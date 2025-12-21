Panthers Prospect Report: December 21, 2025

Stepan Zvyagin

Zvyagin is another 2023 draft pick (seventh-round, 198th overall) that has been lighting it up.

In 32 games, Zvyagin has been nearly a point-per-game, registering 26 points (7G, 19A) this season.

The winger ranks first on Dinamo-Molodechno in assists and second in points.

Panthers Prospects 2025-26 Statistics

AHL/ECHL

Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 18GP, 2G, 5A, 7Pts

Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 16GP, .906 SV%, 2.46 GAA

Mike Benning | D | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 24GP, 2G, 10A, 12Pts

Josh Davies | F | Age 21 | Team: Savannah Ghost Pirates | 15GP, 4G, 3A, 7Pts

Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 18GP, 7G, 8A, 15Pts

Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 6GP, .907 SV%, 2.00 GAA

Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 14GP, 0G, 5A, 5Pts

Ludvig Jansson | D | Age 21 | Charlotte Checkers | 12GP, 1G, 2A, 3Pts

Ryan McAllister | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 12GP, 2G, 6A, 8Pts

Evan Nause | D | Age 22 | Team: Savannah Ghost Pirates | 19GP, 1G, 7A, 8Pts

Gracyn Sawchyn | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 22GP, 4G, 10A, 14Pts

Kai Schwindt | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 11GP, 2G, 2A, 4Pts

Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 24GP, 9G, 7A, 16Pts

Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 14GP, 0G, 2A, 2Pts

Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 24GP, 9G, 6A, 15Pts

Sandis Vilmanis | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 24GP, 6G, 8A, 14Pts

CHL

Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts

Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 27GP, 5G, 7A, 12pts

NCAA

Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 9GP, 0G, 2A, 2Pts

Brendan Dunphy | D | Age 19 | Team: University of Connecticut | 16GP, 1G, 3A, 4Pts

Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 18GP, 2G, 12A, 14Pts

Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 15GP, .931 SV%, 2.10 GAA

Europe

Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 16GP, 10G, 7A, 17Pts

Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 25GP, 0G, 2A, 2Pts

Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 18GP, .916 SV%, 2.35 GAA

Olof Glifford | G | Age 20 | Team: HV71 | 15GP, .903 SV%, 2.45 GAA

Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Belye Medvedi Chelyabinsk | 3GP, 0G, 3A, 3Pts

Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC U20 | 0GP, 0G, 0A, 0Pts

Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 8GP, .918 SV%, 3.12 GAA

Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts

Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 21GP, 1G, 0A, 1Pts

Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 22GP, 1G, 3A, 4Pts

Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Dinamo-Molodechno | 32GP, 7G, 19A, 26Pts