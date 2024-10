The Lineup:

Forwards

Connor Zary - Nazem Kadri - Martin Pospisil

Jonathan Huberdeau - Yegor Sharangovich - Andrei Kuzmenko

Sam Honzek - Mikael Backlund - Blake Coleman

Ryan Lomberg - Justin Kirkland - Anthony Mantha

Earlier today, the Flames assigned forward Adam Klapka to the Calgary Wranglers and activated Sam Honzek from the Injured Reserve

Defence

Kevin Bahl - Rasmus Andersson

MacKenzie Weegar - Brayden Pachal

Jake Bean - Tyson Barrie

Goaltenders

Dustin Wolf (starter)

Dan Vladar