NHL.com identifies the top 20 fantasy hockey breakout candidates for the 2026-27 season. For more coverage, visit NHL.com/Fantasy.
Fantasy hockey breakout candidates for 2026-27
Top 20 players who can reach another gear; season preview podcasts
© Harry How/Getty Images
1. Will Smith, F, SJS
NHL.com fantasy rank: 60
2. Jackson LaCombe, D, ANA
NHL.com fantasy rank: 90
3. Jesper Wallstedt, G, MIN
NHL.com fantasy rank: 55
4. Brock Faber, D, MIN
NHL.com fantasy rank: 93
5. Jimmy Snuggerud, F, STL
NHL.com fantasy rank: 58
6. Quinton Byfield, F, LAK
NHL.com fantasy rank: 109
7. Logan Stankoven, F, CAR
NHL.com fantasy rank: 120
8. Jackson Blake, F, CAR
NHL.com fantasy rank: 121
9. Brandt Clarke, D, LAK
NHL.com fantasy rank: 149
10. Jakub Dobes, G, MTL
NHL.com fantasy rank: 91
11. Simon Nemec, D, CGY
NHL.com fantasy rank: 190
12. Zach Benson, F, BUF
NHL.com fantasy rank: 136
13. Mavrik Bourque, F, NSH
NHL.com fantasy rank: 202
14. Bowen Byram, D, CHI
NHL.com fantasy rank: 164
15. Gabe Perreault, F, NYR
NHL.com fantasy rank: 158
16. Frank Nazar, F, CHI
NHL.com fantasy rank: 174
17. Michael Misa, F, SJS
NHL.com fantasy rank: 177
18. Matt Savoie, F, EDM
NHL.com fantasy rank: 210
19. Shane Pinto, F, OTT
NHL.com fantasy rank: 247
20. Fraser Minten, F, BOS
NHL.com fantasy rank: 249
Other breakout candidates: Cole Sillinger, F, CBJ; Linus Karlsson, F, VAN; Mackie Samoskevich, F, SEA; Calum Ritchie, F, NYI; Pavel Mintyukov, D, ANA; Yaroslav Askarov, G, SJS
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