Projected Lineup: Wild at Jets

WINNIPEG, MB. -- The Minnesota Wild is back on the road, heading North to do battle against the Jets at Canada Life Centre. The following lineup is a projection and is subject to change:
FORWARDS
97 Kirill Kaprizov - 38 Ryan Hartman - 36 Mats Zuccarello
90 Marcus Johansson - 14 Joel Eriksson Ek - 12 Matt Boldy
13 Yakov Trenin - 22 Danila Yurov - 91 Vladimir Tarasenko
17 Marcus Foligno - 78 Nico Sturm - 18 Vinnie Hinostroza
DEFENSE
43 Quinn Hughes - 7 Brock Faber
25 Jonas Brodin - 46 Jared Spurgeon
5 Jake Middleton - 24 Zach Bogosian
GOALTENDERS
30 Jesper Wallstedt
32 Filip Gustavsson
Info for Tonight's Game:
- When: Saturday, December 27th at 6:00 p.m. CT
- Where: Canada Life Centre (Winnipeg, Manitoba)
- Watch: FanDuel Sports North
- Listen: KFAN
- Gamecenter: Wild at Jets