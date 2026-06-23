FRISCO, Texas -- The Dallas Stars announced today that the club's 2026 development camp will run from Monday, June 29 to Thursday, July 2 at Comerica Center (2601 Avenue of the Stars, Frisco, Texas 75034). All on-ice practice sessions are open to the public and free of charge. The official roster will be released following the 2026 NHL Draft.
Dallas Stars announce 2026 development camp schedule
The club's development camp will run Monday, June 29 to Thursday, July 2 at Comerica Center in Frisco, Texas
Below is the on-ice schedule for the 2026 Dallas Stars Development Camp.
Monday, June 29
Group A: 9:50 – 10:50 a.m.
Groups A & B: 11:15 – 11:55 a.m.
Group B: 12:15 – 1:15 p.m.
Media Availability (both groups): 1:15 p.m
Tuesday, June 30
Group B: 9:50 – 10:50 a.m.
Groups A & B: 11:15 – 11:55 a.m.
Group A: 12:15 – 1:15 p.m.
Media Availability (both groups): 1:15 p.m.
Wednesday, July 1
Group A: 9:50 – 10:50 a.m.
Groups A & B: 11:15 – 11:55 a.m.
Group B: 12:15 – 1:15 p.m.
Media Availability (both groups): 1:15 p.m.
Thursday, July 2
Fan Appreciation / Skills Competition / Mini Tournament: 10 – 11:30 a.m.
Media Availability (both groups): 11:30 a.m.
NOTE: All times are subject to change.