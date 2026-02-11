2026 Winter Olympics men's hockey schedule begins Feb. 11

The men's hockey tournament at the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 began Wednesday with Team Slovakia defeating Team Finland, followed by Team Sweden playing host Team Italy.
The tournament, the first with NHL players since the 2014 Sochi Olympics, will feature all 12 teams playing three preliminary games in their respective groups, then all 12 moving on to a single-elimination playoff that will conclude with the gold medal game Feb. 22.
Team USA, which is in Group C, will open against Team Latvia on Thursday, then play Team Denmark on Saturday and Team Germany on Sunday.
Team Canada also plays its first game Thursday against Team Czechia, faces Team Switzerland on Friday and concludes preliminary play against Team France on Saturday.
The games will be played at either the Santagiulia Ice Hockey Arena or the Rho Ice Hockey Arena in Milano.
Each NHL team has at least one player participating in the Olympics. The Florida Panthers have an NHL-high 10 players. The Vegas Golden Knights have nine and the Colorado Avalanche, Minnesota Wild and Tampa Bay Lightning each have eight.
Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 men's hockey schedule (all times ET):
Wednesday, Feb. 11
Group B
Slovakia 4, Finland 1
Sweden vs. Italy, 3:10 p.m. (Peacock, USA, ICI TOU.TV, CBC Gem, SN, RDS) -- Santagiulia Arena
Thursday, Feb. 12
Group A
Switzerland vs. France, 6:10 a.m. (Peacock, ICI Télé, CBC Gem, SN) -- Santagiulia Arena
Czechia vs. Canada, 10:40 a.m. (Peacock, USA, ICI Télé, CBC Gem, RDS2, CBC) -- Santagiulia Arena
Group C
Latvia vs. United States, 3:10 p.m. (Peacock, USA, ICI TOU.TV, CBC Gem, SN, RDS) -- Santagiulia Arena
Germany vs. Denmark, 3:10 p.m. (Peacock, ICI Télé, CBC Gem, TSN) -- Rho Arena
Friday, Feb. 13
Group B
Finland vs. Sweden, 6:10 a.m. (Peacock, USA, ICI TOU.TV, CBC Gem, TSN, RDS) -- Santaguilia Arena
Italy vs. Slovakia, 6:10 a.m. (Peacock, ICI Télé, CBC Gem, SN) -- Rho Arena
Group A
France vs. Czechia, 10:40 a.m. (Peacock, ICI Télé, CBC Gem, SN, CBC) -- Santagiulia Arena
Canada vs. Switzerland, 3:10 p.m. (Peacock, ICI Télé, CBC Gem, RDS, CBC) -- Santagiulia Arena
Saturday, Feb. 14
Group B
Sweden vs Slovakia, 6:10 a.m. (Peacock, ICI TOU.TV, CBC Gem, SN, RDS) -- Santagiulia Arena
Finland vs. Italy, 10:40 a.m. (Peacock, USA, ICI Télé, CBC Gem, SN, CBC) -- Santagiulia Arena
Group C
Germany vs. Latvia, 6:10 a.m. (Peacock, CNBC, ICI Télé, CBC Gem, TSN) -- Rho Arena
USA vs. Denmark, 3:10 p.m. (Peacock, USA, ICI Télé, CBC Gem, TSN) -- Santagiulia Arena
Sunday, Feb. 15
Group A
Switzerland vs. Czechia, 6:10 a.m. (Peacock, CNBC, ICI TOU.TV, CBC Gem, SN, RDS) -- Santagiulia Arena
Canada vs. France, 10:40 a.m. (Peacock, USA, ICI Télé, CBC Gem, RDS2, CBC) -- Santagiulia Arena
Group C
Denmark vs. Latvia, 1:10 p.m. (Peacock, CNBC, ICI Télé, CBC Gem) -- Rho Arena
USA vs. Germany, 3:10 p.m. (Peacock, USA, ICI Télé, CBC Gem, TSN, CBC) -- Santagiulia Arena
Tuesday Feb. 17
Qualification playoff, 6:10 a.m. (Peacock, CBC Gem, CBC) -- Santagiulia Arena
Qualification playoff, 6:10 a.m. (Peacock, CBC Gem, CBC) -- Rho Arena
Qualification playoff, 10:40 a.m. (Peacock, CBC Gem, CBC) -- Santagiulia Arena
Qualification playoff, 3:10 p.m. (Peacock, CBC Gem, CBC) -- Santagiulia Arena
Wednesday, Feb. 18
Quarterfinal -- 6:10 a.m. (Peacock, CBC Gem, CBC) -- Santagiulia Arena
Quarterfinal, 10:40 a.m. (Peacock, USA, CBC Gem, CBC) -- Santagiulia Arena
Quarterfinal, 12:10 p.m. (Peacock, USA, CBC Gem, CBC) -- Rho Arena
Quarterfinal, 3:10 p.m (Peacock, NBC, CBC Gem, CBC) -- Santagiulia Arena
Friday, Feb. 20
Semifinal -- 10:40 a.m. (Peacock, USA, CBC Gem, CBC) -- Santagiulia Arena
Semifinal -- 3:10 p.m. (Peacock, NBC, CBC Gem, CBC) -- Santagiulia Arena
Saturday, Feb. 21
Bronze medal game -- 2:40 p.m. (Peacock, USA, CBC Gem, CBC) -- Santagiulia Arena
Sunday, Feb. 22
Gold medal game -- 8:10 a.m. (Peacock, NBC, CBC Gem, CBC) -- Santagiulia Arena