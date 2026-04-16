2026 Stanley Cup Playoffs: Flyers vs. Penguins Eastern 1st Round preview

The Keystone State rivalry returns for the first time since 2018 when the Philadelphia Flyers and Pittsburgh Penguins face off in the Eastern Conference First Round.

It will be the eighth time the teams have played in the postseason, and the fifth since Penguins captain Sidney Crosby entered the NHL in 2005-06.

"Obviously, 'Battle of Pennsylvania,' a little history there," Penguins defenseman Connor Clifton said. "... I think it's a good matchup for us. I'm sure Sid's licking his chops."

Crosby has more goals (60) against the Flyers than any other NHL team. That includes at least one goal in every building the teams have played since he entered the NHL -- Mellon Arena (13 in 16 games) and PPG Paints Arena in Pittsburgh (17 in 29 games), and Xfinity Mobile Arena in Philadelphia (28 in 44 games). He also scored against them at Heinz Field in Pittsburgh in the 2017 Stadium Series and Lincoln Financial Field in Philadelphia in the 2019 Stadium Series.

But the Penguins, who are back in the playoffs for the first time since 2022, are more than just one player. Though Crosby led them with 74 points (29 goals, 45 assists) in 68 games, they had seven skaters with at least 40 points and five who scored at least 19 goals, topped by an NHL career-best 33 by Anthony Mantha.

The forward signed a one-year contract July 2 after he was limited to 13 games with the Calgary Flames last season because of a torn right ACL sustained Nov. 5, 2024, but coach Dan Muse told Mantha during the offseason that he felt 30 goals was possible for the 31-year-old, who never had scored more than 25 in his first 10 seasons.

"I'm just really happy for him," Muse said. "When someone comes into the year, especially coming off an injury like that, and the work that goes into the summer, with goals in mind and wanting to really just come in and attack the opportunity and attack the season, and to see him do it, it's great."