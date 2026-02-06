Fantasy rankings for Olympic Winter Games Milano Cortina 2026

NHL.com ranks the top 100 players for fantasy hockey pools counting the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026. For more fantasy coverage, visit NHL.com/Fantasy.
NOTES: Basic fantasy pools have the following scoring system: goals and assists count for skaters with a potential bonus for a hat trick; wins count for goalies with a potential bonus for a shutout.
Value has been quantified based on factors including but not limited to past production in the NHL regular season, Stanley Cup Playoffs and/or international tournaments, projected line combinations, defense pairs and goalie situations, sleeper or bounce-back potential and likelihood of each country medaling in the Olympics.
1. Nathan MacKinnon, F, CAN 🇨🇦
2. Connor McDavid, F, CAN 🇨🇦
3. Jack Eichel, F, USA 🇺🇸
4. Cale Makar, D, CAN 🇨🇦
5. Sidney Crosby, F, CAN 🇨🇦
6. Macklin Celebrini, F, CAN 🇨🇦
7. Brady Tkachuk, F, USA 🇺🇸
8. Quinn Hughes, D, USA 🇺🇸
9. Zach Werenski, D, USA 🇺🇸
10. David Pastrnak, F, CZE 🇨🇿
11. Mikko Rantanen, F, FIN 🇫🇮
12. Leon Draisaitl, F, GER 🇩🇪
13. Matthew Tkachuk, F, USA 🇺🇸
14. Connor Hellebuyck, G, USA 🇺🇸
15. Auston Matthews, F, USA 🇺🇸
16. Matt Boldy, F, USA 🇺🇸
17. Filip Gustavsson, G, SWE 🇸🇪
18. Rasmus Dahlin, D, SWE 🇸🇪
19. Martin Necas, F, CZE 🇨🇿
20. Sam Reinhart, F, CAN 🇨🇦
21. Jake Guentzel, F, USA 🇺🇸
22. William Nylander, F, SWE 🇸🇪
23. Mitch Marner, F, CAN 🇨🇦
24. Roope Hintz, F, FIN 🇫🇮
25. Tage Thompson, F, USA 🇺🇸
26. Kyle Connor, F, USA 🇺🇸
27. Tim Stützle, F, GER 🇩🇪
28. Moritz Seider, D, GER 🇩🇪
29. Miro Heiskanen, D, FIN 🇫🇮
30. Jordan Binnington, G, CAN 🇨🇦
31. Logan Thompson, G, CAN 🇨🇦
32. Mika Zibanejad, F, SWE 🇸🇪
33. Mark Stone, F, CAN 🇨🇦
34. Adrian Kempe, F, SWE 🇸🇪
35. Filip Forsberg, F, SWE 🇸🇪
36. Nick Suzuki, F, CAN 🇨🇦
37. Brandon Hagel, F, CAN 🇨🇦
38. Jack Hughes, F, USA (INJ.) 🇺🇸
39. Roman Josi, D, SUI 🇨🇭
40. Erik Karlsson, D, SWE 🇸🇪
41. Juuse Saros, G, FIN 🇫🇮
42. Clayton Keller, F, USA 🇺🇸
43. Sebastian Aho, F, FIN 🇫🇮
44. Lucas Raymond, F, SWE 🇸🇪
45. Mikael Granlund, F, FIN 🇫🇮
46. Brad Marchand, F, CAN 🇨🇦
47. Rickard Rakell, F, SWE (INJ.) 🇸🇪
48. Dylan Larkin, F, USA 🇺🇸
49. Brock Nelson, F, USA 🇺🇸
50. Tomas Hertl, F, CZE 🇨🇿
51. Joel Eriksson Ek, F, SWE 🇸🇪
52. Karel Vejmelka, G, CZE 🇨🇿
53. Victor Hedman, D, SWE 🇸🇪
54. Jake Sanderson, D, USA 🇺🇸
55. Josh Morrissey, D, CAN 🇨🇦
56. Brock Faber, D, USA 🇺🇸
57. Charlie McAvoy, D, USA 🇺🇸
58. Jesper Bratt, F, SWE 🇸🇪
59. Tom Wilson, F, CAN 🇨🇦
60. JJ Peterka, F, GER 🇩🇪
61. Nico Hischier, F, SUI 🇨🇭
62. Artturi Lehkonen, F, FIN 🇫🇮
63. Timo Meier, F, SUI 🇨🇭
64. Kevin Fiala, F, SUI 🇨🇭
65. Anton Lundell, F, FIN 🇫🇮
66. Shea Theodore, D, CAN 🇨🇦
67. Rasmus Andersson, D, SWE 🇸🇪
68. Philipp Grubauer, G, GER 🇩🇪
69. Bo Horvat, F, CAN 🇨🇦
70. J.T. Miller, F, USA 🇺🇸
71. Elias Pettersson, F, SWE 🇸🇪
72. Sam Bennett, F, CAN 🇨🇦
73. Juraj Slafkovsky, SVK 🇸🇰
74. Vincent Trocheck, F, USA 🇺🇸
75. Nikolaj Ehlers, F, DEN 🇩🇰
76. Jesper Wallstedt, G, SWE 🇸🇪
77. Jeremy Swayman, G, USA 🇺🇸
78. Gabriel Landeskog, F, SWE (INJ.) 🇸🇪
79. Teuvo Teravainen, F, FIN 🇫🇮
80. Pavel Zacha, F, CZE (INJ.) 🇨🇿
81. Elias Lindholm, F, SWE (INJ.) 🇸🇪
82. Eetu Luostarinen, F, FIN 🇫🇮
83. Oliver Kapanen, F, FIN 🇫🇮
84. Eeli Tolvanen, F, FIN 🇫🇮
85. Oliver Bjorkstrand, F, DEN 🇩🇰
86. Marcus Johansson, F, SWE 🇸🇪
87. Seth Jarvis, F, CAN 🇨🇦
88. Filip Hronek, D, CZE 🇨🇿
89. Simon Nemec, D, SVK 🇸🇰
90. Akira Schmid, G, SUI 🇨🇭
91. Lukas Dostal, G, CZE 🇨🇿
92. Elvis Merzlikins, G, LAT 🇱🇻
93. Darcy Kuemper, G, CAN 🇨🇦
94. Esa Lindell, D, FIN 🇫🇮
95. Thomas Harley, D, CAN 🇨🇦
96. Noah Hanifin, D, USA 🇺🇸
97. Radko Gudas, D, CZE 🇨🇿
98. Nino Niederreiter, F, SUI 🇨🇭
99. Ondrej Palat, F, CZE 🇨🇿
100. Alexandre Texier, F, FRA (INJ.) 🇫🇷