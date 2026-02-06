Panthers Prospect Report: February 6, 2026

Jack Devine

Another Checkers representative at the 2026 AHL All-Star Classic and a big reason for the team’s success this season, Devine has been on fire in his rookie year.

The 2022 seventh-round (221st overall) pick ranks third in Charlotte for goals (12), first in assists (17), and is tied for the team lead in points (29).

Amongst all AHL rookies, Devine ranks in the top eight in goals, assists, and points.

“He’s very bright,” Florida Panthers head coach Paul Maurice said of Devine earlier this season. “He reads the game exceptional. Also, good hands, competitive, quiet.”