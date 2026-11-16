NHL nationally televised games for week of Nov. 16

McDavid vs. Kucherov, Original 6 Series, Canadiens-Devils on Prime among highlights

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© Mark LoMoglio/NHLI via Getty Images

By Kevin Weekes
@kevinweekes Special to NHL.com

Each Monday throughout the 2026-27 NHL season, ESPN and NHL Network analyst Kevin Weekes will provide fans with a guide of games that will be nationally televised. Today, a look at games for the eighth week of the regular season.

Highlights include Connor McDavid and the Edmonton Oilers visiting Nikita Kucherov and the Tampa Bay Lightning, three matchups in the Original 6 Series and the Montreal Canadiens visiting the New Jersey Devils on "Wednesday Night Hockey" on Prime in Canada.

MONDAY, NOVEMBER 16

Montreal Canadiens at New York Rangers (7:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT, SN+, TVAS)

On the 100th anniversary of their first-ever game, the Rangers host the Canadiens in the first of three Original 6 Series matchups. New York (12-8-1) finished a four-game road trip 3-1-0 and returns home, where it's 8-2-0. Defenseman Adam Fox leads the Rangers in points (23) and Alexis Lafreniere is right behind him with 22, each in 21 games, giving them two players averaging more than a point per game. With No. 1 goalie Igor Shesterkin out for the season, Dylan Garand (2.37 goals-against average, .910 save percentage) and Joonas Korpisalo (2.01 GAA, .931 save percentage) have played well. The Canadiens (12-4-4) are 8-1-2 in their past 11 games in large part because of Jacob Fowler. The rookie goalie is 9-1-2 with a 2.13 GAA, .926 save percentage and two shutouts. He's making a case not only for the Calder Trophy, but the Vezina Trophy as well.

TUESDAY, NOVEMBER 17

Washington Capitals at Tampa Bay Lightning (7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN+)

The Lightning (13-5-2) enter the week in a three-way tie atop the Atlantic Division but have a tough schedule with games against the Capitals, Edmonton Oilers and Buffalo Sabres, followed by the Carolina Hurricanes next Wednesday. It will be a good test for them, especially if they are without forwards Brayden Point and Anthony Cirelli for an extended period of time. The Capitals (10-8-0) have lost four of six and face a tough stretch with games against the Lightning, Sabres and Boston Bruins. Alex Tuch leads the Capitals with 11 goals in 18 games, but he hasn't gotten much help. Let's see if Alex Ovechkin can finally break out this season. He has one goal in 18 games.

WEDNESDAY, NOVEMBER 18

Boston Bruins at Detroit Red Wings (7:30 p.m. ET; HBO MAX, TNT)

Another matchup in the Original 6 Series features the Red Wings hosting the Bruins in the anniversary of their first game 100 years ago. The Bruins (13-6-1) were rolling along but have lost two straight in blowout fashion, but are getting contributions up and down the lineup with goals from 19 of the 22 players who have played at least one game this season. The Red Wings (8-10-3) are coming off a 2-0 win against the Lightning on Saturday but lost five straight prior to that, scoring a total of nine goals and blowing a 4-1 second-period lead in a 5-1 loss to the Florida Panthers on Nov. 12. There have also been the distractions of Dylan Larkin and Simon Edvinsson, which hasn't helped.

Montreal Canadiens at New Jersey Devils (7:30 p.m. ET; MSGSN, Prime)

"Wednesday Night Hockey" on Prime sees the Canadiens visiting the Devils. Cole Caufield enters the week on a six-game point streak (four goals, three assists) with points in 10 of his past 13 games. New Jersey (15-6-0) is coming off of back-to-back wins against the Capitals and is 13-3-0 in its past 16 games. Connor Hellebuyck is 7-0-0 with a 2.25 GAA and .916 save percentage since being acquired in a trade with the Winnipeg Jets on Oct. 23, so clearly that move has paid off. Goaltending has been the one thing the Devils have been missing over the past decade, and now we see how good they can be as a more well-rounded team.

MTL@BOS: Caufield converts on breakaway to make it 4-0

THURSDAY, NOVEMBER 19

Edmonton Oilers at Tampa Bay Lightning (7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SNW)

Connor McDavid continues his quest for 200 points when the Oilers (15-3-3) visit Nikita Kucherov and the Lightning. The Oilers captain took a 21-game season-opening point streak (50 points; 11 goals, 39 assists) into Sunday. He's on a torrid pace right now, but let's not forget his teammates Leon Draisaitl (18 goals, 38 points) and Evan Bouchard (12 goals, 34 points), who also rank in the top four in the NHL in scoring. Kucherov leads the Lightning with 28 points (eight goals, 20 assists) and has won the Art Ross Trophy as scoring champion three times. In fact, this game features the past 10 Art Ross winners with Kucherov, McDavid (six) and Draisaitl (one).

NYR@EDM: McDavid capitalizes off turnover for opening goal

Dallas Stars at Vegas Golden Knights (10 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SNW, SNO, SNE)

The Stars and Golden Knights play twice this week, the first game coming Tuesday. Dallas (11-6-2) played the Panthers on Sunday and is looking to string together a solid stretch of games after recent losses to the Columbus Blue Jackets (2-1 in a shootout) and Jets (8-3 at home). I'd like to see more out of Wyatt Johnston, who has four goals this season after scoring 45 last season, including an NHL-leading 27 on the power play. The Golden Knights were 13-5-3 through Sunday. They have a nice one-two-three punch on offense with Jack Eichel, Mitch Marner and Mark Stone. I also like that they've split the goalie duties evenly this season, rather than relying solely on Carter Hart.

OTHER NATIONALLY TELEVISED GAMES

TUESDAY

Edmonton Oilers at Florida Panthers (7 p.m. ET; SCRIPPS, SN, TVAS)

Toronto Maple Leafs at Chicago Blackhawks (7:30 p.m. ET; HBO MAX, TNT, TSN4)

Dallas Stars at Vegas Golden Knights (10 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT)

Calgary Flames at San Jose Sharks (10 p.m. ET; NBCSCA, SN)

WEDNESDAY

Colorado Avalanche at Utah Mammoth (10 p.m. ET; HBO MAX, TNT, ALT)

SATURDAY

Edmonton Oilers at Carolina Hurricanes (1 p.m. ET; HHN, CARNHL, NHLN, SNP, SNW, SNO)

Chicago Blackhawks at Calgary Flames (3:30 p.m. ET; SN, SN1, CHSN)

Philadelphia Flyers at Montreal Canadiens (7 p.m. ET; TVAS, SNE, NBCSP, NHLN)

Columbus Blue Jackets at Toronto Maple Leafs (7 p.m. ET; SNO, SNP, CBJNHL, CBJHN)

Los Angeles Kings at Ottawa Senators (7 p.m. ET; SN1, TVAS2, ABTV)

Vegas Golden Knights at Winnipeg Jets (7 p.m. ET; SNW, SCRIPPS)

Minnesota Wild at Vancouver Canucks (10 p.m. ET; SN, MINNHL, Wild+)

SUNDAY

Carolina Hurricanes at New York Rangers (12:30 p.m. ET; HHN, CARNHL, NHLN, MSG, SN, TVAS)

Buffalo Sabres at Tampa Bay Lightning (5 p.m. ET; The Spot, NHLN, MSG-B, SNP, SNO, SNE, TVAS)

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