREALE
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Dallas Stars; 4. Tampa Bay Lightning; 5. New Jersey Devils; 6. Edmonton Oilers; 7. Boston Bruins; 8. New York Rangers; 9. Montreal Canadiens; 10. Colorado Avalanche; 11. Ottawa Senators; 12. Florida Panthers; 13. Vegas Golden Knights; 14. St. Louis Blues; 15. New York Islanders; 16. Winnipeg Jets
TRACEY MYERS
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Ottawa Senators; 5. Dallas Stars; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Boston Bruins; 8. Vegas Golden Knights; 9. New Jersey Devils; 10. Colorado Avalanche; 11. Montreal Canadiens; 12. Nashville Predators; 13. Florida Panthers; 14. New York Rangers; 15. New York Islanders; 16. St. Louis Blues
SHAWN P. ROARKE
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Dallas Stars; 5. Ottawa Senators; 6. Vegas Golden Knights; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Colorado Avalanche; 9. New Jersey Devils; 10. Florida Panthers; 11. Boston Bruins; 12. Montreal Canadiens; 13. Nashville Predators; 14. St. Louis Blues; 15. Winnipeg Jets; 16. New York Rangers
DAN ROSEN
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Vegas Golden Knights; 5. New Jersey Devils; 6. Edmonton Oilers; 7. Ottawa Senators; 8. Dallas Stars; 9. Colorado Avalanche; 10. Montreal Canadiens; 11. Boston Bruins; 12. Florida Panthers; 13. New York Rangers; 14. Nashville Predators; 15. St. Louis Blues; 16. Winnipeg Jets
DAVID SATRIANO
1. Minnesota Wild; 2. Carolina Hurricanes; 3. Edmonton Oilers; 4. Dallas Stars; 5. Vegas Golden Knights; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Ottawa Senators; 8. New Jersey Devils; 9. Nashville Predators; 10. Montreal Canadiens; 11. Boston Bruins; 12. Colorado Avalanche; 13. St. Louis Blues; 14. Winnipeg Jets; 15. Florida Panthers; 16. New York Rangers
PAUL STRIZHEVSKY
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Dallas Stars; 5. Ottawa Senators; 6. Tampa Bay Lightning; 7. New Jersey Devils; 8. Boston Bruins; 9. Vegas Golden Knights; 10. Nashville Predators; 11. Colorado Avalanche; 12. Montreal Canadiens; 13. Florida Panthers; 14. St. Louis Blues; 15. New York Rangers; 16. New York Islanders
DEREK VAN DIEST
1. Minnesota Wild; 2. Carolina Hurricanes; 3. Edmonton Oilers; 4. Vegas Golden Knights; 5. Ottawa Senators; 6. Dallas Stars; 7. Tampa Bay Lightning; 8. New Jersey Devils; 9. Montreal Canadiens; 10. Boston Bruins; 11. Nashville Predators; 12. Colorado Avalanche; 13. Florida Panthers; 14. St. Louis Blues; 15. Winnipeg Jets; 16. New York Rangers