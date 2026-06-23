Dallas Stars announce 2026 development camp schedule

The club's development camp will run Monday, June 29 to Thursday, July 2 at Comerica Center in Frisco, Texas

Dev Camp Schedule_WEB
By Dallas Stars Communications

FRISCO, Texas -- The Dallas Stars announced today that the club's 2026 development camp will run from Monday, June 29 to Thursday, July 2 at Comerica Center (2601 Avenue of the Stars, Frisco, Texas 75034). All on-ice practice sessions are open to the public and free of charge. The official roster will be released following the 2026 NHL Draft.

Below is the on-ice schedule for the 2026 Dallas Stars Development Camp.

Monday, June 29

Group A: 9:50 – 10:50 a.m.
Groups A & B: 11:15 – 11:55 a.m.
Group B: 12:15 – 1:15 p.m.
Media Availability (both groups): 1:15 p.m

Tuesday, June 30

Group B: 9:50 – 10:50 a.m.
Groups A & B: 11:15 – 11:55 a.m.
Group A: 12:15 – 1:15 p.m.
Media Availability (both groups): 1:15 p.m.

Wednesday, July 1

Group A: 9:50 – 10:50 a.m.
Groups A & B: 11:15 – 11:55 a.m.
Group B: 12:15 – 1:15 p.m.
Media Availability (both groups): 1:15 p.m.

Thursday, July 2

Fan Appreciation / Skills Competition / Mini Tournament: 10 – 11:30 a.m.
Media Availability (both groups): 11:30 a.m.

NOTE: All times are subject to change.

News Feed

Draft day dynamics: How Stars have found immense value in recent drafts

Jason Robertson named to NHL's 2025-26 First All-Star Team

Dallas Stars' non-binding Letter of Intent approved by Plano City Council

Go your own way: Stars continue searching for best version of themselves

Dallas Stars announce Letter of intent for proposed Plano arena and entertainment district

With potential comes pressure: Stars’ recent success only creates more questions in chase for supremacy

One state, one team: Stars continue statewide outreach in partnership with McAllen

Mikko Rantanen excited to “bring the fire” next year after frustrating end to 2025-26 season

Tickets to 2027 Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series outdoor hockey game available starting Thursday, May 21

Eyes on the return: Tyler Seguin aiming to be “strong as ever” in 2026-27 season

Making some sense out of the Jason Robertson contract dilemma

Jim Nill discusses disappointing end to Stars’ run, shifting focus to next season

Aiming for the next level: Oettinger discusses his season, playoffs and the future

Into the offseason: Stars take stock of season & playoffs at exit interview day

Pausing to ponder as another Stars season comes to a close

Heika’s Take: Stars can’t find tying goal late as season ends in Minnesota

Game Day Guide: Stars at Wild

Heika’s Take: Even strength struggles, leave Stars facing elimination after Game 5 loss