Future Watch Update - 24.02.26

Ethan Wyttenbach - Forward - Quinnipiac

22 goals, 32 assists, 54 points in 34 games

Wyttenbach, who picked up three points against Colgate this weekend, leads the NCAA in scoring and is nine points ahead of Cruz Lucius in the race. He's in rare company in his freshman season as the last Flame to hit the 50-point mark in the NCAA was Johnny Gaudreau, who put up 51 points in his sophomore season and wrapped up his collegiate career with 80 points in 40 games in 2013-14.