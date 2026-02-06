Fantasy rankings for Olympic Winter Games Milano Cortina 2026

Top 100 players for pools counting entire best-on-best tournament

NHL.com ranks the top 100 players for fantasy hockey pools counting the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026. For more fantasy coverage, visit NHL.com/Fantasy.

Fantasy top 10 sleeper picks for Olympics

NOTES: Basic fantasy pools have the following scoring system: goals and assists count for skaters with a potential bonus for a hat trick; wins count for goalies with a potential bonus for a shutout.

Value has been quantified based on factors including but not limited to past production in the NHL regular season, Stanley Cup Playoffs and/or international tournaments, projected line combinations, defense pairs and goalie situations, sleeper or bounce-back potential and likelihood of each country medaling in the Olympics.

1. Nathan MacKinnon, F, CAN 🇨🇦
2. Connor McDavid, F, CAN 🇨🇦
3. Jack Eichel, F, USA 🇺🇸
4. Cale Makar, D, CAN 🇨🇦
5. Sidney Crosby, F, CAN 🇨🇦
6. Macklin Celebrini, F, CAN 🇨🇦
7. Brady Tkachuk, F, USA 🇺🇸
8. Quinn Hughes, D, USA 🇺🇸
9. Zach Werenski, D, USA 🇺🇸
10. David Pastrnak, F, CZE 🇨🇿
11. Mikko Rantanen, F, FIN 🇫🇮
12. Leon Draisaitl, F, GER 🇩🇪
13. Matthew Tkachuk, F, USA 🇺🇸
14. Connor Hellebuyck, G, USA 🇺🇸
15. Auston Matthews, F, USA 🇺🇸
16. Matt Boldy, F, USA 🇺🇸
17. Filip Gustavsson, G, SWE 🇸🇪
18. Rasmus Dahlin, D, SWE 🇸🇪
19. Martin Necas, F, CZE 🇨🇿
20. Sam Reinhart, F, CAN 🇨🇦
21. Jake Guentzel, F, USA 🇺🇸
22. William Nylander, F, SWE 🇸🇪
23. Mitch Marner, F, CAN 🇨🇦
24. Roope Hintz, F, FIN 🇫🇮
25. Tage Thompson, F, USA 🇺🇸
26. Kyle Connor, F, USA 🇺🇸
27. Tim Stützle, F, GER 🇩🇪
28. Moritz Seider, D, GER 🇩🇪
29. Miro Heiskanen, D, FIN 🇫🇮
30. Jordan Binnington, G, CAN 🇨🇦
31. Logan Thompson, G, CAN 🇨🇦
32. Mika Zibanejad, F, SWE 🇸🇪
33. Mark Stone, F, CAN 🇨🇦
34. Adrian Kempe, F, SWE 🇸🇪
35. Filip Forsberg, F, SWE 🇸🇪
36. Nick Suzuki, F, CAN 🇨🇦
37. Brandon Hagel, F, CAN 🇨🇦
38. Jack Hughes, F, USA (INJ.) 🇺🇸
39. Roman Josi, D, SUI 🇨🇭
40. Erik Karlsson, D, SWE 🇸🇪
41. Juuse Saros, G, FIN 🇫🇮
42. Clayton Keller, F, USA 🇺🇸
43. Sebastian Aho, F, FIN 🇫🇮
44. Lucas Raymond, F, SWE 🇸🇪
45. Mikael Granlund, F, FIN 🇫🇮
46. Brad Marchand, F, CAN 🇨🇦
47. Rickard Rakell, F, SWE (INJ.) 🇸🇪
48. Dylan Larkin, F, USA 🇺🇸
49. Brock Nelson, F, USA 🇺🇸
50. Tomas Hertl, F, CZE 🇨🇿
51. Joel Eriksson Ek, F, SWE 🇸🇪
52. Karel Vejmelka, G, CZE 🇨🇿
53. Victor Hedman, D, SWE 🇸🇪
54. Jake Sanderson, D, USA 🇺🇸
55. Josh Morrissey, D, CAN 🇨🇦
56. Brock Faber, D, USA 🇺🇸
57. Charlie McAvoy, D, USA 🇺🇸
58. Jesper Bratt, F, SWE 🇸🇪
59. Tom Wilson, F, CAN 🇨🇦
60. JJ Peterka, F, GER 🇩🇪
61. Nico Hischier, F, SUI 🇨🇭
62. Artturi Lehkonen, F, FIN 🇫🇮
63. Timo Meier, F, SUI 🇨🇭
64. Kevin Fiala, F, SUI 🇨🇭
65. Anton Lundell, F, FIN 🇫🇮
66. Shea Theodore, D, CAN 🇨🇦
67. Rasmus Andersson, D, SWE 🇸🇪
68. Philipp Grubauer, G, GER 🇩🇪
69. Bo Horvat, F, CAN 🇨🇦
70. J.T. Miller, F, USA 🇺🇸
71. Elias Pettersson, F, SWE 🇸🇪
72. Sam Bennett, F, CAN 🇨🇦
73. Juraj Slafkovsky, SVK 🇸🇰
74. Vincent Trocheck, F, USA 🇺🇸
75. Nikolaj Ehlers, F, DEN 🇩🇰
76. Jesper Wallstedt, G, SWE 🇸🇪
77. Jeremy Swayman, G, USA 🇺🇸
78. Gabriel Landeskog, F, SWE (INJ.) 🇸🇪
79. Teuvo Teravainen, F, FIN 🇫🇮
80. Pavel Zacha, F, CZE (INJ.) 🇨🇿
81. Elias Lindholm, F, SWE (INJ.) 🇸🇪
82. Eetu Luostarinen, F, FIN 🇫🇮
83. Oliver Kapanen, F, FIN 🇫🇮
84. Eeli Tolvanen, F, FIN 🇫🇮
85. Oliver Bjorkstrand, F, DEN 🇩🇰
86. Marcus Johansson, F, SWE 🇸🇪
87. Seth Jarvis, F, CAN 🇨🇦
88. Filip Hronek, D, CZE 🇨🇿
89. Simon Nemec, D, SVK 🇸🇰
90. Akira Schmid, G, SUI 🇨🇭
91. Lukas Dostal, G, CZE 🇨🇿
92. Elvis Merzlikins, G, LAT 🇱🇻
93. Darcy Kuemper, G, CAN 🇨🇦
94. Esa Lindell, D, FIN 🇫🇮
95. Thomas Harley, D, CAN 🇨🇦
96. Noah Hanifin, D, USA 🇺🇸
97. Radko Gudas, D, CZE 🇨🇿
98. Nino Niederreiter, F, SUI 🇨🇭
99. Ondrej Palat, F, CZE 🇨🇿
100. Alexandre Texier, F, FRA (INJ.) 🇫🇷

