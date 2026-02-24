Future Watch Update - 24.02.26

Get the rundown on how Flames prospects are doing this season

FutureWatch - 2x1
By Torie Peterson
CalgaryFlames.com

NCAA

Trevor Hoskin - Forward - Merrimack
8 goals, 19 assists, 27 points in 26 games

Eric Jamieson - Defence - Denver
6 goals, 9 assists, 15 points in 33 games

Aidan Lane - Forward - Harvard
5 goals, 6 assists, 11 points in 28 games

Jaden Lipinski - Forward - Maine
3 goals, 8 assists, 11 points in 27 games

Cade Littler - Forward - North Dakota
4 goals, 7 assists, 11 points in 29 games

Henry Mews - Defence - Michigan
0 goals, 9 assists, 9 points in 10 games

Mews is out for the remainder of the season due to an injury.

Luke Misa - Forward - Penn State
7 goals, 10 assists, 17 points in 30 games

Misa recorded two goals and four points in a pair of games against Ohio State this past weekend.

Cullen Potter - Forward - Arizona State
12 goals, 14 assists, 26 points in 24 games

Potter is out for the remainder of the season due to an injury.

Cole Reschny - Forward - North Dakota
4 goals, 24 assists, 28 points in 28 games

Abram Wiebe - Defence - North Dakota

5 goals, 20 assists, 25 points in 32 games

Wiebe was named the NCHC Defenceman Of The Week for a third consecutive week after collecting four points in a pair of games against St. Cloud this past weekend.

Ethan Wyttenbach - Forward - Quinnipiac
22 goals, 32 assists, 54 points in 34 games

Wyttenbach, who picked up three points against Colgate this weekend, leads the NCAA in scoring and is nine points ahead of Cruz Lucius in the race. He's in rare company in his freshman season as the last Flame to hit the 50-point mark in the NCAA was Johnny Gaudreau, who put up 51 points in his sophomore season and wrapped up his collegiate career with 80 points in 40 games in 2013-14.

WHL

Andrew Basha - Forward - Medicine Hat Tigers
10 goals, 18 assists, 28 points in 20 games

Axel Hurtig - Defence - Calgary Hitmen
6 goals, 10 assists, 16 points in 53 games

Hunter Laing - Forward - Saskatoon Blades
21 goals, 23 assists, 44 points in 52 games

OHL

Jacob Battaglia - Forward - Flint Firebirds
10 goals, 4 assists, 14 points in 19 games (Flint)
14 goals, 13 assists, 27 points in 36 games (Kingston)

USHL

Mace’o Phillips - Defence - Green Bay Gamblers
1 goal, 8 assists, 9 points in 33 games

Russia

Yan Matveiko - Forward - Krasnaya Armiya Moskva (MHL)
14 goals, 19 assists, 33 points in 42 games

Yegor Yegorov - Goaltender - MHK Spartak-MAX Moskva (MHL)
11-15-0, 2.86 GAA, .920 save percentage, 1 shutout

Kirill Zarubin - Goaltender - AKM Tula (MHL)
22-10-0, 2.01 GAA, .933 save percentage, 3 shutouts

Sweden

Jakob Leander - Defence - HV71 U20
2 goals, 6 assists, 8 points in 32 games

Theo Stockselius - Forward - Djurgardens
0 goals, 0 assists, 0 points in 9 games (SHL)
3 goals, 11 assists, 14 points in 10 games (U20)

