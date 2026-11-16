NHL nationally televised games for week of Nov. 16

OTHER NATIONALLY TELEVISED GAMES
TUESDAY
Edmonton Oilers at Florida Panthers (7 p.m. ET; SCRIPPS, SN, TVAS)
Toronto Maple Leafs at Chicago Blackhawks (7:30 p.m. ET; HBO MAX, TNT, TSN4)
Dallas Stars at Vegas Golden Knights (10 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT)
Calgary Flames at San Jose Sharks (10 p.m. ET; NBCSCA, SN)
WEDNESDAY
Colorado Avalanche at Utah Mammoth (10 p.m. ET; HBO MAX, TNT, ALT)
SATURDAY
Edmonton Oilers at Carolina Hurricanes (1 p.m. ET; HHN, CARNHL, NHLN, SNP, SNW, SNO)
Chicago Blackhawks at Calgary Flames (3:30 p.m. ET; SN, SN1, CHSN)
Philadelphia Flyers at Montreal Canadiens (7 p.m. ET; TVAS, SNE, NBCSP, NHLN)
Columbus Blue Jackets at Toronto Maple Leafs (7 p.m. ET; SNO, SNP, CBJNHL, CBJHN)
Los Angeles Kings at Ottawa Senators (7 p.m. ET; SN1, TVAS2, ABTV)
Vegas Golden Knights at Winnipeg Jets (7 p.m. ET; SNW, SCRIPPS)
Minnesota Wild at Vancouver Canucks (10 p.m. ET; SN, MINNHL, Wild+)
SUNDAY
Carolina Hurricanes at New York Rangers (12:30 p.m. ET; HHN, CARNHL, NHLN, MSG, SN, TVAS)
Buffalo Sabres at Tampa Bay Lightning (5 p.m. ET; The Spot, NHLN, MSG-B, SNP, SNO, SNE, TVAS)