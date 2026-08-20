Fantasy hockey bounce-back candidates for 2026-27

Top 20 players who can return to past elite form; season preview podcasts

fantasy bounce back 2026-27 Matthews TOR

© Minas Panagiotakis/Getty Images

By Fantasy Hockey Staff
@NHLFantasy

NHL.com identifies the top 20 fantasy hockey bounce-back candidates for the 2026-27 season. For more coverage, visit NHL.com/Fantasy.

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1. Auston Matthews, F, TOR
NHL.com fantasy rank: 17

2. Brayden Point, F, TBL
NHL.com fantasy rank: 61

3. Zach Hyman, F, EDM
NHL.com fantasy rank: 87

4. Nazem Kadri, F, COL
NHL.com fantasy rank: 112

5. Robert Thomas, F, STL
NHL.com fantasy rank: 56

6. Roope Hintz, F, DAL
NHL.com fantasy rank: 86

7. Jordan Kyrou, F, WSH
NHL.com fantasy rank: 123

8. Dylan Strome, F, WSH
NHL.com fantasy rank: 126

9. Jacob Markstrom, G, FLA
NHL.com fantasy rank: 79

10. Connor Hellebuyck, G, WPG
NHL.com fantasy rank: 27

11. John Carlson, D, TBL
NHL.com fantasy rank: 116

12. JJ Peterka, F, BOS
NHL.com fantasy rank: 156

13. Sergei Bobrovsky, G, TOR
NHL.com fantasy rank: 118

14. William Eklund, F, OTT
NHL.com fantasy rank: 196

15. Thomas Harley, D, DAL
NHL.com fantasy rank: 168

16. Dougie Hamilton, D, NJD
NHL.com fantasy rank: 146

17. J.T. Miller, F, NYR
NHL.com fantasy rank: 98

18. Seth Jones, D, FLA
NHL.com fantasy rank: 167

19. Elias Pettersson, F, VAN
NHL.com fantasy rank: 137

20. Matt Duchene, F, DAL
NHL.com fantasy rank: 142

Others to consider: Gabriel Landeskog, F, COL; Jared McCann, F, SEA; Jonathan Marchessault, F, NSH; Shea Theodore, D, VGK; Mackenzie Blackwood, G, COL

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