Panthers Prospect Report: December 3, 2025

By Rob Darragh
Welcome back to another addition of the Panthers Prospect Report.

Prospect Spotlight

Mike Benning

The right-handed blueliner is heating up.

Recording points in five of the last six games, Benning has put up six points (1G, 5A) and nine shots during that span.

With nine points on the season (1G, 8A), the 2020 fourth-round (95th overall) pick leads all Charlotte Checkers defensemen in points this season.

A big past month for Benning, the 23-year-old was named the Independence Fund Defenseman of the Month for November.

Arvid Drott

Drott has brought the scoring for Djurgårdens IF U20 over in Sweden.

Sounding the horn 10 times already this season, the 2025 sixth-round pick (192nd overall) ranks first on the team in goals.

Through 16 games, Drott’s 17 points also sits at third best on Djurgårdens IF U20.

Panthers Prospects 2025-26 Statistics

AHL/ECHL

Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 2G, 3A, 5Pts

Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 12GP, .902 SV%, 2.62 GAA

Mike Benning | D | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 17GP, 1G, 8A, 9Pts

Josh Davies | F | Age 21 | Team: Savannah Ghost Pirates | 12GP, 4G, 3A, 7Pts

Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 6G, 6A, 12Pts

Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 5GP, .895 SV%, 2.44 GAA

Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 10GP, 0G, 3A, 3Pts

Ludvig Jansson | D | Age 21 | Charlotte Checkers | 9GP, 1G, 2A, 3Pts

Anton Lundmark | F | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 9GP, 0G, 0A, 0Pts

Ryan McAllister | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 7GP, 1G, 3A, 4Pts

Evan Nause | D | Age 22 | Team: Savannah Ghost Pirates | 15GP, 1G, 4A, 5Pts

Gracyn Sawchyn | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 15GP, 3G, 6A, 9Pts

Kai Schwindt | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 6GP, 1G, 2A, 3Pts

Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 17GP, 7G, 5A, 12Pts

Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 9GP, 0G, 0A, 0Pts

Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 17GP, 6G, 5A, 11Pts

Sandis Vilmanis | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 17GP, 4G, 7A, 11Pts

CHL

Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts

Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 21GP, 4G, 7A, 11pts

NCAA

Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 7GP, 0G, 0A, 0Pts

Brendan Dunphy | D | Age 19 | Team: University of Connecticut | 14GP, 1G, 3A, 4Pts

Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 14GP, 2G, 12A, 14Pts

Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 13GP, .926 SV%, 2.27 GAA

Europe

Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 16GP, 10G, 7A, 17Pts

Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 23GP, 0G, 2A, 2Pts

Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 15GP, .916 SV%, 2.22 GAA

Olof Glifford | G | Age 20 | Team: HV71 | 13GP, .917 SV%, 2.13 GAA

Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Chelmet Chelyabinsk | 12GP, 5G, 6A, 11Pts

Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC U20 | 0GP, 0G, 0A, 0Pts

Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 5GP, .921 SV%, 2.95 GAA

Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts

Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 19GP, 1G, 0A, 1Pts

Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 20GP, 1G, 3A, 4Pts

Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Dinamo-Molodechno | 29GP, 7G, 18A, 25Pts

