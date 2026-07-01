Game Preview: 2026 Blue and White Scrimmage

Projected lines and how to stream the Blue and White Scrimmage

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By Tucker Terranova and Alexis Gross

BLUE AND WHITE SCRIMMAGE

6 PM | NORTHWELL HEALTH ICE CENTER

STREAM LIVE ON NEWYORKISLANDERS.COM

New York Islanders prospects take the ice at Northwell Health Ice Center on Wednesday night in the team's annual Blue and White Scrimmage.

TEAMS/PROJECTED LINES

TEAM BLUE

Forwards

78 Tomas Poletin – 63 Danny Nelson – 73 Victor Eklund
67 Gleb Veremyev – 82 Luca Romano – 56 Tanner Adams
71 Gabriel Frasca – 96 Benjamin Brunelle – 65 Layne Gallacher

Defensemen

42 Jesse Pulkkinen – 36 Isaiah George
83 Dennis Good Bogg – 88 Malte Gustafsson
86 Michael Hagens – 97 Ryan Healey
87 Tomas Machu

Goaltenders

50 Sam Hillebrandt
79 Burke Hood

TEAM WHITE

Forwards

72 Jesse Nurmi – 54 Kamil Bednarik – 93 Bobby Cowan
57 Cole Eiserman – 55 Cam Berg – 89 Jacob Kvasnicka
95 Justin Kerr - 94 Artyom Matyuk – 76 Daniil Prokhorov
98 Ryan Franks

Defensemen

37 Kashawn Aitcheson – 80 Sam Laurila
46 Zach Schulz – 90 Lincoln Kuehne
84 Henry Nelson – 47 Xavier Veilleux
39 Calle Odelius

Goaltenders

1 Daniel Hauser
60 Josh Kotai

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