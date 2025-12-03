Panthers Prospect Report: December 3, 2025

Arvid Drott

Drott has brought the scoring for Djurgårdens IF U20 over in Sweden.

Sounding the horn 10 times already this season, the 2025 sixth-round pick (192nd overall) ranks first on the team in goals.

Through 16 games, Drott’s 17 points also sits at third best on Djurgårdens IF U20.

Panthers Prospects 2025-26 Statistics

AHL/ECHL

Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 2G, 3A, 5Pts

Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 12GP, .902 SV%, 2.62 GAA

Mike Benning | D | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 17GP, 1G, 8A, 9Pts

Josh Davies | F | Age 21 | Team: Savannah Ghost Pirates | 12GP, 4G, 3A, 7Pts

Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 13GP, 6G, 6A, 12Pts

Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 5GP, .895 SV%, 2.44 GAA

Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 10GP, 0G, 3A, 3Pts

Ludvig Jansson | D | Age 21 | Charlotte Checkers | 9GP, 1G, 2A, 3Pts

Anton Lundmark | F | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 9GP, 0G, 0A, 0Pts

Ryan McAllister | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 7GP, 1G, 3A, 4Pts

Evan Nause | D | Age 22 | Team: Savannah Ghost Pirates | 15GP, 1G, 4A, 5Pts

Gracyn Sawchyn | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 15GP, 3G, 6A, 9Pts

Kai Schwindt | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 6GP, 1G, 2A, 3Pts

Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 17GP, 7G, 5A, 12Pts

Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 9GP, 0G, 0A, 0Pts

Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 17GP, 6G, 5A, 11Pts

Sandis Vilmanis | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 17GP, 4G, 7A, 11Pts

CHL

Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts

Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 21GP, 4G, 7A, 11pts

NCAA

Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 7GP, 0G, 0A, 0Pts

Brendan Dunphy | D | Age 19 | Team: University of Connecticut | 14GP, 1G, 3A, 4Pts

Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 14GP, 2G, 12A, 14Pts

Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 13GP, .926 SV%, 2.27 GAA

Europe

Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 16GP, 10G, 7A, 17Pts

Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 23GP, 0G, 2A, 2Pts

Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 15GP, .916 SV%, 2.22 GAA

Olof Glifford | G | Age 20 | Team: HV71 | 13GP, .917 SV%, 2.13 GAA

Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Chelmet Chelyabinsk | 12GP, 5G, 6A, 11Pts

Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC U20 | 0GP, 0G, 0A, 0Pts

Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 5GP, .921 SV%, 2.95 GAA

Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts

Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 19GP, 1G, 0A, 1Pts

Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 20GP, 1G, 3A, 4Pts

Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Dinamo-Molodechno | 29GP, 7G, 18A, 25Pts