Projected Lineup - Flames vs. Kraken

The Flames wrap up a five-game homestand versus the Kraken (TICKETS), with puck drop set for 7:30 p.m. MT on Sportsnet West and Sportsnet 960 The Fan.
As per the lines and pairings used during warm-ups, this evening's projected lineup is expected to be as follows:
FORWARDS
Connor Zary - Nazem Kadri - Joel Farabee
Jonathan Huberdeau - Morgan Frost - Yegor Sharangovich
Blake Coleman - Mikael Backlund - Matt Coronato
Ryan Lomberg - Justin Kirkland - Adam Klapka
DEFENCE
Kevin Bahl - Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov - MacKenzie Weegar
Joel Hanley - Brayden Pachal
GOALTENDER
Dustin Wolf