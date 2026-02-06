Panthers Prospect Report: February 6, 2026

By Rob Darragh
The Panthers Prospect Report is back for another edition as the NHL approaches its break.

Stay tuned for updates on players in the pipeline throughout the season.

Prospect Spotlight

Ben Steeves

It’s been a career year for Steeves in his second full pro season.

Recently named to 2026 AHL All-Star Classic, the 23-year-old is tied for the team lead in goals (16), points (29), and ranks first in penalty minutes (58) and power play goals (6) on the Charlotte Checkers.

Over a point-per-game in his last 11 games, Steeves has racked up 13 points (7G, 6A) during the stretch.

Jack Devine

Another Checkers representative at the 2026 AHL All-Star Classic and a big reason for the team’s success this season, Devine has been on fire in his rookie year.

The 2022 seventh-round (221st overall) pick ranks third in Charlotte for goals (12), first in assists (17), and is tied for the team lead in points (29).

Amongst all AHL rookies, Devine ranks in the top eight in goals, assists, and points.

“He’s very bright,” Florida Panthers head coach Paul Maurice said of Devine earlier this season. “He reads the game exceptional. Also, good hands, competitive, quiet.”

Panthers Prospects 2025-26 Statistics

AHL/ECHL

Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 34GP, 2G, 8A, 10Pts

Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 26GP, .900 SV%, 2.54 GAA

Mike Benning | D | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 42GP, 6G, 15A, 21Pts

Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 34GP, 12G, 17A, 29Pts

Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 10GP, .904 SV%, 2.33 GAA

Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 30GP, 2G, 8A, 10Pts

Ludvig Jansson | D | Age 22 | Charlotte Checkers | 19GP, 1G, 4A, 5Pts

Evan Nause | D | Age 23 | Team: Savannah Ghost Pirates | 37GP, 3G, 14A, 17Pts

Gracyn Sawchyn | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 29GP, 6G, 13A, 19Pts

Kai Schwindt | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 21GP, 2G, 5A, 7Pts

Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 42GP, 16G, 12A, 28Pts

Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 25GP, 3G, 4A, 7Pts

Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 42GP, 16G, 13A, 29Pts

CHL

Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts

Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 43GP, 7G, 9A, 16pts

NCAA

Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 10GP, 0G, 2A, 2Pts

Brendan Dunphy | D | Age 19 | Team: University of Connecticut | 24GP, 2G, 3A, 5Pts

Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 26GP, 2G, 16A, 18Pts

Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 22GP, .930 SV%, 2.16 GAA

Europe

Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 23GP, 13G, 10A, 23Pts

Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 32GP, 1G, 4A, 5Pts

Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 27GP, .919 SV%, 2.25 GAA

Olof Glifford | G | Age 20 | Team: IK Oskarshamn | 24GP, .910 SV%, 2.33 GAA

Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Belye Medvedi Chelyabinsk | 3GP, 0G, 3A, 3Pts

Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC U20 | 7GP, 1G, 5A, 6Pts

Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 12GP, .906 SV%, 3.88 GAA

Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts

Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 36GP, 3G, 1A, 4Pts

Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 34GP, 1G, 6A, 7Pts

Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Khimik Voskresensk | 3GP, 1G, 2A, 3Pts

