Fantasy pool rankings for 2026 Stanley Cup Playoffs

TOP 100 SKATERS FOR PLAYOFFS
1. Nathan MacKinnon, F, COL
2. Connor McDavid, F, EDM
3. Nikita Kucherov, F, TBL
4. Martin Necas, F, COL
5. Cale Makar, D, COL
6. Leon Draisaitl, F, EDM (INJ.)
7. Mikko Rantanen, F, DAL
8. Brayden Point, F, TBL
9. Brandon Hagel, F, TBL
10. Jake Guentzel, F, TBL
11. Wyatt Johnston, F, DAL
12. Kirill Kaprizov, F, MIN
13. Jason Robertson, F, DAL
14. Evan Bouchard, D, EDM
15. Jack Eichel, F, VGK
16. Darren Raddysh, D, TBL
17. Quinn Hughes, D, MIN
18. Matt Boldy, F, MIN
19. Brock Nelson, F, COL
20. Tage Thompson, F, BUF
21. Mitch Marner, F, VGK
22. David Pastrnak, F, BOS
23. Lane Hutson, D, MTL
24. Mark Stone, F, VGK
25. Seth Jarvis, F, CAR
26. Sebastian Aho, F, CAR
27. Andrei Svechnikov, F, CAR
28. Rasmus Dahlin, D, BUF
29. Nazem Kadri, F, COL (INJ.)
30. Nick Suzuki, F, MTL
31. Cole Caufield, F, MTL
32. Juraj Slafkovsky, F, MTL
33. Sidney Crosby, F, PIT
34. Erik Karlsson, D, PIT
35. Zach Hyman, F, EDM
36. Gabriel Landeskog, F, COL
37. Tim Stützle, F, OTT
38. Brady Tkachuk, F, OTT
39. Alex Tuch, F, BUF
40. Clayton Keller, F, UTA
41. Dylan Guenther, F, UTA
42. Evgeni Malkin, F, PIT
43. Morgan Geekie, F, BOS
44. Bryan Rust, F, PIT
45. Rickard Rakell, F, PIT
46. Jake Sanderson, D, OTT
47. Drake Batherson, F, OTT
48. Nick Schmaltz, F, UTA
49. Logan Cooley, F, UTA
50. Josh Doan, F, BUF
51. Anthony Cirelli, F, TBL
52. Nikolaj Ehlers, F, CAR
53. Shayne Gostisbehere, D, CAR
54. Logan Stankoven, F, CAR
55. Cutter Gauthier, F, ANA
56. Leo Carlsson, F, ANA
57. Adrian Kempe, F, LAK
58. Artemi Panarin, F, LAK
59. Jackson Blake, F, CAR
60. Pavel Dorofeyev, F, VGK
61. Artturi Lehkonen, F, COL
62. Ivan Demidov, F, MTL (rookie)
63. Matt Duchene, F, DAL
64. Joel Eriksson Ek, F, MIN
65. Mats Zuccarello, F, MIN
66. Ryan Hartman, F, MIN
67. Ryan Nugent-Hopkins, F, EDM
68. Valeri Nichushkin, F, COL
69. Charlie McAvoy, D, BOS
70. Travis Konecny, F, PHI
71. Thomas Harley, D, DAL
72. Mikhail Sergachev, D, UTA
73. Trevor Zegras, F, PHI
74. Porter Martone, F, PHI (rookie)
75. Dylan Cozens, F, OTT
76. John Carlson, D, ANA
77. Pavel Zacha, F, BOS
78. Matvei Michkov, F, PHI
79. Owen Tippett, F, PHI
80. Jackson LaCombe, D, ANA
81. Mikael Granlund, F, ANA
82. James Hagens, F, BOS (rookie)
83. Beckett Sennecke, F, ANA (rookie)
84. Tomas Hertl, F, VGK
85. Rasmus Andersson, D, VGK
86. Shea Theodore, D, VGK
87. Anze Kopitar, F, LAK
88. Egor Chinakhov, F, PIT
89. Anthony Mantha, F, PIT
90. Jack Quinn, F, BUF
91. Josh Norris, F, BUF
92. JJ Peterka, F, UTA
93. Quinton Byfield, F, LAK
94. Matt Savoie, F, EDM (rookie)
95. Troy Terry, F, ANA
96. Taylor Hall, F, CAR
97. Ivan Barbashev, F, VGK
98. Vasily Podkolzin, F, EDM
99. Mavrik Bourque, F, DAL
100. Viktor Arvidsson, F, BOS
Key injuries:
Roope Hintz, F, DAL
Victor Hedman, D, TBL (leave of absence)
Miro Heiskanen, D, DAL
Noah Dobson, D, MTL