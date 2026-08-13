NHL 2026-27 preseason schedule to begin Sept. 19

2026-27 NHL PRESEASON SCHEDULE (all times Eastern)
SATURDAY, SEPT. 19
Dallas at St. Louis, 7 p.m.
Montreal (split-squad) at Toronto (split-squad), 7 p.m.
Toronto (split-squad) at Montreal (split-squad), 7 p.m.
Winnipeg at Edmonton, 8 p.m.
Chicago at Minnesota, 8 p.m.
Los Angeles vs. Vegas, at Ontario, Calif. (Toyota Arena), 9 p.m.
Vancouver at Seattle, 9 p.m.
SUNDAY, SEPT. 20
NY Islanders at New Jersey, 1 p.m.
San Jose at Anaheim, 4 p.m.
Nashville at Tampa Bay, 5 p.m.
Washington at Boston, 5 p.m.
Carolina at Florida, 7 p.m.
Utah at Colorado, 7 p.m.
Seattle at Calgary, 8 p.m.
MONDAY, SEPT. 21
Buffalo at Pittsburgh, 7 p.m.
Detroit at Columbus, 7 p.m.
NY Rangers at New Jersey, 7 p.m.
Philadelphia vs. Washington, at Hershey, Pa. (Giant Center), 7 p.m.
Montreal vs. Ottawa, at Trois-Rivières, Que. (Colisée Vidéotron) (Kraft Hockeyville), 7 p.m.
Colorado at Winnipeg, 8 p.m.
Minnesota at Chicago, 8 p.m.
St. Louis at Dallas, 8 p.m.
TUESDAY, SEPT. 22
Columbus at Buffalo, 7 p.m.
Detroit at Pittsburgh, 7 p.m.
Florida at Carolina, 7 p.m.
NY Islanders at NY Rangers, 7 p.m.
Philadelphia at Boston, 7 p.m.
Edmonton at Winnipeg, 8 p.m.
Tampa Bay at Nashville, 8 p.m.
Vancouver at Calgary, 9 p.m.
Utah at Los Angeles, 10 p.m.
Vegas at San Jose, 10 p.m.
WEDNESDAY, SEPT. 23
Ottawa (split-squad) at Toronto (split-squad), 7 p.m.
Toronto (split-squad) at Ottawa (split-squad), 7 p.m.
Minnesota at Dallas, 8 p.m.
Los Angeles at Anaheim, 10 p.m.
THURSDAY, SEPT. 24
Boston at Philadelphia, 7 p.m.
Buffalo at Detroit, 7 p.m.
Florida at Tampa Bay, 7 p.m.
Carolina vs. Nashville, at Greensboro, N.C. (First Horizon Coliseum), 7 p.m.
New Jersey at NY Rangers, 7 p.m.
Pittsburgh at Columbus, 7 p.m.
Chicago at St. Louis, 8 p.m.
Edmonton at Vancouver, 9 p.m.
Calgary at Seattle, 9:40 p.m.
Anaheim at San Jose, 10 p.m.
Utah at Vegas, 10 p.m.
FRIDAY, SEPT. 25
Boston at Washington, 7 p.m.
NY Rangers at NY Islanders, 7:30 p.m.
Dallas at Minnesota, 8 p.m.
Winnipeg at Colorado, 8:30 p.m.
SATURDAY, SEPT. 26
Carolina at Nashville, 3 p.m.
Pittsburgh at Buffalo, 3 p.m.
Anaheim at Los Angeles, 4 p.m.
Colorado at Utah, 5 p.m.
Washington at Philadelphia, 5 p.m.
Tampa Bay at Florida, 6 p.m.
Seattle at Vancouver, 7 p.m.
St. Louis at Chicago, 7 p.m.
Columbus at Detroit, 7 p.m.
Montreal (split-squad) at Ottawa (split-squad), 7 p.m.
Ottawa (split-squad) at Montreal (split-squad), 7 p.m.
New Jersey at NY Islanders, 7:30 p.m.
Calgary at Edmonton, 9 p.m.
San Jose at Vegas, 10 p.m.