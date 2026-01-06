Projected Lineup - Flames vs. Kraken

Tonight's lines and pairings versus Seattle

PLJan5Web

The Flames wrap up a five-game homestand versus the Kraken (TICKETS), with puck drop set for 7:30 p.m. MT on Sportsnet West and Sportsnet 960 The Fan.

Tickets are available HERE.

As per the lines and pairings used during warm-ups, this evening's projected lineup is expected to be as follows:

FORWARDS

Connor Zary - Nazem Kadri - Joel Farabee

Jonathan Huberdeau - Morgan Frost - Yegor Sharangovich

Blake Coleman - Mikael Backlund - Matt Coronato

Ryan Lomberg - Justin Kirkland - Adam Klapka

DEFENCE

Kevin Bahl - Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov - MacKenzie Weegar

Joel Hanley - Brayden Pachal

GOALTENDER

Dustin Wolf

