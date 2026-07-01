Game Preview: 2026 Blue and White Scrimmage

BLUE AND WHITE SCRIMMAGE
6 PM | NORTHWELL HEALTH ICE CENTER
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New York Islanders prospects take the ice at Northwell Health Ice Center on Wednesday night in the team's annual Blue and White Scrimmage.
TEAMS/PROJECTED LINES
TEAM BLUE
Forwards
78 Tomas Poletin – 63 Danny Nelson – 73 Victor Eklund
67 Gleb Veremyev – 82 Luca Romano – 56 Tanner Adams
71 Gabriel Frasca – 96 Benjamin Brunelle – 65 Layne Gallacher
Defensemen
42 Jesse Pulkkinen – 36 Isaiah George
83 Dennis Good Bogg – 88 Malte Gustafsson
86 Michael Hagens – 97 Ryan Healey
87 Tomas Machu
Goaltenders
50 Sam Hillebrandt
79 Burke Hood
TEAM WHITE
Forwards
72 Jesse Nurmi – 54 Kamil Bednarik – 93 Bobby Cowan
57 Cole Eiserman – 55 Cam Berg – 89 Jacob Kvasnicka
95 Justin Kerr - 94 Artyom Matyuk – 76 Daniil Prokhorov
98 Ryan Franks
Defensemen
37 Kashawn Aitcheson – 80 Sam Laurila
46 Zach Schulz – 90 Lincoln Kuehne
84 Henry Nelson – 47 Xavier Veilleux
39 Calle Odelius
Goaltenders
1 Daniel Hauser
60 Josh Kotai