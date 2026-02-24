Future Watch Update - 24.02.26

NCAA
Trevor Hoskin - Forward - Merrimack
8 goals, 19 assists, 27 points in 26 games
Eric Jamieson - Defence - Denver
6 goals, 9 assists, 15 points in 33 games
Aidan Lane - Forward - Harvard
5 goals, 6 assists, 11 points in 28 games
Jaden Lipinski - Forward - Maine
3 goals, 8 assists, 11 points in 27 games
Cade Littler - Forward - North Dakota
4 goals, 7 assists, 11 points in 29 games
Henry Mews - Defence - Michigan
0 goals, 9 assists, 9 points in 10 games
Mews is out for the remainder of the season due to an injury.
Luke Misa - Forward - Penn State
7 goals, 10 assists, 17 points in 30 games
Misa recorded two goals and four points in a pair of games against Ohio State this past weekend.