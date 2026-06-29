Qualifying offers extended to NHL restricted free agents

Robertson of Stars among players to receive them, allowing teams to retain matching rights

robertson-qualifying-offers

© Mark Blinch/NHLI via Getty Images

By NHL.com
@NHLMedia

The deadline for NHL teams to issue qualifying offers to pending restricted free agents was 5 p.m. ET on Monday. By issuing the offers, teams are given the right of first refusal or draft choice compensation should the player sign an offer sheet with another team.

Here is the list of players, in alphabetical order, who received qualifying offers, as announced by teams:

Anaheim Ducks: Vyacheslav Buteyets (G), Leo Carlsson (F), Calle Clang (G), Cutter Gauthier (F), Tyson Hinds (D), Pavel Mintyukov (D), Sasha Pastujov (F)

Boston Bruins: Luke Cavallin (G), Riley Duran (F), Ivan Ivan (F), Matthew Poitras (F)

Buffalo Sabres: Peyton Krebs (F), Olen Zellweger (D)

Calgary Flames: Simon Nemec (D), Brennan Othmann (F), William Stromgren (F)

Carolina Hurricanes: Noah Gunler (F), Aleksi Heimosalmi (D), Viktor Neuchev (F), Alexander Nikishin (D), Cayden Primeau (G), Justin Robidas (F), Ronan Seeley (D)

Chicago Blackhawks: Connor Bedard (F), Drew Commesso (G), Ethan Del Mastro (D), Kevin Korchinski (D)

Colorado Avalanche:

Columbus Blue Jackets: Adam Fantilli (F), Cole Sillinger (F), Luke Tuch (F), Jet Greaves (G)

Dallas Stars: Mavrik Bourque (F), Arttu Hyry (F), Jason Robertson (F)

Detroit Red Wings:

Edmonton Oilers: Colton Dach (F), Roby Jarventie (F), Owen Michaels (F), Spencer Stastney (D)

Florida Panthers: Tobias Bjornfot (D), Mikulas Hovorka (D), Ben Steeves (F)

Los Angeles Kings:

Minnesota Wild:

Montreal Canadiens: Brett Berard (F), Zachary Bolduc (F), Kirby Dach (F), Jared Davidson (F), Sean Farrell (F), Hunter McKown (F), Maksymilian Szuber (D), Arber Xhekaj (D)

Nashville Predators:

New Jersey Devils: Nico Daws (G), Arseny Gritsyuk (F), Amadeus Lombardi (F), Jakub Malek (G), Xavier Parent (F), Topias Vilen (D)

New York Islanders: Alex Jefferies (F), Joey Larson (F), Henrik Tikkanen (G)

New York Rangers: Pavel Dorofeyev (F), Vincent Iorio (D), Scott Morrow (D), Braden Schneider (D), William Trudeau (D)

Ottawa Senators: Xavier Bourgault (F), Leevi Merilainen (G) – yet to be announced

Philadelphia Flyers: Jamie Drysdale (D), Hunter McDonald (D), Nikita Grebenkin (F), Trevor Zegras (F)

Pittsburgh Penguins: Egor Chinakhov (F), David Gustafsson (F), Ville Koivunen (F), Hendrix Lapierre (F), Alex Alexeyev (D), Joel Blomqvist (G), Arturs Silovs (G)

St. Louis Blues:

San Jose Sharks: Collin Graf (F), Shakir Mukhamadullin (D)

Seattle Kraken: Jacob Melanson (F), Mackie Samoskevich (F), Victor Ostman (G), Ville Ottavainen (D)

Tampa Bay Lightning:

Toronto Maple Leafs: Emil Andrae (D), Jacob Quillan (F), Nicholas Robertson (F), Ryan Tverberg (F), William Villeneuve (D)

Utah Mammoth:

Vancouver Canucks: None

Vegas Golden Knights: Jakub Brabenec (F), Lukas Cormier (D), Jakub Demek (F), Joe Fleming (F), Akira Schmid (G; traded to Florida Panthers on Monday)

Washington Capitals: None

Winnipeg Jets: Tyrel Bauer (D), Cole Perfetti (F)

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