Qualifying offers extended to NHL restricted free agents

Anaheim Ducks: Vyacheslav Buteyets (G), Leo Carlsson (F), Calle Clang (G), Cutter Gauthier (F), Tyson Hinds (D), Pavel Mintyukov (D), Sasha Pastujov (F)
Boston Bruins: Luke Cavallin (G), Riley Duran (F), Ivan Ivan (F), Matthew Poitras (F)
Buffalo Sabres: Peyton Krebs (F), Olen Zellweger (D)
Calgary Flames: Simon Nemec (D), Brennan Othmann (F), William Stromgren (F)
Carolina Hurricanes: Noah Gunler (F), Aleksi Heimosalmi (D), Viktor Neuchev (F), Alexander Nikishin (D), Cayden Primeau (G), Justin Robidas (F), Ronan Seeley (D)
Chicago Blackhawks: Connor Bedard (F), Drew Commesso (G), Ethan Del Mastro (D), Kevin Korchinski (D)
Colorado Avalanche:
Columbus Blue Jackets: Adam Fantilli (F), Cole Sillinger (F), Luke Tuch (F), Jet Greaves (G)
Dallas Stars: Mavrik Bourque (F), Arttu Hyry (F), Jason Robertson (F)
Detroit Red Wings:
Edmonton Oilers: Colton Dach (F), Roby Jarventie (F), Owen Michaels (F), Spencer Stastney (D)
Florida Panthers: Tobias Bjornfot (D), Mikulas Hovorka (D), Ben Steeves (F)
Los Angeles Kings:
Minnesota Wild:
Montreal Canadiens: Brett Berard (F), Zachary Bolduc (F), Kirby Dach (F), Jared Davidson (F), Sean Farrell (F), Hunter McKown (F), Maksymilian Szuber (D), Arber Xhekaj (D)
Nashville Predators:
New Jersey Devils: Nico Daws (G), Arseny Gritsyuk (F), Amadeus Lombardi (F), Jakub Malek (G), Xavier Parent (F), Topias Vilen (D)
New York Islanders: Alex Jefferies (F), Joey Larson (F), Henrik Tikkanen (G)
New York Rangers: Pavel Dorofeyev (F), Vincent Iorio (D), Scott Morrow (D), Braden Schneider (D), William Trudeau (D)
Ottawa Senators: Xavier Bourgault (F), Leevi Merilainen (G) – yet to be announced
Philadelphia Flyers: Jamie Drysdale (D), Hunter McDonald (D), Nikita Grebenkin (F), Trevor Zegras (F)
Pittsburgh Penguins: Egor Chinakhov (F), David Gustafsson (F), Ville Koivunen (F), Hendrix Lapierre (F), Alex Alexeyev (D), Joel Blomqvist (G), Arturs Silovs (G)
St. Louis Blues:
San Jose Sharks: Collin Graf (F), Shakir Mukhamadullin (D)
Seattle Kraken: Jacob Melanson (F), Mackie Samoskevich (F), Victor Ostman (G), Ville Ottavainen (D)
Tampa Bay Lightning:
Toronto Maple Leafs: Emil Andrae (D), Jacob Quillan (F), Nicholas Robertson (F), Ryan Tverberg (F), William Villeneuve (D)
Utah Mammoth:
Vancouver Canucks: None
Vegas Golden Knights: Jakub Brabenec (F), Lukas Cormier (D), Jakub Demek (F), Joe Fleming (F), Akira Schmid (G; traded to Florida Panthers on Monday)
Washington Capitals: None
Winnipeg Jets: Tyrel Bauer (D), Cole Perfetti (F)