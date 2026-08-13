NHL 2026-27 preseason schedule to begin Sept. 19

8-day, 65-game slate includes Canadiens-Senators in Kraft Hockeyville match on Sept. 21

NHL-Shield
By NHL Public Relations
@NHLPR

NEW YORK – The 2026-27 NHL preseason schedule, an eight-day, 65-game slate played across 36 NHL and neutral-site venues, begins Saturday, Sept. 19, and runs through Saturday, Sept. 26. This marks the first season of a reduced preseason schedule resulting from the NHL/NHLPA Collective Bargaining Agreement, accommodating the expansion of the regular-season schedule to 84 games with the addition of two more divisional games per team.

A marquee preseason matchup will celebrate Saint-Boniface, Que., the Kraft Hockeyville-winning community for 2025. The Montreal Canadiens and Ottawa Senators will face off on Monday, Sept. 21, at the Colisée Vidéotron in Trois-Rivières.

While the Kraft Hockeyville game will be played in nearby Trois-Rivières due to logistical requirements, Saint-Boniface’s local arena Aréna de Saint-Boniface will be the beneficiary of a grand prize arena upgrade. Saint-Boniface received $250,000 for upgrades to its local arena and $10,000 worth of youth hockey equipment from NHLPA Goals & Dreams.

Other neutral-site contests will be played in Greensboro, N.C. (Carolina vs. Nashville, Sept. 24); Hershey, Pa. (Philadelphia vs. Washington, Sept. 21) and Ontario, Calif. (Los Angeles vs. Vegas, Sept. 19).

The preseason closes with 14 games on Saturday, Sept. 26. The 2026-27 regular season opens

on Tuesday, Sept. 29, with an opening-night tripleheader broadcast on ESPN in the U.S. and a

doubleheader on Sportsnet in Canada.

For the latest schedule information, visit https://www.nhl.com/schedule.

2026-27 NHL PRESEASON SCHEDULE (all times Eastern)

SATURDAY, SEPT. 19

Dallas at St. Louis, 7 p.m.

Montreal (split-squad) at Toronto (split-squad), 7 p.m.

Toronto (split-squad) at Montreal (split-squad), 7 p.m.

Winnipeg at Edmonton, 8 p.m.

Chicago at Minnesota, 8 p.m.

Los Angeles vs. Vegas, at Ontario, Calif. (Toyota Arena), 9 p.m.

Vancouver at Seattle, 9 p.m.

SUNDAY, SEPT. 20

NY Islanders at New Jersey, 1 p.m.

San Jose at Anaheim, 4 p.m.

Nashville at Tampa Bay, 5 p.m.

Washington at Boston, 5 p.m.

Carolina at Florida, 7 p.m.

Utah at Colorado, 7 p.m.

Seattle at Calgary, 8 p.m.

MONDAY, SEPT. 21

Buffalo at Pittsburgh, 7 p.m.

Detroit at Columbus, 7 p.m.

NY Rangers at New Jersey, 7 p.m.

Philadelphia vs. Washington, at Hershey, Pa. (Giant Center), 7 p.m.

Montreal vs. Ottawa, at Trois-Rivières, Que. (Colisée Vidéotron) (Kraft Hockeyville), 7 p.m.

Colorado at Winnipeg, 8 p.m.

Minnesota at Chicago, 8 p.m.

St. Louis at Dallas, 8 p.m.

TUESDAY, SEPT. 22

Columbus at Buffalo, 7 p.m.

Detroit at Pittsburgh, 7 p.m.

Florida at Carolina, 7 p.m.

NY Islanders at NY Rangers, 7 p.m.

Philadelphia at Boston, 7 p.m.

Edmonton at Winnipeg, 8 p.m.

Tampa Bay at Nashville, 8 p.m.

Vancouver at Calgary, 9 p.m.

Utah at Los Angeles, 10 p.m.

Vegas at San Jose, 10 p.m.

WEDNESDAY, SEPT. 23

Ottawa (split-squad) at Toronto (split-squad), 7 p.m.

Toronto (split-squad) at Ottawa (split-squad), 7 p.m.

Minnesota at Dallas, 8 p.m.

Los Angeles at Anaheim, 10 p.m.

THURSDAY, SEPT. 24

Boston at Philadelphia, 7 p.m.

Buffalo at Detroit, 7 p.m.

Florida at Tampa Bay, 7 p.m.

Carolina vs. Nashville, at Greensboro, N.C. (First Horizon Coliseum), 7 p.m.

New Jersey at NY Rangers, 7 p.m.

Pittsburgh at Columbus, 7 p.m.

Chicago at St. Louis, 8 p.m.

Edmonton at Vancouver, 9 p.m.

Calgary at Seattle, 9:40 p.m.

Anaheim at San Jose, 10 p.m.

Utah at Vegas, 10 p.m.

FRIDAY, SEPT. 25

Boston at Washington, 7 p.m.

NY Rangers at NY Islanders, 7:30 p.m.

Dallas at Minnesota, 8 p.m.

Winnipeg at Colorado, 8:30 p.m.

SATURDAY, SEPT. 26

Carolina at Nashville, 3 p.m.

Pittsburgh at Buffalo, 3 p.m.

Anaheim at Los Angeles, 4 p.m.

Colorado at Utah, 5 p.m.

Washington at Philadelphia, 5 p.m.

Tampa Bay at Florida, 6 p.m.

Seattle at Vancouver, 7 p.m.

St. Louis at Chicago, 7 p.m.

Columbus at Detroit, 7 p.m.

Montreal (split-squad) at Ottawa (split-squad), 7 p.m.

Ottawa (split-squad) at Montreal (split-squad), 7 p.m.

New Jersey at NY Islanders, 7:30 p.m.

Calgary at Edmonton, 9 p.m.

San Jose at Vegas, 10 p.m.

Related Content

NHL releases 2026-27 regular-season schedule

NHL Free Agent Tracker

2026-27 NHL Trade Tracker

2026 NHL Draft 1st-round pick signings tracker

Latest News

Gainey's $100 suit stitched into Canadiens' Stanley Cup lore

Inside look at Montreal Canadiens

3 questions facing Montreal Canadiens

Top prospects for Montreal Canadiens

Montreal Canadiens fantasy projections for 2026-27

NHL EDGE stats 2026-27 season outlook for Montreal Canadiens

Inside look at Minnesota Wild

3 questions facing Minnesota Wild

Top prospects for Minnesota Wild

NHL EDGE stats 2026-27 season outlook for Minnesota Wild

Minnesota Wild fantasy projections for 2026-27

NHL Free Agent Tracker

Werenski 'would have no issues' committing to Blue Jackets for long term

Fantasy hockey pool draft kit, cheat sheet

Top prospects for Los Angeles Kings

Inside look at Los Angeles Kings

3 questions facing Los Angeles Kings

NHL EDGE stats 2026-27 season outlook for Los Angeles Kings