Panthers Prospect Report: February 6, 2026

Panthers Prospects 2025-26 Statistics
AHL/ECHL
Marek Alscher | D | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 34GP, 2G, 8A, 10Pts
Cooper Black | G | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 26GP, .900 SV%, 2.54 GAA
Mike Benning | D | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 42GP, 6G, 15A, 21Pts
Jack Devine | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 34GP, 12G, 17A, 29Pts
Kirill Gerasimyuk | G | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 10GP, .904 SV%, 2.33 GAA
Mikulas Hovorka | Age 24 | Team: Charlotte Checkers | 30GP, 2G, 8A, 10Pts
Ludvig Jansson | D | Age 22 | Charlotte Checkers | 19GP, 1G, 4A, 5Pts
Evan Nause | D | Age 23 | Team: Savannah Ghost Pirates | 37GP, 3G, 14A, 17Pts
Gracyn Sawchyn | F | Age 21 | Team: Charlotte Checkers | 29GP, 6G, 13A, 19Pts
Kai Schwindt | F | Age 22 | Team: Charlotte Checkers | 21GP, 2G, 5A, 7Pts
Wilmer Skoog | F | Age 26 | Team: Charlotte Checkers | 42GP, 16G, 12A, 28Pts
Hunter St. Martin | F | Age 20 | Team: Charlotte Checkers | 25GP, 3G, 4A, 7Pts
Ben Steeves | F | Age 23 | Team: Charlotte Checkers | 42GP, 16G, 13A, 29Pts
CHL
Shea Busch | F | Age 18 | Team: Everett Silvertips | 12GP, 13G, 5A, 18Pts
Shamar Moses | F | Age 18 | Team: North Bay Battalion | 43GP, 7G, 9A, 16pts
NCAA
Luke Coughlin | D | Age 20 | Team: University of Maine | 10GP, 0G, 2A, 2Pts
Brendan Dunphy | D | Age 19 | Team: University of Connecticut | 24GP, 2G, 3A, 5Pts
Vladislav Lukashevich | D | Age 22 | Team: Miami University | 26GP, 2G, 16A, 18Pts
Tyler Muszelik | G | Age 21 | Team: University of Connecticut | 22GP, .930 SV%, 2.16 GAA
Europe
Arvid Drott | F | Age 18 | Team: Djurgårdens IF U20 | 23GP, 13G, 10A, 23Pts
Linus Eriksson | F | Age 19 | Team: Timrå IK| 32GP, 1G, 4A, 5Pts
Denis Gabdrakhmanov | G | Age 20 | Team: Rubin Tyumen | 27GP, .919 SV%, 2.25 GAA
Olof Glifford | G | Age 20 | Team: IK Oskarshamn | 24GP, .910 SV%, 2.33 GAA
Stepan Gorbunov | Age 19 | Team: Belye Medvedi Chelyabinsk | 3GP, 0G, 3A, 3Pts
Mads Kongsbak Klyvo | Age 18 | Team: Frölunda HC U20 | 7GP, 1G, 5A, 6Pts
Yegor Midlak | G | Age 18 | Team: MHK Spartak-MAH Moskva | 12GP, .906 SV%, 3.88 GAA
Matvei Shuravin | D | Age 19 | Team: Krasnaya Armiya Moskva | 12GP, 2G, 0A, 2Pts
Albert Wikman | D | Age 20 | Team: Färjestad BK | 36GP, 3G, 1A, 4Pts
Simon Zether | F | Age 20 | Team: Rögle BK | 34GP, 1G, 6A, 7Pts
Stepan Zvyagin | F | Age 21 | Team: Khimik Voskresensk | 3GP, 1G, 2A, 3Pts