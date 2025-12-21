Panthers Prospect Report: December 21, 2025

By Rob Darragh
FloridaPanthers.com

The Panthers Prospect Report is back for one more time in 2025.

Stay tuned for updates on players in the pipeline throughout the season.

Prospect Spotlight

Gracyn Sawchyn

Sawchyn has looked like a veteran in his first year pro with the Charlotte Checkers.

Sitting near the top of the team’s leaderboard, the 2023 second-round pick (63rd overall) is tied for first in assists (10), tied for fourth in points (14), and tied for second in plus/minus rating (+7).

Over his last 10 games, the 20-year-old forward has seven points (3G, 4A).

Stepan Zvyagin

Zvyagin is another 2023 draft pick (seventh-round, 198th overall) that has been lighting it up.

In 32 games, Zvyagin has been nearly a point-per-game, registering 26 points (7G, 19A) this season.

The winger ranks first on Dinamo-Molodechno in assists and second in points.

Panthers Prospects 2025-26 Statistics

AHL/ECHL

Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 18GP, 2G, 5A, 7Pts

Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 16GP, .906 SV%, 2.46 GAA

Mike Benning | D | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 24GP, 2G, 10A, 12Pts

Josh Davies | F | Age 21 | Team: Savannah Ghost Pirates | 15GP, 4G, 3A, 7Pts

Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 18GP, 7G, 8A, 15Pts

Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 6GP, .907 SV%, 2.00 GAA

Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 14GP, 0G, 5A, 5Pts

Ludvig Jansson | D | Age 21 | Charlotte Checkers | 12GP, 1G, 2A, 3Pts

Ryan McAllister | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 12GP, 2G, 6A, 8Pts

Evan Nause | D | Age 22 | Team: Savannah Ghost Pirates | 19GP, 1G, 7A, 8Pts

Gracyn Sawchyn | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 22GP, 4G, 10A, 14Pts

Kai Schwindt | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 11GP, 2G, 2A, 4Pts

Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 24GP, 9G, 7A, 16Pts

Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 14GP, 0G, 2A, 2Pts

Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 24GP, 9G, 6A, 15Pts

Sandis Vilmanis | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 24GP, 6G, 8A, 14Pts

CHL

Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts

Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 27GP, 5G, 7A, 12pts

NCAA

Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 9GP, 0G, 2A, 2Pts

Brendan Dunphy | D | Age 19 | Team: University of Connecticut | 16GP, 1G, 3A, 4Pts

Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 18GP, 2G, 12A, 14Pts

Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 15GP, .931 SV%, 2.10 GAA

Europe

Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 16GP, 10G, 7A, 17Pts

Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 25GP, 0G, 2A, 2Pts

Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 18GP, .916 SV%, 2.35 GAA

Olof Glifford | G | Age 20 | Team: HV71 | 15GP, .903 SV%, 2.45 GAA

Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Belye Medvedi Chelyabinsk | 3GP, 0G, 3A, 3Pts

Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC U20 | 0GP, 0G, 0A, 0Pts

Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 8GP, .918 SV%, 3.12 GAA

Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts

Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 21GP, 1G, 0A, 1Pts

Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 22GP, 1G, 3A, 4Pts

Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Dinamo-Molodechno | 32GP, 7G, 19A, 26Pts

