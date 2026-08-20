Fantasy hockey breakout candidates for 2026-27

Top 20 players who can reach another gear; season preview podcasts

Fantasy breakout candidates Byfield LaCombe

© Harry How/Getty Images

By Fantasy Hockey Staff
@NHLFantasy

NHL.com identifies the top 20 fantasy hockey breakout candidates for the 2026-27 season. For more coverage, visit NHL.com/Fantasy.

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1. Will Smith, F, SJS
NHL.com fantasy rank: 60

2. Jackson LaCombe, D, ANA
NHL.com fantasy rank: 90

3. Jesper Wallstedt, G, MIN
NHL.com fantasy rank: 55

4. Brock Faber, D, MIN
NHL.com fantasy rank: 93

5. Jimmy Snuggerud, F, STL
NHL.com fantasy rank: 58

6. Quinton Byfield, F, LAK
NHL.com fantasy rank: 109

7. Logan Stankoven, F, CAR
NHL.com fantasy rank: 120

8. Jackson Blake, F, CAR
NHL.com fantasy rank: 121

9. Brandt Clarke, D, LAK
NHL.com fantasy rank: 149

10. Jakub Dobes, G, MTL
NHL.com fantasy rank: 91

11. Simon Nemec, D, CGY
NHL.com fantasy rank: 190

12. Zach Benson, F, BUF
NHL.com fantasy rank: 136

13. Mavrik Bourque, F, NSH
NHL.com fantasy rank: 202

14. Bowen Byram, D, CHI
NHL.com fantasy rank: 164

15. Gabe Perreault, F, NYR
NHL.com fantasy rank: 158

16. Frank Nazar, F, CHI
NHL.com fantasy rank: 174

17. Michael Misa, F, SJS
NHL.com fantasy rank: 177

18. Matt Savoie, F, EDM
NHL.com fantasy rank: 210

19. Shane Pinto, F, OTT
NHL.com fantasy rank: 247

20. Fraser Minten, F, BOS
NHL.com fantasy rank: 249

Other breakout candidates: Cole Sillinger, F, CBJ; Linus Karlsson, F, VAN; Mackie Samoskevich, F, SEA; Calum Ritchie, F, NYI; Pavel Mintyukov, D, ANA; Yaroslav Askarov, G, SJS

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