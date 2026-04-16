2026 Stanley Cup Playoffs: Flyers vs. Penguins Eastern 1st Round preview

How they look
Flyers projected lineup
Tyson Foerster -- Trevor Zegras -- Owen Tippett
Travis Konecny -- Christian Dvorak -- Porter Martone
Alex Bump -- Noah Cates -- Matvei Michkov
Denver Barkey -- Sean Couturier -- Luke Glendening
Travis Sanheim -- Rasmus Ristolainen
Cam York -- Jamie Drysdale
Nick Seeler -- Emil Andrae
Dan Vladar
Samuel Ersson
Scratched: Garrett Wilson, Carl Grundstrom, Garnet Hathaway, Noah Juulsen
Injured: Rodrigo Abols (lower body), Nikita Grebenkin (upper body)
Penguins projected lineup
Egor Chinakhov -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Tommy Novak -- Rickard Rakell -- Evgeni Malkin
Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau
Elmer Soderblom -- Noel Acciari -- Avery Hayes
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kris Letang
Ryan Shea -- Connor Clifton
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves, Kevin Hayes, Jack St. Ivany
Injured: Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Connor Dewar (lower body)
NHL.com senior writer Tom Gulitti and independent correspondent Wes Crosby contributed to this report