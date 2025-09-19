How can I get FanDuel Sports Network?
- Streaming Direct-To-Consumer (DTC) - Fans can purchase a DTC subscription via the FanDuel Sports Network app or by visiting FanDuelSportsNetwork.com.
- Prime Video - Local Prime Video customers can sign up for FanDuel Sports Network as an add-on subscription. Visit Amazon.com/channels and search for FanDuel Sports Network to subscribe.
- Cable/Satellite/Streaming Distribution - FanDuel Sports Network is widely available on cable, satellite, and virtual streaming providers, including DIRECTV, fubo, Mediacom, MidCo, Spectrum, Xfinity, etc. Visit GetMyHomeTeams.com for options in your zip code.