Fantasy pool rankings for 2026 Stanley Cup Playoffs

Most valuable skaters, goalies for leagues counting entire postseason

Nathan MacKinnon for FANT playoff picks April 15 26

By Fantasy Hockey Staff
NHL.com ranks the most valuable players for fantasy hockey pools counting the 2026 Stanley Cup Playoffs. For more fantasy coverage, visit NHL.com/Fantasy.

NOTES: Basic playoff pools have the following scoring system: goals and assists count for skaters with a potential bonus for a hat trick, and wins count for goalies with a potential bonus for a shutout. Value has been quantified based on factors including but not limited to past production in the regular season and playoffs, line combinations, defense pairs, power-play usage, team goalie situation, injury history or concern, contract status, age and likelihood of a deep playoff run. These rankings are a collaborative effort by Pete Jensen, Chris Meaney and Troy Perlowitz.

TOP 100 SKATERS FOR PLAYOFFS

1. Nathan MacKinnon, F, COL
2. Connor McDavid, F, EDM
3. Nikita Kucherov, F, TBL 
4. Martin Necas, F, COL
5. Cale Makar, D, COL
6. Leon Draisaitl, F, EDM (INJ.)
7. Mikko Rantanen, F, DAL
8. Brayden Point, F, TBL
9. Brandon Hagel, F, TBL
10. Jake Guentzel, F, TBL
11. Wyatt Johnston, F, DAL
12. Kirill Kaprizov, F, MIN
13. Jason Robertson, F, DAL
14. Evan Bouchard, D, EDM
15. Jack Eichel, F, VGK
16. Darren Raddysh, D, TBL 
17. Quinn Hughes, D, MIN
18. Matt Boldy, F, MIN
19. Brock Nelson, F, COL
20. Tage Thompson, F, BUF
21. Mitch Marner, F, VGK
22. David Pastrnak, F, BOS
23. Lane Hutson, D, MTL
24. Mark Stone, F, VGK
25. Seth Jarvis, F, CAR
26. Sebastian Aho, F, CAR
27. Andrei Svechnikov, F, CAR
28. Rasmus Dahlin, D, BUF
29. Nazem Kadri, F, COL (INJ.)
30. Nick Suzuki, F, MTL
31. Cole Caufield, F, MTL
32. Juraj Slafkovsky, F, MTL
33. Sidney Crosby, F, PIT
34. Erik Karlsson, D, PIT
35. Zach Hyman, F, EDM
36. Gabriel Landeskog, F, COL
37. Tim Stützle, F, OTT
38. Brady Tkachuk, F, OTT
39. Alex Tuch, F, BUF
40. Clayton Keller, F, UTA
41. Dylan Guenther, F, UTA
42. Evgeni Malkin, F, PIT
43. Morgan Geekie, F, BOS
44. Bryan Rust, F, PIT
45. Rickard Rakell, F, PIT
46. Jake Sanderson, D, OTT
47. Drake Batherson, F, OTT
48. Nick Schmaltz, F, UTA
49. Logan Cooley, F, UTA
50. Josh Doan, F, BUF
51. Anthony Cirelli, F, TBL
52. Nikolaj Ehlers, F, CAR
53. Shayne Gostisbehere, D, CAR 
54. Logan Stankoven, F, CAR
55. Cutter Gauthier, F, ANA
56. Leo Carlsson, F, ANA
57. Adrian Kempe, F, LAK 
58. Artemi Panarin, F, LAK
59. Jackson Blake, F, CAR
60. Pavel Dorofeyev, F, VGK
61. Artturi Lehkonen, F, COL
62. Ivan Demidov, F, MTL (rookie)
63. Matt Duchene, F, DAL 
64. Joel Eriksson Ek, F, MIN
65. Mats Zuccarello, F, MIN
66. Ryan Hartman, F, MIN
67. Ryan Nugent-Hopkins, F, EDM
68. Valeri Nichushkin, F, COL
69. Charlie McAvoy, D, BOS 
70. Travis Konecny, F, PHI 
71. Thomas Harley, D, DAL
72. Mikhail Sergachev, D, UTA
73. Trevor Zegras, F, PHI
74. Porter Martone, F, PHI (rookie)
75. Dylan Cozens, F, OTT
76. John Carlson, D, ANA 
77. Pavel Zacha, F, BOS
78. Matvei Michkov, F, PHI
79. Owen Tippett, F, PHI
80. Jackson LaCombe, D, ANA
81. Mikael Granlund, F, ANA
82. James Hagens, F, BOS (rookie)
83. Beckett Sennecke, F, ANA (rookie)
84. Tomas Hertl, F, VGK
85. Rasmus Andersson, D, VGK
86. Shea Theodore, D, VGK
87. Anze Kopitar, F, LAK
88. Egor Chinakhov, F, PIT
89. Anthony Mantha, F, PIT
90. Jack Quinn, F, BUF 
91. Josh Norris, F, BUF 
92. JJ Peterka, F, UTA
93. Quinton Byfield, F, LAK 
94. Matt Savoie, F, EDM (rookie)
95. Troy Terry, F, ANA 
96. Taylor Hall, F, CAR
97. Ivan Barbashev, F, VGK
98. Vasily Podkolzin, F, EDM
99. Mavrik Bourque, F, DAL
100. Viktor Arvidsson, F, BOS

Key injuries:

Roope Hintz, F, DAL
Victor Hedman, D, TBL (leave of absence)
Miro Heiskanen, D, DAL
Noah Dobson, D, MTL

Other skaters to consider:

Jason Zucker, F, BUF 
Zach Benson, F, BUF 
Brock Faber, D, MIN
Corey Perry, F, TBL
Jack Roslovic, F, EDM
Vladimir Tarasenko, F, MIN
Marcus Johansson, F, MIN
Tyson Foerster, F, PHI
Chris Kreider, F, ANA
Alex Laferriere, F, LAK
Brandt Clarke, D, LAK
Lawson Crouse, F, UTA
Gage Goncalves, F, TBL
Elias Lindholm, F, BOS
Alexander Nikishin, D, CAR (rookie)
MacKenzie Weegar, D, UTA 
Mattias Samuelsson, D, BUF
Thomas Chabot, D, OTT 
Alex Newhook, F, MTL
Sam Malinski, D, COL
Claude Giroux, F, OTT

TOP 20 GOALIES FOR PLAYOFFS

1. Andrei Vasilevskiy, G, TBL
2. Scott Wedgewood, G, COL
3. Jake Oettinger, G, DAL
4. Filip Gustavsson, G, MIN
5. Carter Hart, G, VGK
6. Linus Ullmark, G, OTT
7. Ukko-Pekka Luukkonen, G, BUF
8. Karel Vejmelka, G, UTA
9. Jeremy Swayman, G, BOS
10. Jakub Dobes, G, MTL (rookie)
11. Dan Vladar, G, PHI
12. Mackenzie Blackwood, G, COL
13. Brandon Bussi, G, CAR
14. Frederik Andersen, G, CAR
15. Connor Ingram, G, EDM
16. Lukas Dostal, G, ANA
17. Stuart Skinner, PIT
18. Anton Forsberg, G, LAK
19. Darcy Kuemper, G, LAK 
20. Adin Hill, G, VGK

Other goalies to consider:

Jacob Fowler, G, MTL
Tristan Jarry, G, EDM
Jesper Wallstedt, G, MIN
Alex Lyon, BUF (INJ.)
Arturs Silovs, G, PIT

