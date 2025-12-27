Projected Lineup: Wild at Jets

WINNIPEG, MB. -- The Minnesota Wild is back on the road, heading North to do battle against the Jets at Canada Life Centre. The following lineup is a projection and is subject to change:

FORWARDS

97 Kirill Kaprizov - 38 Ryan Hartman - 36 Mats Zuccarello

90 Marcus Johansson - 14 Joel Eriksson Ek - 12 Matt Boldy

13 Yakov Trenin - 22 Danila Yurov - 91 Vladimir Tarasenko

17 Marcus Foligno - 78 Nico Sturm - 18 Vinnie Hinostroza

DEFENSE

43 Quinn Hughes - 7 Brock Faber

25 Jonas Brodin - 46 Jared Spurgeon

5 Jake Middleton - 24 Zach Bogosian

GOALTENDERS

30 Jesper Wallstedt

32 Filip Gustavsson

Info for Tonight's Game:

